অভিভাবকরা স্ফীত শিশুর সূত্রের দাম এবং বিভ্রান্তিকর স্বাস্থ্যের দাবির সাথে লড়াই করে

বেবি সূত্র সংস্থাগুলি দ্বারা নিযুক্ত “শোষণমূলক” বিপণন কৌশলগুলি মোকাবেলায় নতুন নতুন আহ্বানের মুখোমুখি হচ্ছে, দাম বাড়ানোর অভিযোগে এবং ভিত্তিহীন স্বাস্থ্য দাবি করার অভিযোগে অভিযুক্ত।
জেস ব্রাউন-ফুলার, একজন উদারপন্থী ডেমোক্র্যাট সাংসদ এবং শিশু খাওয়ানোর বিষয়ে অল পার্টির সংসদীয় গ্রুপের (অ্যাপিজি) চেয়ারম্যান মহিলা, নতুন বাবা-মা কীভাবে বিশেষত দুর্বল তা তুলে ধরেছেন।
তিনি দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপনের বিধিগুলি অবরুদ্ধ করার জন্য “আইনী লুফোলে কাজে লাগানো” রয়েছে, আরও অভিযোগ করে যে হাসপাতালগুলিতে ছাড়ের পণ্য অফারগুলি এনএইচএস অনুমোদনের বিভ্রান্তিমূলক ছাপ তৈরি করে।
তার উদ্বেগগুলি এই বছরের শুরুর দিকে প্রকাশিত একটি প্রতিযোগিতা এবং মার্কেটস কর্তৃপক্ষের (সিএমএ) অধ্যয়ন অনুসরণ করে, যা বিভ্রান্তিকর বিপণন, তথ্য ফাঁক এবং স্বল্প আয়ের পরিবারগুলিতে উল্লেখযোগ্য ব্যয়ের বোঝা সহ ব্যাপক সমস্যা চিহ্নিত করে।
প্রতিবেদনে সূত্র নির্মাতারা ২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দুই বছরে গড়ে ২৫ শতাংশ দাম বাড়িয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা খরচ কাছাকাছি-রেকর্ড স্তরে বাকি রয়েছে।
সাধারণ পিতামাতার ভুল ধারণা থাকা সত্ত্বেও এটি ঘটে যে উচ্চতর মূল্য ট্যাগ আরও পুষ্টিকর পণ্যের সমান হয়, যখন প্রবিধানগুলি বাজারে সমস্ত সূত্রকে পুষ্টিকরভাবে সমতুল্য হতে হবে।
এমএস ব্রাউন-ফুলার পিএ নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন: “এমন কিছু বাবা-মা আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে আরও ব্যয়বহুল সূত্র কিনে তারা তাদের সন্তানের খাওয়ানো বা বৃদ্ধি বা সম্ভাবনাকে আরও সমর্থন করছেন যখন আসলে এই দুধগুলি পুষ্টিকরভাবে সমতুল্য হয়।”
এমনকি পিতামাতারা আরও ব্যয়বহুল সূত্র কেনার খবরও রয়েছে তবে বোতল প্রতি কম স্কুপ ব্যবহার করে চেষ্টা করে এটিকে আরও দীর্ঘায়িত করার জন্য, যা এমএস ব্রাউন-ফুলার “বিপজ্জনক” ব্র্যান্ডেড।
এই পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের পক্ষে যা সেরা বলে মনে করেন তা করছেন, তিনি বলেছিলেন, যখন বাস্তবে £ 14 টব এবং সূত্রের £ 7 টবের মধ্যে “কোনও পার্থক্য নেই”।
লিবারেল ডেমোক্র্যাট উল্লেখ করেছেন যে সংস্থাগুলি তাদের প্যাকেজিংটিকে “পুষ্টিকর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে” ব্যবহার করবে, “পুষ্টিকরভাবে সম্পূর্ণ” বা “একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমর্থন করে” এর মতো বাক্যাংশ সহ।
তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “প্রমাণগুলি কোথায় রয়েছে যে প্রস্তাব দেয় যে সূত্রটি কোনওভাবেই অন্য কারও উপরে শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে?”
এদিকে, অন্যান্য সূত্রগুলি “যুক্ত …” এবং ওমেগা 3, নির্দিষ্ট ভিটামিন বা লোহার মতো নাম উপাদান লিখবে।
মিসেস ব্রাউন-ফুলার বলেছিলেন: “এতে যেভাবেই হোক এটিতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পুষ্টি থাকতে হবে And
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “তারা যদি ওষুধ হয় তবে তারা এই সাহসী দাবি করতে সক্ষম হবে না তবে, কারণ এটি একটি খাদ্য, এটি পুষ্টির উত্স, তারা একই মানদণ্ডে রাখা হয় না।”
এদিকে, যুক্তরাজ্যে নবজাতক সূত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া অবৈধ তবে ফার্মগুলিকে ছয় মাস বা তার বেশি বয়সী বাচ্চাদের জন্য ফলো-অন দুধের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
এর কারণ হ’ল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লুএইচও) গাইডেন্সটি হ’ল স্তনের দুধগুলি ছয় মাস বয়সী না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের জন্য পুষ্টির প্রধান উত্স হওয়া উচিত এবং বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের অভাব বুকের দুধ খাওয়ানোর হারের সাথে যুক্ত।
মিসেস ব্রাউন-ফুলার বলেছিলেন: “সূত্র বিপণন এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কঠোর হ্রাসের আশেপাশে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই এমন দেশগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।
“সুতরাং এই কারণেই সরকার সূত্রের দুধের বিজ্ঞাপনের আশেপাশে নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেছিল কারণ বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাচ্ছিল।”
ওয়ার্ল্ড বুকের দুধ খাওয়ানো ট্রেন্ডস ইনিশিয়েটিভ অনুসারে যুক্তরাজ্য বিভিন্ন শিশু-খাওয়ানো মেট্রিকগুলিতে সামগ্রিকভাবে 100 এর মধ্যে মাত্র 48 স্কোর করেছে।
যাইহোক, এই বিধিগুলি ঘুরে দেখার জন্য, সূত্র সংস্থাগুলি তাদের ফলো-অন দুধের জন্য বিজ্ঞাপন দেয় এবং “তাদের সমস্ত প্যাকেজিংকে কেবল তাকগুলি অনুধাবনকারী যে কোনও ব্যক্তির কাছে দেখতে একইরকম দেখায়”।
চিচেস্টার সাংসদ বলেছেন: “তারা আইনী লুফোলে ব্যবহার করছেন, কারণ এটি একটি আইনী লুফোল, তবে তারা অনুরূপ ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে লাইনগুলিকে পুরোপুরি ঝাপসা করে দিয়েছে।”
তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে “শোষণমূলক” বিপণনের আরেকটি রূপ হ’ল সূত্র সংস্থাগুলি তাদের সূত্রগুলি প্রসূতি ইউনিট বা নবজাতক ইউনিটগুলির মতো স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে হ্রাস মূল্যের জন্য বিক্রি করবে।
ক্রয়ের অভ্যাসগুলি সূত্রের ক্ষেত্রে দৃ strong ় ব্র্যান্ডের আনুগত্য দেখায়, পিতামাতারা খুব কমই ব্র্যান্ডগুলি তাদের শিশুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরে খুব কমই স্যুইচ করে।
এটিও যুক্তিযুক্ত যে স্বাস্থ্যসেবা সেটিংয়ে ব্র্যান্ডের উপস্থিতি “একটি এনএইচএস অনুমোদনের জাল ছাপ” দেয়।
মিসেস ব্রাউন-ফুলার পিএকে বলেছেন: “তারা জানে যে তারা যদি বাবা-মাকে কোনও হাসপাতালের সেটিংয়ে ব্যবহার করতে পারে তবে সম্ভাবনা হ’ল তারা বাড়িতে যাওয়ার সময় তারা ব্যবহার করবে সেই সূত্রটি।”
সিএমএ এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য ১১ টি সুপারিশকে সামনে রেখেছে, লেবেলিং এবং বিজ্ঞাপনের নিয়মকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, খুচরা পরিবেশে পছন্দগুলি করতে এবং মানক প্যাকেজিংয়ের সাথে স্বাস্থ্যসেবা সেটিংসে ব্র্যান্ডের প্রভাব দূর করার জন্য পিতামাতাকে আরও ভালভাবে অবহিত করে।
স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্নের একজন বিভাগের মুখপাত্র বলেছেন: “পরিবর্তনের জন্য আমাদের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, আমরা প্রতিটি সন্তানের জীবনযাত্রার সর্বোত্তম সূচনা নিশ্চিত করার জন্য দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ।
“বুকের দুধ খাওয়ানোর অনেক সুবিধা রয়েছে তবে সেই মায়েদের জন্য যারা বুকের দুধ খাওয়ানো বা বেছে নিতে পারেন না, এটি গুরুত্বপূর্ণ পিতামাতারা সাশ্রয়ী মূল্যের এবং উচ্চমানের শিশু সূত্রে অ্যাক্সেস করতে পারেন। পরিবারগুলি তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য প্রতিকূলতার উপর অর্থ প্রদান করা উচিত নয়।
“আমরা সিএমএর সুপারিশগুলি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার জন্য বিচলিত সরকারগুলির সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছি এবং যথাযথভাবে পুরোপুরি প্রতিক্রিয়া জানাব।”