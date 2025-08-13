অভিনেতা বরিস শেরবাকভ দু’বার ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাকে হিপ জয়েন্ট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল

ম্যাশের মতে, প্রথমে 75 বছর বয়সী অভিনয়শিল্পী 24 জুলাই দেশে পড়েছিলেন -এবং তার পোঁদ আঘাত করেছিলেন। শেরবাকভকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, তবে দু’দিন পরে তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছে: বোরিস ভ্যাসিলিভিচ “ক্রাচগুলিতে চলে গেছে, তবে তীব্র ব্যথা তাকে যেতে দেয়নি।”
11 আগস্ট, জনগণের শিল্পী আবার পড়লেন – বাড়িতে, একই ডান উরুতে। চিকিত্সকরা স্থানচ্যুতি সহ ফিমোরাল ঘাড়ের একটি ফ্র্যাকচার নির্ণয় করেছিলেন।
অপারেশনাল হস্তক্ষেপ চালানো হয়েছিল – এটি নিয়মিত চলেছিল।
বিখ্যাত অভিনেতার আগে পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসনের একটি সময়।
আগের দিন, বরিস শেরবাকভের পুত্র বলেছিলেন যে তাঁর বাবা এখনও নিবিড় যত্নে ছিলেন।