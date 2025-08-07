অভিনেত্রী ক্যামিলা লুডিংটন হাশিমোটোর রোগ নির্ণয় করেছিলেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
“গ্রে’স অ্যানাটমি” তারকা ক্যামিলা লুডিংটন একটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য যুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে উঠছেন যা তাকে বিভ্রান্ত, ক্লান্ত এবং মাঝে মাঝে সবেমাত্র কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল।
দীর্ঘকাল ধরে চলমান মেডিকেল নাটকে ডাঃ জো উইলসনের ভূমিকায় পরিচিত ৪১ বছর বয়সী লুডিংটন প্রকাশ করেছেন যে তিনি সম্প্রতি একটি অটোইমিউন ডিসঅর্ডার ধরা পড়েছিলেন যা তার দৈনন্দিন জীবনকে-শারীরিক এবং আবেগগতভাবে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল।
“আমি এখন প্রায় আড়াই মাস আগে বলতে চাই, এখনও খুব সাম্প্রতিকতম, আমার রক্তের কাজ ছিল এবং এটি ফিরে এসেছিল,” তিনি তার “এটি কী কল করুন এটি কল করুন” এ ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিলেন ” পডকাস্ট। “আমার ডাক্তার ছিলেন, এই একটি ছোট্ট জিনিস ব্যতীত সবকিছু দুর্দান্ত দেখাচ্ছে And এবং আমার মনে আছে অটোইমিউন ডিজিজ শব্দগুলি শুনে এবং ‘এফ —‘ কী ভাবছেন।”
‘গ্রে’স অ্যানাটমি’ তারকা এরিক ডেন এএলএস ডায়াগনোসিস প্রকাশের পর থেকে প্রথমবারের মতো কথা বলেছেন
লুডিংটন বলেছিলেন যে তার চিকিত্সকরা তাকে হাশিমোটোর হাইপোথাইরয়েডিজম সনাক্ত করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে এটি একটি খুব সাধারণ অটোইমিউন ডিসঅর্ডার।
হাশিমোটোর রোগ একটি অটোইমিউন ডিসঅর্ডার যেখানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাইরয়েড গ্রন্থিতে আক্রমণ করে, ক্লান্তি, পেশী দুর্বলতা এবং জয়েন্টে ব্যথার মতো লক্ষণ সৃষ্টি করে, অনুসারে মেয়ো ক্লিনিক।
যেমনটি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “হাশিমোটো যখন আপনার দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্ঘটনাক্রমে আপনার থাইরয়েডকে আক্রমণ করে, যা আপনার ঘাড়ে একটি সামান্য গ্রন্থি যা আপনার শক্তি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, ওরফে আপনাকে কিছুটা অলস করে তোলে K কে? তাই সময়ের সাথে সাথে এটি থাইরয়েডকে ধীর করে দেয় এবং পর্যাপ্ত হরমোন তৈরি করা বন্ধ করে দেয়।”
আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন
“সত্যিই যে বিষয়টি সত্যিই অদ্ভুত ছিল তা সপ্তাহের আগে ছিল, আমি জেগে উঠছিলাম এবং আমার মুখ এবং আমার হাতগুলি সত্যিই ফুলে উঠছিল So সুতরাং, আমি কেন হঠাৎ আমার চোখে এতটা ফুলে উঠছিলাম তা নিয়ে আমি খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম … আমার রিংগুলি বন্ধ করতে আমার সমস্যা হয়েছিল,” তিনি তার লক্ষণগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন।
অবশেষে, লুডিংটন রক্তের কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে তার ফলাফল ফিরে আসার পরে, “আমার মনে আছে [them] বলছি … ‘আপনি কীভাবে কাজ করছেন তা আমি জানি না’ ‘
এইচজিটিভি তারকা হিদার রায়ে এল মাউসা হাশিমোটোর রোগ নির্ণয় করেছেন: ‘আমার মনে হচ্ছে আমি মারা গেছি’
যদিও লুডিংটনের জন্য রোগ নির্ণয়টি অপ্রতিরোধ্য হতে পারে তবে এটি এক ধরণের বৈধতাও ছিল।
“কখনও কখনও, যখন আপনার স্বাস্থ্যের উদ্বেগ থাকে, আপনার মনে হয় আপনি নিজেকে গ্যাসাইট করছেন। আমি এমন ছিলাম, ‘কিছুই ভুল নয়, যেমন আমি পাগল,” “তিনি বলেছিলেন। “এটি সেই জিনিসগুলির মধ্যে একটি যেখানে এটির মতো – আমরা এখানে যাই, লুডিংটন।”
তবুও, তিনি চিকিত্সা পরিকল্পনা এবং তিনি যে সমর্থন পেয়েছেন তার আশা খুঁজে পেয়েছেন।
বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন
“বলার পরে, শোনো … আমাদের কাছে এটি এবং চিকিত্সা এবং সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায় রয়েছে, আমি এটি সম্পর্কে আরও শান্ত বোধ করেছি। এবং তারপরে ত্রাণটি ছিল … সত্যিই বিশাল।”
অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন যে যাত্রাটি সহজ ছিল না।
“এইভাবে বেঁচে থাকা কঠিন,” তিনি বলেছিলেন। “আমি বুঝতে পারি নি যে আমার দেহটি কতটা ক্লান্ত ছিল।”
লুডিংটনের প্রতিনিধিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে মন্তব্যের জন্য সাড়া দেয়নি।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন