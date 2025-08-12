You are Here
অভিনেত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে ম্যানিপুলেটিভ নেটফ্লিক্স চরিত্রের জন্য রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করেন
অভিনেত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে ম্যানিপুলেটিভ নেটফ্লিক্স চরিত্রের জন্য রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করেন

অভিনেত্রী ম্যালিন অ্যাকারম্যান গত সপ্তাহে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তার নতুন নেটফ্লিক্স শো “দ্য হান্টিং উইভস” ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে তার ভূমিকার জন্য একটি প্রধান রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন যেখানে তিনি একজন হেরফেরকারী, বিষয়ক রাজনীতিকের স্ত্রী হিসাবে অভিনয় করেছেন।

পপ সংস্কৃতি আউটলেট শকুনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময়, অভিনেত্রী দাবি করেছিলেন যে নেটফ্লিক্সের পাল্পি শোয়ের পিছনে সৃজনশীল দল তাকে টেক্সাসের গৃহিণী, মারগো চরিত্রে অভিনয় করার সময় ট্রাম্পের কথা ভাবতে বলেছিল, যার চরিত্রটি একজন ধনী ওয়ানাবের রাজনীতিকের স্ত্রী এবং তার একটি অত্যাচারী অতীত রয়েছে যার মধ্যে হত্যা, ব্যভিচার এবং গর্ভপাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

“চিত্রগ্রহণের সময় তিনি বলেছেন, সিরিজের সৃজনশীল দল মারগোকে মেলানিয়া ট্রাম্পের মতো কিছুটা বর্ণনা করেছিল, যে কেউ ‘এই ধনী ব্যক্তির সাথে এক মহিলা হিসাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন,’ তারপরে তিনি রাজনৈতিকভাবে উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠলে তার জন্য প্রত্যাশাগুলি স্থানান্তরিত হয়ে গেছে বলে মনে করেন,” আউটলেটটি জানিয়েছে।

ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ‘সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ অপরাধকে সম্বোধন করার জন্য ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের সক্রিয় করেছেন

অভিনেত্রী ম্যালিন অ্যাকারম্যান বলেছিলেন যে “দ্য হান্টিং উইভস” সিরিজের নির্মাতারা তাকে মেলানিয়া ট্রাম্পকে তার বন্য চরিত্রের অনুপ্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করতে বলেছিলেন। (স্যামুয়েল করুম / স্ট্রিংগার | মাইক কোপ্পোলা / স্টাফ)

অ্যাকারম্যান যোগ করেছেন, “এটিই ছিল একমাত্র রেফারেন্স,”

শো চলাকালীন তার চরিত্রের পটভূমি প্রকাশিত হয় এবং এতে একটি দুর্বল লালন, যৌন কাজ এবং একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

“তবে একবার তার স্বামী জেড (ডার্মোট মুলরনি) একবার গভর্নরের পক্ষে বন্দুক, বিরোধী গর্ভপাত, সুখী-বিবাহের প্ল্যাটফর্মে গভর্নরের পক্ষে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, মারগো বুঝতে পেরেছিলেন যে বর্ধিত জনসাধারণের তদন্ত তার নিজের জন্য তৈরি করা সমস্ত কিছু হুমকির মুখে ফেলেছে, তার জীবনের জেডের ভোটারদের উপাদানগুলি প্রকাশ করে,” ভলচার জানিয়েছেন।

তিনি যে বিষয়গুলি লুকিয়ে রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে “তার প্রেমিক, একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তার গর্ভবতী হওয়ার পরে তিনি যে গর্ভপাত করেছিলেন তার পরেও তার গর্ভবতী হয়েছিল; যে হত্যাকাণ্ডটি তিনি এই ঝাঁকুনি cover াকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এবং বর্তমানে তিনি নতুন-শহরে সোফি (ব্রিটানি স্নো) এর সাথে যে সম্পর্ক রেখেছেন তা তিনি।”

ট্রাম্প ডিসি ‘নিরাপদ’ এবং ‘সুন্দর’ করার শপথ করেছেন যেহেতু মূলধন অপরাধ এবং গৃহহীনতার সাথে লড়াই করে

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনে হাঁটেন। (ছবি তাসোস ক্যাটোপোডিস/গেটি চিত্র দ্বারা) (গেটি চিত্র)

অ্যাকারম্যান উল্লেখ করেছিলেন যে ট্রাম্পের পাশাপাশি তিনি তার চিত্রায়ণে “উচ্চ সমাজ” প্রকারের সম্পর্কে তার ছাপ অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, এমন একটি সেট যা তিনি খুব খাঁটি দেখেন না।

“এটি ছাড়াও এটি কেবল উচ্চ সমাজ। আমি অভিজাত এবং উচ্চ-সমাজের লোকদের সাথে মিশে গেছি এবং এর মধ্যে যে গেমগুলি দেখেছি তা দেখেছি। আরও ভাল শব্দের অভাবে আমি বলব না যে এই লোকেরা কীভাবে নেতৃত্ব দেয়,” তিনি শকুনকে বলেছিলেন।

অভিনেত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে মার্গোর চরিত্রটি একজন “বেঁচে থাকা” যিনি এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি যা কিছু করেন তার মধ্যে প্রয়োজনীয়তার বাইরে কাজ করে।

২০১ 2016 সালে তার স্বামী প্রথম রাষ্ট্রপতির হয়ে দৌড়ানোর পর থেকে মেলানিয়া ট্রাম্প প্রায়শই গণমাধ্যমের টার্গেট হয়ে থাকেন। তবে, তিনি পড়ে থাকা কঠোর মিডিয়া চিকিত্সা করেননি।

গত সপ্তাহে প্রথম মহিলার আইনজীবী গণতান্ত্রিক কৌশলবিদ জেমস কারভিল এবং তার “রাজনীতি যুদ্ধের ঘর” পডকাস্টের ক্রুদের সাম্প্রতিক একটি পর্বের মন্তব্য অপসারণ করতে বাধ্য করেছিলেন যাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে ট্রাম্প তার বিলিয়নেয়ার রিয়েল এস্টেট মোগুল স্বামীর সাথে যৌন শিকারী জেফ্রি এপস্টেইনের সাথে সংযুক্ত একটি মডেলিং এজেন্সির মাধ্যমে সাক্ষাত করেছেন।

পর্বের শুরুতে কারভিল বলেছিলেন, “পর্বের পরে আমরা মেলানিয়া ট্রাম্পের আইনজীবীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি সেই পর্ব থেকে সেই ইউটিউব ভিডিওগুলির একটি শিরোনাম এবং প্রথম মহিলা সম্পর্কে আমি যে কয়েকটি মন্তব্য করেছি তার একটি শিরোনাম নিয়ে তিনি বিষয়টি নিয়েছিলেন।

হোয়াইট হাউস এবং নেটফ্লিক্স তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যে অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।

গ্যাব্রিয়েল হেইস ফক্স নিউজ ডিজিটালের সহযোগী সম্পাদক।

