অভিবাসী তিনটি ইউরোপীয় দেশে অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের আগে পর্যটক হিসাবে বাস করতেন যেখানে তিনি একটি 15 বছর বয়সী কিশোরীকে ধর্ষণ করেছিলেন

জর্জিয়া এডকিনস, স্কটিশ সহযোগী সম্পাদক রোববার ডেইলি মেল এবং দ্য মেইলের জন্য
ব্রিটেনে আশ্রয় দাবি করার পরে একটি 15 বছর বয়সী কিশোরীকে ধর্ষণকারী ছোট নৌকা অভিবাসী যুক্তরাজ্যে আসার আগে তিনটি ইউরোপীয় শহরে পর্যটক হিসাবে বসবাস করেছিলেন।
২৯ বছর বয়সী সাদেক নিকজাদ তার জন্মস্থান আফগানিস্তান থেকে ৪,০০০ মাইল ভ্রমণ করেছিলেন যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর জন্য এবং ২০২১ সালে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন।
তবুও একটি ডেইলি মেইল তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে তিনি কীভাবে কমপক্ষে তিনটি নিরাপদ দেশে ভ্রমণ করেছিলেন এবং স্টারলিংশায়ারের ফালকির্কে পৌঁছানোর আগে পর্যটক হিসাবে সুখে বাস করেছিলেন, যেখানে তিনি তার অভিবাসী হোস্টেল থেকে স্কুলছাত্রী গজ আক্রমণ করেছিলেন। ধর্ষণের জন্য তাকে নয় বছরের জন্য কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল।
আক্রমণটি স্কটল্যান্ড জুড়ে শকওয়েভ প্রেরণ করেছিল এবং আশ্রয় হোটেলগুলির বিরুদ্ধে দেশের প্রথম ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকে উত্সাহিত করেছিল।
অসাধারণ চিত্রগুলি সুপারিশ করে যে ব্রিটিশ মাটিতে আসার আগে ইতালি, জার্মানি এবং ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে নিকজাদের ভ্রমণে নির্যাতন বা বিপদ থেকে পালানোর লড়াইয়ের পরিবর্তে বিলাসবহুল পর্যটন দু: সাহসিক কাজ ছিল।
সোশ্যাল মিডিয়া চিত্রগুলি দেখায় যে রোমের কলোসিয়াম, কোলোন ক্যাথেড্রাল সহ বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ল্যান্ডমার্কের বাইরে অভিবাসী আনন্দের সাথে পোজ দিচ্ছেন, কারণ তিনি ‘শরণার্থী’ দাবি করার জন্য যুক্তরাজ্যে যাত্রা করেছিলেন।
একটি ছবিতে তাকে দেখানো হয়েছে যে উত্তর মুখের পাফা জ্যাকেট, 300 ডলারেরও বেশি মূল্যবান এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সামনে হাসছে।
অভিবাসীকে ফালকির্কের ক্লধান হোটেলে পাঠানো হয়েছিল, যেখানে প্রায় 50 জন শরণার্থী রয়েছে
আরেকটি দেখায় যে ছোট নৌকায় যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর পরে, তিনি হ্যাম্পশায়ারের বেসিংস্টোকের একটি শপিং সেন্টারে থামলেন, যেখানে তিনি যথাযথভাবে একটি থ্রি-পিস লিনেন স্যুট পরা একটি পোস্ট আপলোড করেছিলেন।
শীতলভাবে, তার ঝলমলে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কাছ থেকে উত্সাহের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে, যারা মন্তব্য পাঠিয়েছিলেন: ‘ভাল কাজ’ এবং ‘god শ্বর আশীর্বাদ’।
জুনে, নিকজাদকে লিভিংস্টনের হাইকোর্টে ধর্ষণের জন্য কারাগারের পিছনে নয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং লাইসেন্সে আরও তিন বছরের দায়িত্ব পালন করবেন।
তাঁর আইনজীবী দাবি করেছেন যে তিনি যুক্তরাজ্য এবং আফগানিস্তানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘সাংস্কৃতিক’ পার্থক্য সম্পর্কে শিক্ষিত হননি, যেখানে বাল্য বিবাহ প্রচলিত রয়েছে।
যুক্তরাজ্যে ধর্ষকের বিলাসবহুল যাত্রার নতুন বিবরণ ব্রিটেনের আবদ্ধ আশ্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন উদ্বেগকে উত্সাহিত করেছে।
গত সপ্তাহে এটি রেকর্ড প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে কেয়ার স্টারমার ক্ষমতা অর্জনের পর থেকে ১১১,০০০ অভিবাসী যুক্তরাজ্যে আশ্রয় চেয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত সর্বাধিক সংখ্যা এখন স্কটস হোটেলগুলিতে রয়েছেন।
অভিবাসী ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে একটি ছোট নৌকা নিয়ে একটি তিন-পিস লিনেন স্যুট প্রদর্শন করে
ফালকির্কে একটি 15 বছর বয়সের নিকজাদের নির্মম ধর্ষণ স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছে
ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস ফিল্প বলেছিলেন: ‘কেয়ার স্টারমারের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ হ্রাস একটি জননিরাপত্তা সংকট, বিশেষত নারী ও মেয়েদের জন্য।’
তিনি বলেছিলেন: ‘এটি আফগানিস্তান থেকে একজন অবৈধ অভিবাসীর একটি 15 বছর বয়সী মেয়েটিকে ধর্ষণ করা এবং তারপরে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের জন্য তার ভয়াবহ অপরাধকে দোষারোপ করার চেষ্টা করার একটি অসুস্থ ঘটনা। ‘
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘এটি বিশেষত গৌরবময় যে তিনি একাধিক স্পষ্টত নিরাপদ দেশগুলির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন যেখানে তিনি যদি সত্যিই প্রয়োজন হয় তবে সহজেই আশ্রয় দাবি করতে পারতেন। আফগান জাতীয়তায় আক্রান্ত পুরুষরা যৌন অপরাধ করার সম্ভাবনা প্রায় 20 গুণ বেশি, তাই এই মামলাটি মর্মান্তিকভাবে কোনও বিচ্ছিন্ন নয়।
‘এই ভয়াবহ লোকটি ছোট নৌকায় অবৈধভাবে পৌঁছেছিল – এবং এই বছর এখনও অবধি সর্বাধিক আগতদের সংখ্যা দেখেছে, যারা মূলত 40 বছরের কম বয়সী পুরুষ।’
মাইগ্রেশন ওয়াচের চেয়ারম্যান আল্প মেহমেট বলেছেন: ‘ইমিগ্রেশন এবং আশ্রয় ব্যবস্থা মেরামতের বাইরে ছিন্নভিন্ন। এটি অবশ্যই দ্রুত প্রতিস্থাপন করতে হবে যা আমাদের মেয়েদের এবং মহিলাদের নিকজাদের মতো স্ক্যামব্যাগ থেকে রক্ষা করে। ‘
এবং স্কটিশ টরি কমিউনিটি সুরক্ষার মুখপাত্র শ্যারন ডাউয়ে বলেছেন: ‘লোকেরা কীভাবে এই দোষী সাব্যস্ত ধর্ষণকারী ইউরোপ জুড়ে অবৈধভাবে তার পথ অবৈধভাবে যাত্রা করতে সক্ষম হয়েছিল তা দেখে লোকেরা হতবাক হয়ে যাবে।
ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস ফিল্প বলেছিলেন যে এটি একটি ‘অসুস্থ মামলা’ এবং বলেছে যে যুক্তরাজ্য সঙ্কটে ছিল
মাইগ্রেশন ওয়াচের চেয়ারম্যান আল্প মেহমেট বলেছেন, ব্রিটেনের মাইগ্রেশন সিস্টেমটি ‘ছিন্নবিচ্ছিন্ন’ ছিল
‘যুক্তরাজ্যে আসার আগে বিশ্বখ্যাত পর্যটকদের আকর্ষণগুলিতে নিজেকে উপভোগ করার এই চিত্রগুলি দেখে তারাও অসুস্থ হয়ে পড়বে।’
২০২৫ সালের জুনে শেষ হওয়া বছরে ইউকে আশ্রয় দাবির জন্য নিকজাদের স্থানীয় আফগানিস্তান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দেশ ছিল।
2021 সালের অক্টোবর থেকে 33,970 আফগান এখানে আশ্রয় দাবি করেছে।
আশ্রয়ের যোগ্য হওয়ার জন্য, হোম অফিসে বলা হয়েছে: ‘আপনি অবশ্যই আপনার দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেন এবং ফিরে যেতে অক্ষম হবেন কারণ আপনি অত্যাচারের আশঙ্কা করছেন।’
এটি গত সপ্তাহে নিশ্চিত করেছে যে স্কটল্যান্ডে শরণার্থী মর্যাদার জন্য বর্তমানে 6,107 জন লোক বিড করছে, এক দশক আগে স্কটল্যান্ড ভিত্তিক করদাতা-অর্থায়িত হোটেলগুলিতে 1,573 সহ দ্বিগুণ।
আফগানিস্তান, যা ২০২১ সালে তালেবানদের দ্বারা দখল করা হয়েছিল, সংঘাত, মানবিক সংকট এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের দ্বারা ডুবে গেছে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে স্কটিশ মেয়েটিকে আক্রমণ করার পরে এই বছরের জুনে নিকজাদকে ধর্ষণের জন্য কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল
কোলোন মসজিদে চিত্রিত অভিবাসী তাঁর ইউরোপ জুড়ে তাঁর যাত্রা যুক্তরাজ্যে ভাগ করেছেন
তবুও ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে নিকজাদের ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় আপলোড করা একটি চিত্র দেখিয়েছে যে তিনি দেশের জন্য দুর্দান্ত প্রশংসা করেছিলেন, কারণ তিনি পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত দিয়ে আকাশে উত্থিত traditional তিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন।
সাত মাস পরে, দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাজ্যে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, তিনি ইতালির তুরিনের রয়্যাল প্যালেসের বাইরে ইউরোপে প্রায় 3,000 মাইল দূরে তাঁর একটি স্ন্যাপ ভাগ করে নেওয়ার পরে।
২০২০ সালের ২৪ শে নভেম্বর, তিনি তার জিন্সে পোজ এবং রোমের কলসিয়ামের বাইরে একটি পাফা কোটের একটি ছবি ভাগ করে নিলেন।
সেই সময় এবং ২০২১ সালের শরতের মধ্যে নিকজাদ নাইক প্রশিক্ষক এবং নাইক ট্র্যাকসুটগুলির মতো স্মার্ট পোশাক পরে ইতালির আশেপাশের দাগগুলিতে তোলা অন্যান্য ছবিগুলির একটি ভেলা আপলোড করেছে।
তিনি রোদে নৌকা ভ্রমণ উপভোগ করেছিলেন, এবং এমনকি সিসিলিতে গিয়েছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়া চিত্রগুলি দেখায়। 2021 সালের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে যে তিনি জার্মানির কোলোনে উত্তর দিকে ভ্রমণ করে যুক্তরাজ্যের কাছাকাছি এসেছিলেন।
একটি ছবিতে তাকে বিখ্যাত কোলোন ক্যাথেড্রালের বাইরে গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে দেখা গেছে, তার উত্তর মুখের কোট, নাইকের প্রশিক্ষক এবং ছায়াছবি পরা। অন্যটিতে, কোলোন সেন্ট্রাল মসজিদের বাইরে, তিনি চামড়ার লোফার এবং চর্মসার জিন্স পরেছিলেন।
স্পোর্টিং ডক মার্টেন জুতা এবং একটি উত্তর মুখের ক্যাপ, নিকজাদ ফ্রান্সের মার্সেইয়ের মন্টেরো স্টেশনের বাইরে পোজ দিয়েছে
গ্লোবেট্রোটার নিকজাদ সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারকে উপেক্ষা করে ছিটকে পড়েছে
এরপরে তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়, যেখানে তিনি দক্ষিণে এবং প্যারিসে মার্সিলিস সফর করেছিলেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত শপিং স্ট্রিট, চ্যাম্পস এলিসিসে গিয়েছিলেন, নিজের একটি ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন যা দূরত্বে একটি লিট-আপ আর্ক ডি ট্রায়োম্ফ দেখিয়েছিল।
নিকজাদও আইফেল টাওয়ারের সামনে নিজের বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছিলেন – একটি, সাইন এর তীরে, অন্যটি শহর জুড়ে একটি ভ্যানটেজ পয়েন্ট থেকে।
লিভিংস্টনের হাই কোর্টের মতে নিকজাদ ২০২১ সালে একটি ছোট নৌকায় অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল করদাতা-অর্থায়িত আবাসন, সুবিধা এবং এনএইচএস স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস সহ আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে এখানে বসতি স্থাপন করা।
বিশ্বাস করা হয় যে তিনি ইংল্যান্ডে একটি সময়ের জন্য রয়েছেন, কারণ ২০২২ সালের ডিসেম্বরে একটি চিত্র আপলোড করা হয়েছে দেখানো হয়েছে যে অভিবাসী উত্সব প্লেস শপিং সেন্টারের অভ্যন্তরে হ্যাম্পশায়ারের বেসিংস্টোকের তিন টুকরো স্যুটে পোজ দিচ্ছেন।
চিত্রগুলি সূচিত করে যে পরে তাকে ফালকির্কের ক্ল্যাডান হোটেলে হোম অফিসে রাখা হয়েছিল। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অনুসারীদের প্রতিষ্ঠানের প্লাশ চামড়ার চেয়ারগুলিতে লাউং করে এবং শহরে নিয়ে যাওয়ার বেশ কয়েকটি চিত্র সহ আপডেট করেছিলেন।
এই অঞ্চলে তাঁর এবং অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীদের উপস্থিতি ২০২৩ সালের অক্টোবরে বেশিরভাগ লক্ষ্যবস্তু ছিল না, যখন নিকজাদ স্থানীয় একটি পাবের কাছে একটি ১৫ বছর বয়সী কিশোরীর কাছে এসে তাকে বিস্তৃত দিবালোকের আলোকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করতে এগিয়ে যায়।
চ্যানেল জুড়ে একটি ছোট নৌকা নেওয়ার পরে, নিকজাদকে হ্যাম্পশায়ারে শপিংয়ের চিত্রিত করা হয়েছে
তিনি কীভাবে মেয়েটির কাছে গিয়ে তার ফোন নম্বর চেয়েছিলেন এবং তার কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা তা শুনে তারা এডিনবার্গের হাই কোর্টে একটি জুরির দ্বারা ধর্ষণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।
তিনি কোর্টইয়ার্ড পাবের পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে এবং তাকে আক্রমণ করার আগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের প্রতি যৌন মন্তব্য করেছিলেন।
নিকজাদের প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা জেনিস গ্রিন একটি পূর্ববর্তী শুনানিতে বলেছিলেন যে তার ক্লায়েন্ট যুক্তরাজ্য এবং আফগানিস্তানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক পার্থক্য সম্পর্কে শিক্ষিত হয়নি।
তিনি আফগানিস্তানে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল এই অর্থে তার নিজের দেশ এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যে “সাংস্কৃতিক বাধা” তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন: ‘বিশেষত উত্তর বালিকা বিবাহের দরিদ্র অঞ্চলে প্রায় ৫০ শতাংশ।’
তিনি বলেছিলেন যে নিকজাদ 25 বছর বয়স থেকে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছিলেন এবং আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন, তবে তার রিমান্ডে রিমান্ডে থাকার পর থেকে তার দাবিটি বন্ধ হয়ে গেছে।
বাক্যটি পাস করার পরে বিচারক মরিস কেসি অভিযুক্তকে বলেছিলেন: ‘আমি প্রশংসা করি যে আপনি কোনও ভুল করেছেন তা আপনি গ্রহণ করেন না তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে আপনি একটি সন্তানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর যৌন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং আমি জানি যে আপনার পরামর্শটি এখন আপনাকে ব্যাখ্যা করেছে যে এই পরিস্থিতিতে কেবল একটি যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণের বাক্য উপযুক্ত।’
নিকজাদের অপরাধগুলি স্থানীয় ফালকির্ক সম্প্রদায়কে কাঁপিয়েছে, হোটেলের বাইরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে দিয়েছে
বাসিন্দারা বলছেন যে তাদের অঞ্চলে কাকে রাখা হচ্ছে তা জানার বৈধ অধিকার রয়েছে
বিচারক তাড়াতাড়ি নিকজাদ হিসাবে বেঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, চিৎকার করছে এবং বন্যভাবে ইশারা করে, বারবার চিৎকার করে বলেছিল যে কোষগুলিতে পরিচালিত হওয়ার আগে তিনি একজন ‘মিথ্যাবাদী’ ছিলেন।
নিকজাদ নয় বছরের হেফাজতে পরিবেশন করবে তারপরে লাইসেন্সে তিন বছর, যৌন অপরাধীদের নিবন্ধে যান এবং তার সাজা শেষে নির্বাসিত হন।
ক্লধান আশ্রয় হোটেলের আশেপাশে ফালকির্কে ক্রুদ্ধ বিক্ষোভগুলি দেখেছিল যে আরেক সন্দেহভাজন বাসিন্দা, সাইফের বয়স 23 বছর বয়সী, 23 বছর বয়সী, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে যৌনভাবে অন্য ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, অন্য ব্যক্তি তাদের দেখতে পাবে, 16 আগস্টে সেই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই।
একই হোটেলে 1 জুন থেকে 16 ই আগস্টের মধ্যে যৌন ক্রিয়াকলাপের সময় কাউকে উপস্থিত থাকার জন্য কাউকে জোর করার অভিযোগও করা হয়েছিল।
বয়সকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং মামলাটি 12 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন ছাড়াই অব্যাহত ছিল।
ফালকির্কের বিক্ষোভের আয়োজকদের কনর গ্রাহাম আমাদের ভবিষ্যতকে বাঁচান এবং আমাদের বাচ্চাদের ফিউচার গত রাতে বলেছিলেন: ‘সাদেক নিকজাদের ঘটনা, যিনি ফালকির্কে একটি 15 বছর বয়সী কিশোরীকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করেছিলেন, ঠিক কেন স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি এতটা উদ্বিগ্ন তা দেখায়। লোকেরা তাদের অঞ্চলে কাকে রাখা হচ্ছে তা জানার প্রাপ্য, বিশেষত যখন সেখানে রাখা যারা এই জাতীয় গুরুতর অপরাধমূলক পটভূমি সহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের কলটি সহজ – স্বচ্ছতা, সুরক্ষা এবং আমাদের সম্প্রদায় এবং শিশুদের প্রথমে রাখা ”
হোম অফিসের এক মুখপাত্র বলেছেন: ‘যদিও আমাদের দেশের শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের জন্য যে কোনও বিদেশী নাগরিক আইনের পুরো বাহিনীর মুখোমুখি হবে এবং প্রাথমিক সুযোগে নির্বাসিত হবে এমন কোনও বিদেশী নাগরিক যদিও আমাদের দীর্ঘকালীন নীতি। আমাদের সীমান্ত সুরক্ষা বিলে আমরা যে নতুন সংস্কারগুলি প্রবর্তন করছি তার জন্য ধন্যবাদ, যে কোনও আশ্রয় দাবি করেছে যে অপরাধীরাও এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্বীকার করা হবে। ‘