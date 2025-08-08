মেক্সিকান সাবান অপেরা বিদেশে দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছে, এমনকি ইউরোপে শ্রোতাদের বিজয়ী করেছে। কিছু প্রযোজনা এমন জনপ্রিয়তায় পৌঁছেছিল যে তাদের মধ্যে অংশ নেওয়া অভিনেতারা বিশ্বের সেই অংশে স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। ফার্নান্দো কলুঙ্গার ক্ষেত্রে এটিই, যার ক্যারিশমা এবং পর্দায় উপস্থিতি এমনকি একটি ধাতব ব্যান্ড তৈরিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
রাশিয়ান অভিনেত্রী ইরিনা বাভা ঘোষণা করেছেন যে তিনি মেক্সিকান সাবান অপেরা দেখতে স্প্যানিশ শিখেছেন, যা তার জন্ম দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আসলে, ঘটনাটি সীমানা অতিক্রম করে এবং পুরো ইউরোপ জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হ’ল সাবান অপেরা লস রিকোসও কান্নাকাটি করে, যা রাশিয়ান জনসংখ্যার % ০ % দ্বারা দেখা যায়।
মেক্সিকান সাবান অপেরাও সার্বিয়ার মতো দেশগুলিতে এসেছিল, যেখানে তিন বন্ধু তার দেশের সর্বাধিক বিখ্যাত মেক্সিকান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল একটি ব্যান্ড গঠনের জন্য ভারী ধাতু সেই নাটকীয় গল্পগুলির দ্বারা প্রভাবিত।
ফার্নান্দো কলুঙ্গা চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা তৈরি
২০১০ চলাকালীন, স্টিফান মিলেনকোভিচ তার বন্ধু আন্তোনিও জোভানোভিয়াকে একটি ব্যান্ড গঠনের জন্য উত্সাহিত করেছিলেন, মার্কো ইভকোভিয় এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে "ফার্নান্দো কলুঙ্গা আলটিমেট অভিজ্ঞতা" বলে অভিহিত করেছিলেন। তিন বন্ধু এই ধারণাটি একটি খেলা হিসাবে শুরু করেছিল যেহেতু তারা চেয়েছিল যে তাদের গানগুলি মেক্সিকান সাবান অপেরাগুলির প্যারোডিগুলি মনে হয়।
সার্বিয়ায়, মেক্সিকান প্রযোজনাগুলি "ঘৃণা" করে এমন লোকেরা তাদের ব্যান্ডের গানগুলি বোঝার জন্য দেখতে শুরু করেছিল এবং তাদের দেশে একটি সাফল্যে পরিণত হয়েছিল।
এই প্রকল্পটি এক দশক ধরে সক্রিয় ছিল যেহেতু তারা ২০২১ সালে পৃথক হয়ে গেছে, তবে তাদের উত্তরাধিকার মেক্সিকো এবং সার্বিয়ার একজন অত্যন্ত প্রিয় অভিনেতাকে সম্মান করার জন্য সহ্য করেছে।
ফার্নান্দো কলুঙ্গা আলটিমেট অভিজ্ঞতার গান
এফসিইউ, ব্যান্ডটি যেমন মেক্সিকান অভিনেতা এবং যে সাবান অপেরাগুলিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন তার রেফারেন্স তৈরি করা গানগুলিও পরিচিত।
গানগুলি হ'ল:
• "ফার্নান্দো কলুঙ্গা হলেন মেক্সিকান সাবান অপেরার চক নরিস" (ফার্নান্দো কলুঙ্গা হলেন মেক্সিকান সাবান অপেরার চক নরিস) • "দখলদার"অভিনেতার অন্যতম সফল প্রযোজনার রেফারেন্স হওয়া।
তবে আপনার কাছে এমন গান রয়েছে যা মেক্সিকান সংস্কৃতিকে "মৃত দিবস" হিসাবে উল্লেখ করে।