You are Here
অভিনেত্রী ইভান ওকোরো ব্যর্থ বিবাহের কারণে স্বামীর কাছ থেকে মৃত্যুর হুমকির অভিযোগ করেছেন
News

অভিনেত্রী ইভান ওকোরো ব্যর্থ বিবাহের কারণে স্বামীর কাছ থেকে মৃত্যুর হুমকির অভিযোগ করেছেন

নলিউড অভিনেত্রী ইভান ওকোরো, সেক্সি ইনভেস্টমেন্টে ‘ডক্টর মারিয়া’ চরিত্রে তাঁর ভূমিকার জন্য সর্বাধিক পরিচিত, তিনি তার বিচ্ছিন্ন স্বামীর বিরুদ্ধে বিরক্তিকর অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে এসেছেন, দাবি করেছেন যে তিনি তাদের ব্যর্থ বিবাহের প্রেক্ষিতে তার জীবনকে হুমকির মুখে ফেলছেন।

একটি সংবেদনশীল ভিডিওতে পোস্ট বুধবার ফেসবুকে ওকোরো অশ্রুসিক্তভাবে অবিচ্ছিন্ন ভয়ে জীবনযাপনের বর্ণনা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি যদি তাকে কখনও ছেড়ে চলে যান তবে তাকে হত্যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞাপন

“আপনি যদি আমাকে ছেড়ে যান তবে আমি আপনাকে হত্যা করব,” তিনি তাকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন।

আরও পড়ুন: ঘানার অ্যান্টি-ক্রাইম এজেন্সি মার্কিন-সংযুক্ত জালিয়াতির ক্ষেত্রে শত্ত ওয়ালের ল্যাম্বোরগিনিকে আটক করে

বিয়ের লড়াইয়ের বিষয়ে উদ্বোধন করে অভিনেত্রী প্রকাশ করলেন যে তিনি এখন সম্পর্কের পুরোপুরি অনুশোচনা করছেন।

“এই বিবাহ কাজ করছে না। আমি যে জুতো বাড়িতে নিয়েছি তা আমার আকার নয় They তারা আমার কনের দাম দেয়নি, এবং আমার পরিবার সম্প্রতি তাদের এসে সঠিকভাবে এটি করার আহ্বান জানিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

ওকোরো তার বিবিধ স্বামীকে ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক এবং নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন, বিশেষত যখন এটি তার অর্থায়নে আসে। তিনি লাগোসে ব্যবসায়িক ভ্রমণের সময় একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর উপার্জিত অর্থ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

“আমি লাগোসে একটি বিজ্ঞাপনের জন্য আমার সামান্য অর্থ পেয়েছিলাম, আমার সাধারণ অনুমোদনের ফি থেকে কম। তিনি অর্থ চেয়েছিলেন, এবং আমি যখন প্রত্যাখ্যান করি তখন তিনি রেগে গিয়েছিলেন। তিনি ভ্রমণের পরে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ফোনও করেননি। এখন দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে তিনি আবেগগত এবং শারীরিকভাবে উভয়ই বিবাহ থেকে পুরোপুরি সরে এসেছিলেন এবং কোনও সমর্থন সমর্থন করেননি। বিষয়টি তার পরিবারের কাছে প্রতিবেদন করা সত্ত্বেও ওকোরো বলেছিলেন যে পরিস্থিতি উন্নত হয়নি।

“তিনি আমার সাফল্যের প্রতি alous র্ষা করছেন,” তিনি আরও যোগ করেছেন, একটি বাড়ি তৈরির বিষয়ে তার প্রকাশ্য ঘোষণার পরে তাকে অপহরণ করার পরিকল্পনা থাকতে পারে বলে প্রচারিত গুজবকে সম্বোধন করে।

“আমি নিজেই সেই বাড়িটি তৈরি করেছি। তিনি আমার জীবনে আসার আগেই আমি এটি শুরু করেছি,” তিনি বলেছিলেন।

ভিডিওতে দৃশ্যমানভাবে কাঁপতে উপস্থিত হয়ে ওকোরো ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি ঝামেলার স্বপ্ন দেখছিলেন এবং তার সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগজনক ফিসফিস শুনেছিলেন। এটি, তিনি বলেছিলেন, তার গল্পটি নিয়ে তাকে সর্বজনীন করতে চাপ দিয়েছেন।

“আমি কাউকে অর্থের জন্য জিজ্ঞাসা করছি না। আমি কেবল আমার বাড়িটি শেষ করতে এবং আমার জীবনের দিকে মনোনিবেশ করতে চাই। আমি যদি এইভাবে বেঁচে থাকি তবে আমি ছয় ফুট নেমে যাব,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।