অভিনেত্রী বাইপোলার সংকট ছিল এবং সাবান অপেরা রেকর্ডিংয়ের সময় বেরিয়ে এসেছিলেন; কোনটি সন্ধান করুন

2001 সালে বাতাসে, সাবান অপেরা পোর্তো ডস অলৌকিক ঘটনাগুলির দৃশ্যগুলি ক্যাসিয়া কিসের সংকট চলাকালীন উত্তেজনার মুহুর্তগুলি পেরিয়েছিল; সম্পর্কে সব শিখুন
2001 সালে বাতাসে, পোর্তো ডস অলৌকিক ঘটনা তিনি টিভি গ্লোবো প্রোগ্রামিংয়ে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে আটটি সাবান অপেরা স্পেস দখল করেছেন, 203 অধ্যায়ে পৌঁছেছেন। দ্বারা নির্মিত আগুইনাল্ডো সিলভা ই রিকার্ডো লিনহারেস এবং পরিচালিত মার্কোস পাওলো ই রবার্তো থেকেপ্রকল্পটি উপন্যাসগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল মৃত সমুদ্র (1936) ই টার্কস দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কার (1994) এর জর্জি আমাদো।
সময়ের প্রেস দ্বারা “ব্রাজিলিয়ান নাটকীয় ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ওভার প্রোডাকশন” বলা হয়, সাবান অপেরা অভিনীত ক্যাসিয়া কিস ই অ্যান্টনিও ফাগুন্দেস এটির জন্য প্রতি অধ্যায়ে $ 80,000 খরচ হয়। স্পেনের কোমান্ডাটুবা দ্বীপ এবং সেভিল সিটির মতো জায়গাগুলিতে তাঁর বেশিরভাগ দৃশ্য রেকর্ড করা, প্লটের ব্যাকস্টেজটি সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠাগুলির দিকে তাকানোর মতো তেমন গ্ল্যামারাস ছিল না।
নায়ক ক্যাসিয়া কিস ইতিমধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে, চিৎকার করেছে এবং রেকর্ডিংয়ের সময় চিৎকার করেছে। বাইপোলার ডিসঅর্ডার দ্বারা নির্ণয় করা, অভিনেত্রী উচ্চ চিত্রগ্রহণের কারণে স্রাবের কারণে স্রাব করেছিলেন: “পাগল”অভিনেত্রীকে দখল করলেন।
“পোর্তো ডস অলৌকিক ঘটনাগুলিতে, আমি প্রচুর রেকর্ড করেছি, এখনও একটি নাটক খেলছি এবং সন্তান পেয়েছি। আমি আমার তৃতীয় সন্তানের সাথে গর্ভবতী ছিলাম এবং রাতটি পড়াশোনা করে কাটিয়েছি। কখনও কখনও আমি সমস্ত দৃশ্য ব্যয় করার জন্য সময় দিইনি।”2007 সালে ডাব্লুএইচওর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ক্যাসিয়া রিপোর্ট করেছিলেন। “সাবান অপেরার প্রযোজকের সন্ধানের পরিবর্তে এবং বলার পরিবর্তে, ‘দুঃখিত, আমি করতে পারি না এমন তিন বা চারটি দৃশ্য রয়েছে,’ আমি রেকর্ড করতে পেরেছি।।
সেই সময়, শিল্পী তার অভিনেতাদের দ্বারা দেখা হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এর কারণে যারা “দেখতে” শুরু করেছিলেন। দ্বিপদীতা অবশ্য একটি বংশগত সমস্যা। ক্যাসিয়ার মতে, তার মা এবং দাদিও একই অবস্থায় ভুগছিলেন।
“দ্বিপদীতা আমার পারিবারিক ইতিহাস থেকে আসে। আমার এক মা ছিলেন যিনি দশ দিনের জন্য বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে ভিক্ষুক হিসাবে আবার উপস্থিত হন। আমার দাদি আশ্রয়ে থাকতেন, অদৃশ্য হয়ে মারা গিয়েছিলেন, মারা গিয়েছিলেন এবং তাকে আদিবাসী হিসাবে সমাধিস্থ করা হয়েছিল,” বলেছি।
এখনও কার সাথে কথোপকথনে অভিনেত্রী প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি একাধিক সংকটের মুখোমুখি হওয়ার পরে দ্বিপদীতার চিকিত্সার জন্য ওষুধ গ্রহণ শুরু করেছিলেন, যা সাংবাদিকের সাথে তার বিয়েকে আঘাত করছিল Sérgio ব্র্যান্ডো। এই সংকটগুলি নিরাপত্তাহীনতার সময়ে ঘটেছিল এবং শিল্পীর স্বামীকে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার শর্ত হিসাবে মনোরোগ চিকিত্সা চাপিয়ে দিতে পরিচালিত করে।