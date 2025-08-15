অভিযুক্ত অভিযুক্ত ২ জনকে ভেঙে ফেলার কারণে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত

ব্যারি পুলিশ বলছে
ব্যারি থেকে হান্টসভিলে বিস্তৃত আরও দু’জনের ভেঙে যাওয়া মৃত্যুর ঘটনায় অন্যান্য অপরাধের মধ্যে একাধিক হত্যার অভিযোগের মুখোমুখি একজন ৫২ বছর বয়সী এই ব্যক্তি।
ব্যারি পুলিশ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, পুলিশ এই বছরের শুরুর দিকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মামলার তদন্ত শুরু করার পরে ২ আগস্ট মিডল্যান্ডে একটি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যার ফলে ব্যারিতে প্রাক্তন গৃহহীন শিবির এবং হান্টসভিলের পশ্চিমে একটি গ্রামীণ অঞ্চলে “বিস্তৃত অনুসন্ধান” হয়েছিল।
ব্যারি পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, “অনুসন্ধানগুলি তদন্তকারীদের সন্দেহভাজন মানুষের অবশেষ সহ প্রমাণ পুনরুদ্ধার করতে পরিচালিত করেছে, যা টরন্টোতে অবস্থিত ফরেনসিক বিজ্ঞানের কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছে,” ব্যারি পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে।
“এই চলমান তদন্তে প্রাথমিক সন্দেহভাজনকে মিডল্যান্ডে চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করার পরে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বহিরঙ্গন সম্পত্তিগুলির বিশদ ফরেনসিক পরীক্ষাগুলির বেশিরভাগই ঘটেছিল।”
পুলিশ জানিয়েছে যে গ্রেপ্তারের অভিযোগে অভিযুক্তকে উইলিয়াম “ব্লেক” রবিনসন, 45, এবং ডেভিড পিজেকয়ে, 41 এর মৃত্যু এবং ভেঙে দেওয়ার সাথে যুক্ত করার পরে “সাক্ষীর সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য প্রাপ্ত এবং নিশ্চিত করা হয়েছে”।
রবার্ট লাডৌসুর প্রথম এবং দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যাকাণ্ড, একটি মানবদেহের প্রতি ক্ষোভের দুটি গণনা এবং একাধিক অস্ত্র ও মাদক অপরাধ সহ মোট 19 টি গণনার মুখোমুখি হচ্ছে। সর্বশেষ অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল15 সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার একটি সংশোধন কেন্দ্রে, সিটিনিউজ জানিয়েছে।
লাডৌসুর ইতিমধ্যে হেফাজতে ছিল ব্যারি টুডে অনুসারে অস্ত্র অপরাধ, পুলিশ থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং বিপজ্জনক অভিযান সহ অভিযোগের বিষয়ে এবং শুক্রবারের জন্য জামিন শুনানি নির্ধারিত ছিল যে তিনি স্থগিত হতে বলেছিলেন।
ব্যারি পুলিশ থেকে মুক্তি জানিয়েছে যে শুক্রবার জামিন শুনানি এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কোনও অভিযোগ আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পুলিশ এই মামলায় খুব কম তথ্য প্রকাশ করেছে, ব্যারি টুডে এই মামলায় “বিস্তৃত” সংস্থান উত্সর্গ করার পরেও জানিয়েছে। তারা বলেছে যে “এই তদন্তের চলমান প্রকৃতি এবং সংবেদনশীলতার কারণে” 26 আগস্ট একটি সংবাদ সম্মেলন পর্যন্ত আর কোনও তথ্য প্রকাশ করা হবে না।
ফেয়ারভিউ আরডিতে ব্যারি সিমকো জরুরী পরিষেবা ক্যাম্পাসে 26 আগস্ট নিউজ ব্রিফিং। ব্যারি পুলিশ চিফ রিচ জনস্টনকে সহ উইল করবেন, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
