অভিবাসীরা ভিলায় রয়েছেন বিসপো প্যাভিলিয়নে শর্ত ছাড়াই এবং দরজায় জিএনআর সহ | অভিবাসীরা

শুক্রবার রাতে ভিলা দো বিস্পো পৌরসভায় একটি সৈকতে অবতরণকারী ৩৮ জন অভিবাসীকে এক ডজন জিএনআর সামরিক কর্মীদের নজরদারি অনুসারে একটি সাগ্রেস স্পোর্টস প্যাভিলিয়নে স্বাগত জানানো হয়েছে।
কিছু প্রাপ্তবয়স্কদের শনিবার সিলভেস কোর্টে একজন বিচারকের কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রচলনের স্বাধীনতার একটি ব্যক্তিগত জবরদস্তির সদস্যকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এইভাবে সাতটি ছোটদের সাথে ধরে রাখা হয়েছিল। শনিবার যাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাদের সোমবার লেগোস কোর্টে শোনা যায়।
ভিল ডু বিস্পো, রুট ডায়াসের মতে, সাগ্রেসের প্যারিশে ক্লেসিও রিকার্ডো প্যাভিলিয়নটি কেবল তাদেরকে অস্থায়ীভাবে স্বাগত জানানোর জন্য সংগঠিত হয়েছিল, তবে এই সংখ্যক লোকের কাছে 48 ঘন্টা বা সর্বোচ্চ 72 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বহন করতে পারে না। ” “এটি একটি ছোট্ট গ্রামের মণ্ডপ, যেখানে 38 জন লোক ঘুমাচ্ছে” এবং যেখানে একটি খাবার এবং সহায়তা অঞ্চল তৈরি করা হয়েছিল। “তারা সেই জায়গাতে সীমাবদ্ধ এবং বিদেশে বাইরে যেতে পারে না।”
“সমস্যা কারাগরণ”
মেয়র আরও বলেছিলেন, টেলিফোনে জনসাধারণের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, প্রায় এক ডজন জিএনআর সামরিক কর্মীরা স্থানটি সংরক্ষণ করছেন, যেখান থেকে স্বাগত জানানো লোকেরা চলে যেতে পারে না। রুথ ডায়াস জানেন না যে তারা কোনও আইনী সহায়তা পেয়েছেন কিনা।
“যদিও আমাদের মহাকাশে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ নেই, বায়ু সঞ্চালিত হয়। আমাদের একটি সিস্টেম রয়েছে যা আপনাকে পাশের উইন্ডোগুলি খুলতে দেয়। সমস্যাটি ভিতরে তাপমাত্রা নয় The সমস্যাটি সেই জায়গাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে প্রায় 40 জনকে শিশু সহ, একটি গ্রামের মণ্ডপে যা একটি বড় কক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়,” তিনি বর্ণনা করেছেন।
আলগারভ স্থানীয় স্বাস্থ্য ইউনিটের একজন ডাক্তার এবং তিনজন নার্স যারা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন না তাদের পর্যবেক্ষণ করতে মণ্ডপে পাস করেছিলেন। যাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাদের রবিবার অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কেবল একজনই হাসপাতালে রয়েছেন।
জেসুইট শরণার্থী পরিষেবা (জেআরএস) প্রথমে ইন্টিগ্রেশন, মাইগ্রেশন এবং আশ্রয় (আইএমএ) এজেন্সি দ্বারা যোগাযোগ করা হয়েছিল যে এটি কেবল এই সংস্থা বা পর্তুগিজ শরণার্থী কাউন্সিল (সিপিআর) এই অঞ্চলে রয়েছে এমন একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্রে অভিবাসীদের হোস্ট করার জন্য এটি উপলব্ধ হবে কিনা তা জানতে।
লিওনর ফ্যালিক্স দা কোস্টাকে জেআরএস থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও অভিবাসী আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং সেখানে স্বাগত জানানো হবে না। এখনও এই সম্ভাবনা রয়েছে – আইনটি সরবরাহ করে যে “দেরি না করে” আশ্রয় প্রয়োজন।
তবে, পিএসপি রিপোর্ট করেছে যে লিসবন, পোর্তো এবং ফারোতে বিদ্যমান অস্থায়ী ইনস্টলেশন কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এই ৩১ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং সাতজন নাবালিকাকে বিতরণের পদক্ষেপ পরিচালনা করছে, লুসা পুলিশ উত্স অনুসারে, প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার জন্য একটি তারিখ নির্দেশ না করেই এবং কেবলমাত্র এটি নিশ্চিত করে যে এটি খুব শীঘ্রই ঘটবে তা নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়াতে, পিএসপি পরিবার এবং নাবালিকাদের অস্তিত্বকে বিবেচনা করবে যাতে ইনস্টলেশনটি “আরও মানবিক এবং যোগ্য সম্ভব হয়,” একই উত্স যোগ করেছে।
এখনও অবধি পর্তুগালের কাছে আশ্রয় অনুরোধ না করে এবং এই অঞ্চলে অনিয়মিত প্রবেশের সাথে আদালত 20 দিনের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রস্থানের আদেশ দিয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইএম) এর একটি রিটার্ন সাপোর্ট প্রোগ্রাম রয়েছে। যদি তারা এই সময়সীমার মধ্যে দেশটি ত্যাগ না করে, পিএসপির মধ্যে নতুনভাবে তৈরি জাতীয় ইউনিট বিদেশী ও বর্ডারস (ইউএনইএফ) ইউনিট এই নাগরিকদের দ্বারা দেশকে বাধ্যতামূলক বিসর্জনের প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে।
মরক্কোর সাথে সরকারী যোগাযোগ
রাষ্ট্রপতি ও অভিবাসন উপ -সচিব রুই আর্মিন্ডো ফ্রেইটাস সোমবার সকালে পর্যবেক্ষক রেডিওকে বলেছেন যে মরক্কো কর্তৃপক্ষের সাথে ডেমারচেসের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। নাগরিকরা মরোক্কান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
পর্তুগাল নির্বিশেষে, এটি এই 38 জন অভিবাসীদের উদ্দেশ্যযুক্ত গন্তব্যটির উদ্দেশ্যে নয়, তারা ভিসা বা অনুমোদন ছাড়াই প্রবেশ করেছে এবং তারা পর্তুগালের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল না, এর ফলে বিচারিকভাবে ডিক্রিডের সদস্য হয়, সংহতকরণ, অভিবাসন এবং এএসইএইএর জন্য এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং এজিইএকে) এজিইএর (এজিইএ)।
“আমি যেমনটি বুঝতে পেরেছি, অস্থায়ী ইনস্টলেশন কেন্দ্রগুলি পূর্ণ, তাদের কোনও শূন্যপদ নেই,” রুট সিলভা বলেছেন, এই তথ্যটি অফিসিয়াল নয় বলে জোর দিয়ে। মেয়র বলেছিলেন যে সোমবার সকালে শেষের দিকে, এই নাগরিকদের EECIT বা অন্যান্য সুবিধাগুলিতে সম্ভাব্য স্থানান্তর সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হয়নি।
জনসাধারণ সকালে প্রেসিডেন্সি মন্ত্রীর কার্যালয়, লেইটিও আমারো থেকে বিভিন্ন স্পষ্টতার অনুরোধ করেছিলেন, যিনি অভিবাসন রক্ষা করেন, তবে এই সংবাদ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত উত্তর পাননি।