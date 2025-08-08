You are Here
অভিবাসী প্রতিবাদ লাইভ: যুক্তরাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উত্তেজনা বাড়ছে | ইউকে | খবর

পুলিশিং অপারেশনের নেতৃত্ব দেবেন ডেপুটি সহকারী কমিশনার আদেলেকান বলেছেন: “লন্ডনে অনেক যুগপত প্রতিবাদ এবং ইভেন্টগুলির জন্য এটি একটি বিশেষভাবে ব্যস্ত কয়েক দিন হতে চলেছে যার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশিং উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। আমি কেবল মেট অফিসারদের কাছেই কৃতজ্ঞ যারা আসন্ন দিনগুলিতে অবিশ্বাস্যভাবে কঠোর পরিশ্রম করবেন না, যারা আমাদের সহকর্মীদের কাছে সহায়তা করবেন যারা তাদের সহকর্মীদের কাছে সহায়তা করবেন।”

শুক্রবার 8 আগস্ট

শুক্রবার বিকেলে, সম্ভাব্য প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদের প্রত্যাশায় ইসলিংটন এবং ক্যানারি ওয়ার্ফে আশ্রয়প্রার্থীদের থাকার জন্য হোটেলগুলির আশেপাশে অফিসারদের মোতায়েন করা হবে।

অফিসাররা গাজায় অব্যাহত ইস্রায়েলি সামরিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করে বেশ কয়েকটি স্থানীয় বিক্ষোভকে পুলিশিং করবেন। এগুলি টাওয়ার হ্যামলেটগুলিতে, পুত্নিতে এবং ওয়েস্টমিনস্টারে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক ইহুদি-জায়নিস্ট অ্যান্টি-জায়নিস্ট নেটওয়ার্ক (আইজেএন) আয়োজিত একটি প্রতিবাদ দেখেছিল যে একটি ব্রেকওয়ে গ্রুপ অক্সফোর্ড সার্কাসের রাস্তাটি অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করার পরে ৩ 36 টি গ্রেপ্তার হয়েছিল।

শনিবার আগস্ট 9

শনিবার ফিলিস্তিন জোটের সর্বশেষ জাতীয় বিক্ষোভ, ফিলিস্তিন সংহতি অভিযান নিয়ে গঠিত, যুদ্ধ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি বন্ধ করে দেওয়া, রাসেল স্কয়ার থেকে হোয়াইটহল পর্যন্ত একটি পদযাত্রা সহ একটি সংসদ অনুষ্ঠানের সাথে বক্তৃতা সহ একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। আমরা এই ইভেন্টে কোনও সংগঠিত পাল্টা প্রতিবাদ সম্পর্কে অবগত নই।

এছাড়াও শনিবার আমরা আমাদের জুরিদের দ্বারা আয়োজিত সংসদ স্কয়ারে আরও একটি প্রতিবাদের প্রত্যাশা করছি যেখানে অংশগ্রহণকারীরা অনুমোদিত গ্রুপ ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন প্রকাশ করে প্ল্যাকার্ডগুলি ধরে রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে আইন ভঙ্গ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী এই জাতীয় বিক্ষোভগুলি মোট 100 টিরও বেশি গ্রেপ্তার দেখেছে।

রবিবার আগস্ট 10

রবিবার, লিভারপুল এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের মধ্যে এফএ কমিউনিটি শিল্ড ম্যাচটি ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা প্রত্যাশা করি যে ক্রিস্টাল প্যালেসের বেশ কয়েকটি ভক্তরা ম্যাচের আগে মধ্য লন্ডনে জড়ো হবে এবং আমাদের কোনও ঘটনা মোকাবেলায় এই অঞ্চলে মোতায়েনকারী অফিসার থাকবে।

রবিবার বিকেলে, বিকেল ৩ টা থেকে, সেন্ট্রাল লন্ডনে একটি ‘জাতীয় পদযাত্রা’ এর ঘৃণা এবং বেশ কয়েকটি ইহুদি সংগঠন দ্বারা আয়োজিত একটি ‘জিম্মিদের জন্য জাতীয় পদযাত্রা’ থাকবে। অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জায়গায় একটি পুলিশিং এবং সুরক্ষা অপারেশন থাকবে।

আশ্রয়প্রার্থীদের থাকার জন্য হোটেলগুলির ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত পরিকল্পিত প্রতিবাদ এবং সম্ভাব্য পাল্টা প্রতিবাদের প্রত্যাশায় অফিসারদের আবার ক্যানারি ওয়ার্ফে মোতায়েন করা হবে।

