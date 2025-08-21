You are Here
অভিবাসী পরিসংখ্যান লাইভ: শক নতুন পরিসংখ্যান প্রকাশিত হিসাবে শ্রম নতুন ক্রোধের মুখোমুখি | রাজনীতি | খবর

আজ সকালে নতুন পরিসংখ্যান প্রকাশের পরে শ্রম অভিবাসী সঙ্কটের উপর নতুন চাপের মুখোমুখি হচ্ছে।

হোম অফিস এপ্রিল থেকে জুন জুড়ে ত্রৈমাসিক আশ্রয়, ভিসা এবং পুনর্বাসনের পরিসংখ্যান ভাগ করেছে।

তথ্যটিতে দেখা গেছে যে মোট 32,059 আশ্রয়প্রার্থী সরকারের প্রথম বছরের শেষের দিকে হোটেলগুলিতে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হচ্ছিল, 12 মাস আগে একই পয়েন্টে 8% বেড়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বোম্বশেল আইনী জয়ের পরে সরকার অভিবাসী হোটেলগুলির ভবিষ্যতের বিষয়ে প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হওয়ায় এটি আসে।

এপিং কাউন্সিল এই সপ্তাহের শুরুতে হাইকোর্টের কাছ থেকে একটি অস্থায়ী আদেশ নিষেধাজ্ঞা অর্জন করেছে, পরিকল্পনার ভিত্তিতে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসন হিসাবে এসেক্স টাউনটির বেল হোটেল ব্যবহারকে অবরুদ্ধ করে।

এই সিদ্ধান্তটি শ্রম, কনজারভেটিভস এবং রিফর্ম ইউকে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাউন্সিলগুলিকে প্ররোচিত করেছে যে তারা একই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে কিনা তা তদন্ত করতে।

