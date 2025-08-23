You are Here
অভিনেত্রী লোনি অ্যান্ডারসনের মৃত্যুর বিরল জরায়ু ক্যান্সার দ্বারা সৃষ্ট 79 এ: রিপোর্ট
অভিনেত্রী লোনি অ্যান্ডারসনের মৃত্যুর বিরল জরায়ু ক্যান্সার দ্বারা সৃষ্ট 79 এ: রিপোর্ট

অভিনেত্রী লোনি অ্যান্ডারসনের মৃত্যুর কারণ, যা “সিনসিনাটিতে” ডাব্লুকেআরপি “তে অভিনীত ভূমিকার জন্য পরিচিত, প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বারা প্রাপ্ত একটি মৃত্যু শংসাপত্রে টিএমজেডঅ্যান্ডারসনের মৃত্যুর কারণটি মেটাস্ট্যাটিক জরায়ু লিওমায়োসারকোমা বলে নিশ্চিত করা হয়েছিল, অন্য কোনও অবদানকারী কারণ তালিকাভুক্ত না করে।

অনুযায়ী বিরল ব্যাধি জন্য জাতীয় সংস্থামেটাস্ট্যাটিক জরায়ু লিওমায়োসারকোমা “ক্যান্সারের একটি অত্যন্ত বিরল রূপ” যা জরায়ুতে শুরু হয় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে, বিশেষত “ফুসফুস এবং লিভার প্রায়শই জীবন-হুমকির জটিলতার কারণ হয়ে থাকে।”

অ্যান্ডারসনের দীর্ঘকালীন প্রচারক ফক্স নিউজ ডিজিটালকে নিশ্চিত করেছেন যে এই অভিনেত্রী 3 আগস্ট 79৯ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। “দীর্ঘায়িত” অসুস্থতার পরে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি হাসপাতালে অ্যান্ডারসন মারা গিয়েছিলেন, তার প্রচারক, চেরিল জে কাগান ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। তিনি তার প্রেমময় পরিবার দ্বারা ঘিরে ছিল।

অ্যান্ডারসন 79 বছর বয়সে মেটাস্ট্যাটিক জরায়ু লিওমিওসারকোমা থেকে মারা যান। (ম্যানি হার্নান্দেজ / গেটি চিত্র)

‘আমি স্বপ্নের জ্যানির স্বপ্ন’ তারকা বারবারা ইডেন পাল লোনি অ্যান্ডারসনের মৃত্যুর পরে খুব একাকী বোধ করছেন

অ্যান্ডারসনের পরিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, “আমাদের প্রিয় স্ত্রী, মা এবং দাদীকে পাস করার ঘোষণা দিতে আমরা হৃদয়গ্রাহী।”

সেন্ট পল, মিনেসোটা, অ্যান্ডারসন বেড়ে ওঠার পরে সর্বদা অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার কেরিয়ার শুরু করতে 1975 সালে হলিউডে চলে আসেন। তিনি পরের কয়েক বছর ধরে “দ্য লাভ বোট,” “থ্রি সংস্থা” এবং “দ্য অবিশ্বাস্য হাল্ক” সহ বিভিন্ন টেলিভিশন শোতে উপস্থিত হয়ে 1978 সালে “ডাব্লুকেআরপি ইন ডাব্লুকেআরপি” -এ জেনিফার মার্লো হিসাবে তাঁর মর্যাদাকে সীমাবদ্ধ করার আগে কাটিয়েছিলেন।

“আমার মনে আছে আমরা সকলেই তখন পোস্টার করেছিলাম। প্রত্যেকে আমাকে সর্বদা জিজ্ঞাসা করে, ‘আপনাকে কী পোস্টার করেছে?’ আমি বলব, ‘কারণ কোনও দিন আমার নাতি -নাতনিরা এটি দেখতে পাবে যে আপনি যা দেখেছেন তা আমি সত্যিই দেখেছি।

“তবে আপনি জানেন, আমার সাথে এই আলোচনা হয়েছিল অ্যান-মার্গ্রেট। আমাদের নামগুলি কি কখনও ‘বোম্বসেল’ বা ‘সেক্স প্রতীক’ দ্বারা অনুসরণ করা হবে না? এটি আপনার নামের একটি অংশ হয়ে যায়, “তিনি চালিয়ে যান।” এবং আপনি জানেন, আমি কখনই ভাবিনি যে আমি এই পর্যায়ে পৌঁছে যাব। আমি খুব গুরুতর ছিল। আমি সফরে 53 সপ্তাহ ধরে ‘ছাদে ফিডলার’ করছিলাম। আমি কখনই ভাবিনি যে আমি লোনি অ্যান্ডারসন, যৌন প্রতীক হব। তবে আমি এটি আলিঙ্গন করি। আমি মনে করি আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে এতগুলি বিভিন্ন জিনিস খেলতে সক্ষম হয়েছি এবং যৌন প্রতীক এটির একটি অংশ ছিল। আমার ক্যারিয়ার যা কিছু ছুঁড়েছিল তা আমি নিয়েছি। সুতরাং আমি এটি আলিঙ্গন। এবং আমার নাতনী মনে করে এটি একটি হুট! “

লোনি অ্যান্ডারসন সিনসিনাটিতে ডব্লিউকেআরপিতে জেনিফার মার্লোয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে সিবিএস দ্বারা ছবি)

তার মৃত্যুর পরে, “আমি স্বপ্নের জ্যানির স্বপ্ন” তারকা এবং অ্যান্ডারসনের দীর্ঘকালীন বন্ধু বারবারা ইডেন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে তিনি “এখন খুব নিঃসঙ্গ হয়ে আছেন যে তিনি এখানে নেই,” ব্যাখ্যা করে “তিনি কেবল একটি বিশেষ, দয়ালু, মিষ্টি, ভাল মা” এবং “আপনি তার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারবেন না।”

কৌতুক অভিনেতা বব হোপের জন্য একটি বিশেষ চিত্রায়নের সময় 1981 সালে দু’জনের দেখা হয়েছিল। ইডেন তার পোশাক পরে অ্যান্ডারসন ব্যাকস্টেজে দৌড়ানোর কথা স্মরণ করেছিলেন, যা তিনি “কুরুচিপূর্ণ” হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

“আমি হলওয়ে থেকে বেরিয়ে এসেছি, এবং লোনি ছিল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি এগুলি পরতে পারবেন না!” “93 বছর বয়সী এই যুবক হেসে উঠলেন। “‘আপনি তাদের বলতে হবে, তাদের বলুন। আপনি তাদের পরিবর্তন করতে চলেছেন।’ আমি তখন তাকে জানতাম না তবে আমি এটি সম্পর্কে এত ভাল হাসি পেয়েছি। আমি মনে করি তিনি আমার মা ‘একটি ভাল ডিম’ বলবেন বলে তিনি সত্যই ছিলেন। “

ইডেন আরও বলেছিলেন যে অ্যান্ডারসন “এখনও একটি সুন্দর, দয়ালু, কেবল দুর্দান্ত মানুষ হিসাবে স্মরণ করা হয়।”

ইডেন এবং অ্যান্ডারসন 1981 সালে বব হোপের জন্য একটি বিশেষ চিত্রায়নের সময় প্রথম সাক্ষাত করেছিলেন। (ভিন্স বুকি/গেটি চিত্র)

“আমি খুব খুশি যে আমি তাকে জানতে পেরেছিলাম এবং আমরা বন্ধু ছিলাম She সত্যিই ভাল মা। তার মেয়ে একটি স্কুল অধ্যক্ষ, এবং তার ছেলে কেবল আরাধ্য ছিল। আমি তার সাথে অনেকবার দেখা করেছি। তিনি সবেমাত্র সব কিছু দিয়ে একটি ভাল কাজ করেছেন। “

অ্যান্ডারসন তার পুত্র কুইন্টন অ্যান্ডারসন রেনল্ডসকে ১৯৮৮ সালে তার তত্কালীন স্বামী, অভিনেতা বার্ট রেনল্ডসের সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

লরি বাশিয়ান ফক্স নিউজ ডিজিটালের জন্য একটি বিনোদন প্রযোজনা সহকারী।

