You are Here
অভিযুক্ত অভিযুক্ত ২ জনকে ভেঙে ফেলার কারণে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত
News

অভিযুক্ত অভিযুক্ত ২ জনকে ভেঙে ফেলার কারণে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত

ব্যারি পুলিশ বলছে

14 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 1 ঘন্টা আগে2 মিনিট পড়া

এক ব্যক্তি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত।
রবার্ট লাডৌসুর (৫২) দু’জনের মৃত্যুতে প্রথম ও দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যাকাণ্ড সহ ১৯ টি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন। ব্যারি পুলিশ ছবি

ব্যারি থেকে হান্টসভিলে বিস্তৃত আরও দু’জনের ভেঙে যাওয়া মৃত্যুর ঘটনায় অন্যান্য অপরাধের মধ্যে একাধিক হত্যার অভিযোগের মুখোমুখি একজন ৫২ বছর বয়সী এই ব্যক্তি।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

ব্যারি পুলিশ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, পুলিশ এই বছরের শুরুর দিকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মামলার তদন্ত শুরু করার পরে ২ আগস্ট মিডল্যান্ডে একটি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যার ফলে ব্যারিতে প্রাক্তন গৃহহীন শিবির এবং হান্টসভিলের পশ্চিমে একটি গ্রামীণ অঞ্চলে “বিস্তৃত অনুসন্ধান” হয়েছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

ব্যারি পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, “অনুসন্ধানগুলি তদন্তকারীদের সন্দেহভাজন মানুষের অবশেষ সহ প্রমাণ পুনরুদ্ধার করতে পরিচালিত করেছে, যা টরন্টোতে অবস্থিত ফরেনসিক বিজ্ঞানের কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছে,” ব্যারি পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে।

“এই চলমান তদন্তে প্রাথমিক সন্দেহভাজনকে মিডল্যান্ডে চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করার পরে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বহিরঙ্গন সম্পত্তিগুলির বিশদ ফরেনসিক পরীক্ষাগুলির বেশিরভাগই ঘটেছিল।”

ব্যারির একটি মানচিত্র, অন্ট।
ব্যারি পুলিশ অন্টের ব্যারির এই মানচিত্রে পিন করা একটি কাঠের অঞ্চল সহ দু’জনের মৃত্যু ও ভেঙে দেওয়ার সাথে যুক্ত বিস্তৃত অনুসন্ধান চালাচ্ছে। গুগল ম্যাপস দ্বারা ছবি

পুলিশ জানিয়েছে যে গ্রেপ্তারের অভিযোগে অভিযুক্তকে উইলিয়াম “ব্লেক” রবিনসন, 45, এবং ডেভিড পিজেকয়ে, 41 এর মৃত্যু এবং ভেঙে দেওয়ার সাথে যুক্ত করার পরে “সাক্ষীর সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য প্রাপ্ত এবং নিশ্চিত করা হয়েছে”।

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

রবার্ট লাডৌসুর প্রথম এবং দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যাকাণ্ড, একটি মানবদেহের প্রতি ক্ষোভের দুটি গণনা এবং একাধিক অস্ত্র ও মাদক অপরাধ সহ মোট 19 টি গণনার মুখোমুখি হচ্ছে। সর্বশেষ অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল15 সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার একটি সংশোধন কেন্দ্রে, সিটিনিউজ জানিয়েছে।

লাডৌসুর ইতিমধ্যে হেফাজতে ছিল ব্যারি টুডে অনুসারে অস্ত্র অপরাধ, পুলিশ থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং বিপজ্জনক অভিযান সহ অভিযোগের বিষয়ে এবং শুক্রবারের জন্য জামিন শুনানি নির্ধারিত ছিল যে তিনি স্থগিত হতে বলেছিলেন।

আরও পড়ুন

ব্যারি পুলিশ থেকে মুক্তি জানিয়েছে যে শুক্রবার জামিন শুনানি এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোনও অভিযোগ আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পুলিশ এই মামলায় খুব কম তথ্য প্রকাশ করেছে, ব্যারি টুডে এই মামলায় “বিস্তৃত” সংস্থান উত্সর্গ করার পরেও জানিয়েছে। তারা বলেছে যে “এই তদন্তের চলমান প্রকৃতি এবং সংবেদনশীলতার কারণে” 26 আগস্ট একটি সংবাদ সম্মেলন পর্যন্ত আর কোনও তথ্য প্রকাশ করা হবে না।

ফেয়ারভিউ আরডিতে ব্যারি সিমকো জরুরী পরিষেবা ক্যাম্পাসে 26 আগস্ট নিউজ ব্রিফিং। ব্যারি পুলিশ চিফ রিচ জনস্টনকে সহ উইল করবেন, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।