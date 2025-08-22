অভিবাসী ঘরোয়া কর্মী গোষ্ঠী বেতন ফ্রিজ পিটিশন ওভার হিট করে

একটি অভিবাসী শ্রমিক গোষ্ঠী সাম্প্রতিক আবেদনের সাথে মতবিরোধ প্রকাশ করেছে যে কর্তৃপক্ষকে বিদেশী দেশীয় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হিমশীতল অর্থনীতির মধ্যে হিমশীতল করার আহ্বান জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এশিয়ান অভিবাসীরা সমন্বয়কারী সংস্থা (এএমসিবি) বলেছে, এশিয়ান অভিবাসীরা হংকংগারদের দ্বারা যে অর্থনৈতিক কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিল তা হ্রাস করবে না। গোষ্ঠীটি বলেছে যে এইচকে $ 4,990 এর বর্তমান বেস মাসিক বেতন “ইতিমধ্যে খুব কম” ছিল, যোগ করে গৃহকর্মীদেরও মূল্যস্ফীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।
কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের বেতন হিমশীতল করার আহ্বান জানানোর পরিবর্তে নিয়োগকর্তাদের উচিত ভাড়া ও পরিবহন সহ বেকারত্ব এবং উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবেলায় সরকারকে বলা উচিত, এএমসিবি জানিয়েছে।
এএমসিবির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “(অভিবাসী গৃহকর্মী) হংকংয়ের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় হংকং সরকারের অবহেলার জন্য বলির ছাগল হওয়া উচিত নয়।”
সুরেলা কর্মসংস্থান অনুশীলনের জন্য চতুর্ভুজ জোট
এএমসিবির প্রতিক্রিয়াটি কোয়াড্রিপার্টাইট অ্যালায়েন্স ফর হারমোনিয়াস এমপ্লয়মেন্ট প্র্যাকটিস (কিউএইচইপি) নামে দু’দিন পরে এসেছিল, যা নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে, শ্রম বিভাগ এবং একজন আইনজীবিদের কাছে বেতন ফ্রিজ পিটিশন জমা দিয়েছিল।
স্থানীয় গণমাধ্যমের মতে, এই দলটি বলেছে যে বিদেশী গৃহকর্মীদের বেতন হিমায়িত করা ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করা হয়েছিল, সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকারের বেতন জমাট বাঁধার সাথে একত্রিত হবে। আর্থিক সচিব পল চ্যান সেই সময় অনুমান করেছিলেন যে হংকং ২০২৪-২৫ সালে এইচকে $ 87.2 বিলিয়ন ঘাটতির মুখোমুখি হবে, যা রেডে টানা তৃতীয় আর্থিক বছর চিহ্নিত করে।
এই গোষ্ঠীটি বেকারত্বের হার বৃদ্ধির পরিমাণও ৩.৫ শতাংশে উন্নীত করেছে, এবং নগরীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২ থেকে ৩ শতাংশে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ছিল। কাহেপ জানিয়েছেন, বিদেশী গৃহকর্মীদের বার্ষিক বেতনের জন্য এটি একটি “নীতিমালার দিকনির্দেশের দ্বন্দ্ব” ছিল যখন সরকার তার কর্মীদের বেতনকে হিমশীতল করে।
কাহেপ আরও যোগ করেছেন যে নিয়োগকর্তারা বিদেশী গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রে “ক্রমবর্ধমান গুরুতর” সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। এটি গৃহকর্মীদের উচ্চ সুদের বেসরকারী loans ণ গ্রহণের উদাহরণগুলির উল্লেখ করেছে, যার ফলস্বরূপ debt ণ আদায়ের প্রচেষ্টার সময় নিয়োগকর্তাদের পরিবারকে হয়রানি করা হয়েছিল।
গত সেপ্টেম্বরে, সরকার নগরীর অভিবাসী গৃহকর্মীদের প্রদত্ত ন্যূনতম মজুরিতে আড়াই শতাংশ বৃদ্ধি ঘোষণা করেছে, এইচকে $ 4,870 থেকে এইচকে $ 4,990 এ তাদের মাসিক বেতন থেকে 28 সেপ্টেম্বর বা তার পরে স্বাক্ষরিত চুক্তির জন্য এইচকে $ 4,990 এ উন্নীত করেছে। বর্তমানে এইচকে $ 1,236 এ দাঁড়িয়েছে, বা মোটামুটিভাবে।
এ সময়, এএমসিবি বলেছিল যে এটি এইচকে $ 120 বৃদ্ধির সাথে “হতাশ” হয়েছিল, যা বলেছে যে এটি কেবল “শহরের অভিবাসী গৃহকর্মীদের দুর্ভোগ ও দাস মজুরির জন্য সামান্য স্বস্তি সরবরাহ করবে।”
গার্হস্থ্য শ্রমিকরা হংকংয়ের সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরি থেকে প্রতি ঘন্টা $ 42.1 ডলার থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং তাদের অবশ্যই তাদের নিয়োগকর্তাদের সাথে থাকতে হবে।
