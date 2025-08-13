You are Here
অভিনেতা বরিস শেরবাকভ দু’বার ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাকে হিপ জয়েন্ট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল
News

অভিনেতা বরিস শেরবাকভ দু’বার ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাকে হিপ জয়েন্ট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল

ম্যাশের মতে, প্রথমে 75 বছর বয়সী অভিনয়শিল্পী 24 জুলাই দেশে পড়েছিলেন -এবং তার পোঁদ আঘাত করেছিলেন। শেরবাকভকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, তবে দু’দিন পরে তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছে: বোরিস ভ্যাসিলিভিচ “ক্রাচগুলিতে চলে গেছে, তবে তীব্র ব্যথা তাকে যেতে দেয়নি।”

11 আগস্ট, জনগণের শিল্পী আবার পড়লেন – বাড়িতে, একই ডান উরুতে। চিকিত্সকরা স্থানচ্যুতি সহ ফিমোরাল ঘাড়ের একটি ফ্র্যাকচার নির্ণয় করেছিলেন।

অপারেশনাল হস্তক্ষেপ চালানো হয়েছিল – এটি নিয়মিত চলেছিল।

বিখ্যাত অভিনেতার আগে পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসনের একটি সময়।

আগের দিন, বরিস শেরবাকভের পুত্র বলেছিলেন যে তাঁর বাবা এখনও নিবিড় যত্নে ছিলেন।

