অভিবাসী সংকট 200 জন মহিলা এবং শিশুদের তারপলিনের অধীনে আবদ্ধ দেখেছে | বিশ্ব | খবর

প্রায় 200 অভিবাসী আবাসনের অপেক্ষায় ফ্রান্সগত সাত দিন প্যারিস সিটি হলের বাইরে শিবির কাটিয়েছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ মহিলা, শিশু এবং পরিবারগুলি ফরাসী-ভিত্তিক মানবিক সংস্থা দ্বারা আয়োজিত প্রতিবাদের অংশ হিসাবে সিনের পাশের ভবনের সামনের স্কোয়ারে জড়ো হয়েছে, রিপোর্ট অনুসারে।
ইউটোপিয়া 56 56 রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তারা চাইছেন যে অভিবাসীরা আশ্রয় গ্রহণ করবে, পাশাপাশি গত বছরের অলিম্পিক গেমস থেকে ফ্রান্সে সংঘটিত “ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক” বহিষ্কারের নিন্দা জানিয়েছে। বলা হয় যে প্রায় অর্ধেক লোক ভবনের বাইরে জড়ো হয়েছিল (90) শিশু, তাদের মধ্যে তিন বছরের কম বয়সী রয়েছে। নাথান লেকিউস, ইউটোপিয়া 56 এর সমন্বয়কারী প্যারিসশাখা, বলেছে যে সমিতি প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত।
তিনি বলেছিলেন ইনফোমেগ্র্যান্টসগত সপ্তাহে: “স্থায়ী সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সরে যাব না।”
সোমবার ফরাসী রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ভবনের বাইরে বিক্ষোভকারীরা রয়েছেন।
মানবতাবাদী মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ম্যাডেকিনস স্যানস ফ্রন্টিয়ারস, যা চিকিত্সক ছাড়াও সীমানা নামেও পরিচিত, নীল তারপোলিনের তৈরি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের অধীনে অভিবাসীদের ভাগ করে নেওয়া চিত্র।
দাতব্য সংস্থা জানিয়েছে যে তারা প্যারিসে তাপমাত্রার মধ্যে চিকিত্সা চেকগুলি চালাচ্ছিল এবং অভিবাসীদের আবাসন পাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।
“প্রায় এক সপ্তাহ ধরে, 200 জনেরও বেশি লোক প্যারিসের সিটি হলের সামনের একটি অস্থায়ী শিবিরে বেঁচে আছেন। আমাদের দলগুলি আজ সকালে চিকিত্সা পরামর্শের আয়োজন করেছে,” এর ফরাসি অ্যাকাউন্টটি এক্স -তে বলেছে।
“জনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, উত্তাপে ভুগছে এবং বেশ কয়েকটি শিশুদের ফিভার রয়েছে।
“এই পরিবারগুলি, এই শিশুদের এবং এই অবিস্মরণীয় নাবালিকা মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য শালীন আবাসন ন্যূনতম পূর্বশর্ত। এই ব্যক্তিরা অত্যন্ত দুর্বল। এগুলি অবশ্যই জরুরিভাবে আশ্রয় করা উচিত।”
ফরাসী সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, এক বিবাহিত দম্পতি তাদের চার মাস বয়সী কন্যার সাথে একমাস রাস্তায় বাস করছিলেন।
মিঃ লেকিউস ইনওগ্রোমিগ্র্যান্টদের বলেছিলেন: “সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আমাদের আরও বেশি বেশি একক মহিলা ছিল, কখনও কখনও সন্ধ্যায় 70 থেকে 90 এর মধ্যে। এখন, এটি বেশিরভাগ পরিবার।”
“সংখ্যাগুলি ওঠানামা করে,” তিনি যোগ করেন।
প্যারিস সিটি হলের এক মুখপাত্র গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে এটি “গ্রীষ্ম এবং শীতকালে উভয় কেন্দ্রের লোক এবং তাদের পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত করে চলেছে”
অনুযায়ী মেলঅনলাইনমঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিটি হল যোগ করেছে: মোট, রাষ্ট্রীয় যত্নের অধীনে এক হাজারেরও বেশি লোক বর্তমানে রূপান্তরিত পৌরসভা সুবিধা বা জিমনেসিয়ামগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছেন, পরিবারের সাথে ৩,০০০ এরও বেশি লোকের যত্ন ছাড়াও। “