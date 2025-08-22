You are Here
অভিভাবককে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে অভিনেতার মানহান মামলা

অভিনেতা নোয়েল ক্লার্ক যৌন দুর্ব্যবহারের অভিযোগের জন্য সংবাদপত্রের প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা করার পরে অভিভাবকের বিরুদ্ধে তার অবজ্ঞাপূর্ণ মামলা হারিয়েছেন।

ডক্টর হু এবং কিডুলথুড তারকা গার্ডিয়ান নিউজ অ্যান্ড মিডিয়া (জিএনএম) আদালতে নিয়ে গিয়েছিলেন ২০২১ সালে কাগজটি একাধিক গল্প চালানোর পরে দাবি করে যে তিনি চলচ্চিত্র ও টিভি শিল্পে তাঁর শক্তি ব্যবহার করেছেন মহিলাদের শিকার ও হয়রান করার জন্য।

শুক্রবার, বিচারক ক্লার্কের অবজ্ঞাপূর্ণ দাবি খারিজ করে বলেছিলেন যে গার্ডিয়ান জনস্বার্থে সত্য ও প্রকাশের ভিত্তিতে তার গল্পগুলি রক্ষা করতে সফল হয়েছিল।

গার্ডিয়ান এর সম্পাদক এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, এটিকে “যারা ভুগছেন তাদের জন্য উপযুক্ত বিজয়” এবং তদন্তকারী সাংবাদিকতার জন্য একটি যুগান্তকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ক্লার্ক রায়টিকে “হতাশাজনক” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যোগ করেছেন: “আমি কখনই নিখুঁত বলে দাবি করি নি। তবে আমি এই নিবন্ধগুলিতে বর্ণিত ব্যক্তি নই।”

রায় পাওয়া গেছে সংবাদপত্রের প্রতিটি নিবন্ধের অর্থ ছিল “যথেষ্ট সত্য”।

মিসেস জাস্টিস স্টেইন যোগ করেছেন: “আমি মিঃ ক্লার্কের কিছু প্রমাণ গ্রহণ করেছি … তবে সামগ্রিকভাবে আমি দেখতে পেয়েছি যে তিনি কোনও বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নন।”

বিচারক আরও বলেছিলেন যে ক্লার্কের ষড়যন্ত্রের দাবির কোনও “যথাযথ ভিত্তি” নেই, এবং “তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়ার জন্য সাক্ষীদের বৃহত দেহের মুখে” প্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন “।

“মিথ্যা বলার কোনও ষড়যন্ত্র হয়নি,” তিনি আরও বলেছিলেন। “ষড়যন্ত্রের অভাবে মিঃ ক্লার্কের এই মামলায় যে ২০ টিরও বেশি সাক্ষী – যাদের কেউই দল নয় বা এই মামলায় কোনও অংশ নেই, যেমন তিনি করেন – তিনি মিথ্যা বলতে আদালতে এসেছেন সহজাতভাবে অবর্ণনীয়।”

এই বছরের শুরুর দিকে হাইকোর্টের মানহানির বিচার চলাকালীন ক্লার্কের আইনী দল বলেছিল যে তিনি “মহিলাদের সিরিয়াল নির্যাতনকারী” ছিলেন মিথ্যা, এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি “বেআইনী ষড়যন্ত্র” এর শিকার হয়েছেন।

গার্ডিয়ান তার সাংবাদিকদের দ্বারা “সতর্কতা অবলম্বন করা একটি সাবধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত” বলে যা বলেছিল তা রক্ষা করেছিল।

ছয় সপ্তাহের বিচারের সময়, যা ক্লার্ককে সাতটি নিবন্ধ এবং একটি পডকাস্টের উপরে প্রকাশককে মামলা করতে দেখেছিল, এক ডজনেরও বেশি মহিলা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তারা অভিনেতা ও পরিচালক দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে দুর্ব্যবহারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

49 বছর বয়সী ক্লার্ক তিন দিনেরও বেশি সময় ধরে প্রমাণ দিয়েছেন এবং অস্বীকার করেছেন যে তিনি মহিলাদের সাথে যৌন অনুপযুক্ত আচরণ করেছেন।

রায়টি বলেছে যে এটি “স্পষ্ট যে মহিলারা বহু বছর ধরে মিঃ ক্লার্কের সাথে কাজ করার তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলছেন”।

এতে বলা হয়েছে যে ২০২১ সালের মার্চ মাসে বাফতার এই ঘোষণা যে ক্লার্ক একটি পুরষ্কার পাবে “যারা অভিনয় করার জন্য তাঁর আচরণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তাদের ট্রিগার করেছিলেন, উদ্বেগের কারণে যে এটি শিল্পের মধ্যে তার শক্তি বাড়িয়ে তুলবে এবং তাই তাকে দুর্ব্যবহার চালিয়ে যেতে সক্ষম করবে”।

বিচারক গার্ডিয়ানের সম্পাদক -ইন -চিফ ক্যাথারিন ভিনারকেও খুঁজে পেয়েছিলেন – অন্যান্য সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের সাথে – বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রকাশনা জনস্বার্থে ছিল, যা একটি যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস ছিল।

রায় দেওয়ার পরে শুক্রবার এক বিবৃতিতে ভিনার বলেছিলেন যে “এই মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করা গুরুত্বপূর্ণ”।

“এটি গার্ডিয়ানের সেরা কিছু সাংবাদিকদের দ্বারা গভীর-গবেষণা তদন্ত ছিল, যারা নিরলসভাবে এবং দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছিলেন। রায়টি স্পষ্ট যে আমাদের তদন্ত পুরোপুরি এবং ন্যায্য ছিল, জনস্বার্থ সাংবাদিকতার জন্য একটি টেম্পলেট।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি আশা করি আজ একই পরিস্থিতিতে অন্যান্য মহিলাকে উত্সাহ দেবে যারা পরিণতির ভয়ে তাদের কণ্ঠস্বর উত্থাপন করতে খুব ভয় পেয়েছিল।”

রায়টির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ক্লার্ক বলেছিলেন: “প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমি একটি শক্তিশালী মিডিয়া আউটলেট এবং এর ব্যাপক আইনী দলগুলির বিরুদ্ধে ভুল এবং ক্ষতিকারক প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।

“এই গল্পগুলি মনোযোগ এবং ক্ষোভের আকর্ষণ করার জন্য আমাকে দানব হিসাবে চিত্রিত করে বেনামে ইমেলগুলির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। লক্ষ্যটি ছিল আমার ক্যারিয়ারের ক্ষতি করার জন্য, এবং তারা সফল হয়েছিল।

“আমি কখনই নিখুঁত বলে দাবি করি নি। তবে আমি এই নিবন্ধগুলিতে বর্ণিত ব্যক্তি নই night

২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ক্রিস্টোফার একলস্টন এবং ডক্টর হু এর ডেভিড টেন্যান্ট যুগের সময় মিকি স্মিথের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ক্লার্ক বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি স্টার ট্রেক ইন ডার্কনেসের মতো ব্লকবাস্টার ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন।

একজন অভিনেতা, লেখক এবং পরিচালক হিসাবে তিনি ‘হুড সিরিজ – কিডুলথুড, অ্যাডভ্লথড এবং ব্রাদারহুড সহ সিনেমা তৈরির জন্য তিনি ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হয়েছিলেন।

২০০৯ সালে, তিনি বাফটা ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে রাইজিং স্টার পুরস্কার জিতেছিলেন এবং ২০২১ সালে সিনেমা সম্মানে বাফতার অসামান্য ব্রিটিশ অবদান দেওয়া হয়েছিল। অভিভাবকের অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ার সময় সেই পুরষ্কার এবং তার বাফটা সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছিল।

