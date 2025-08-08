অভিযুক্ত নার্স ইমপোস্টার গ্রেপ্তারের আগে ফ্লোরিডায় হাজার হাজার রোগীর সাথে চিকিত্সা করেছিলেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফ্লোরিডার কর্তৃপক্ষগুলি পাম কোস্টের এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছিল যিনি অভিযোগ করেছেন যে নার্স হিসাবে পোজ দিয়েছেন এবং সঠিক শংসাপত্রের অভাব থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার রোগীর যত্ন প্রদান করেছিলেন।
ফ্ল্যাগলার কাউন্টি শেরিফের অফিস (এফসিএসও) নিশ্চিত করেছে যে বিভাগের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মেডিকেল স্ক্রাবস পোশাক পরে 29 বছর বয়সী শরত্কাল বারডিসাকে তার বাড়িতে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।
তার বিরুদ্ধে নিজেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত নার্স হিসাবে উপস্থাপন করার এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে ৪,৪০০ জনেরও বেশি লোককে চিকিত্সা যত্ন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে বারডিসা সেই সময়ে কখনও বৈধ নার্সিং লাইসেন্স রাখেনি। তিনি ২০২৩ সালের জুলাইয়ের শুরুতে অ্যাডেনথেলথ পাম কোস্ট পার্কওয়েতে কর্মরত ছিলেন, তবে অভ্যন্তরীণ উদ্বেগের কারণে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তার চুক্তিটি সমাপ্ত করা হয়েছিল।
গ্রেপ্তারটি রাজ্য এবং ফেডারেল স্বাস্থ্য এজেন্সিগুলির দ্বারা পরিচালিত একটি সাত মাসের তদন্তকে আটকায়। হাসপাতালের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে বারডিসা অন্য ব্যক্তির লাইসেন্স নম্বর ব্যবহার করে এবং উন্নত নার্স টেকনিশিয়ান হিসাবে তার অবস্থান সুরক্ষিত করার জন্য মনগড়া নথি জমা দিয়ে একটি নিবন্ধিত নার্সের পরিচয় মিথ্যাভাবে ধরে নিয়েছিলেন।
কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে বারডিসা মূলত “এডুকেশন ফার্স্ট” নিবন্ধিত নার্সের শিরোনামে এই কাজের জন্য আবেদন করেছিলেন, যারা নার্সিং শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন তবে জাতীয় লাইসেন্সিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি এমন ব্যক্তিদের জন্য একটি পদবি। পরে, তিনি অভিযোগ করেছেন যে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং একজন নার্সের লাইসেন্স নম্বর জমা দিয়েছেন যিনি তার প্রথম নামটি ভাগ করে নিয়েছিলেন তবে তার আলাদা শেষ নাম ছিল।
বারডিসা হাসপাতালকে বলেছিলেন যে তিনি সম্প্রতি বিয়ে করেছেন এবং তার শেষ নামটি পরিবর্তন করেছেন, যা তিনি এই তাত্পর্যকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তার বিয়ের শংসাপত্র সরবরাহ করতে বলা হলে তিনি কখনই মেনে চলেন না, তদন্তকারীরা বলেছিলেন।
তার পরিচয় যাচাই করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও, বার্ডিসাকে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে পদোন্নতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এটি সহকর্মীদের মধ্যে পতাকা উত্থাপন করেছিল, যার মধ্যে একজন তার লাইসেন্সের স্থিতি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বারডিসা কেবল একটি মেয়াদোত্তীর্ণ নার্সিং সহকারী লাইসেন্স রেখেছিলেন। এরপরে আবিষ্কারটি হাসপাতালের প্রশাসকদের নজরে আনা হয়েছিল।
আরও তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে বারডিসা তার পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ডকুমেন্টেশন জমা দেয়নি। ফলস্বরূপ, অ্যাডভেনথেলথ তার চুক্তিটি শেষ করে এবং শেরিফের অফিসকে সতর্ক করে, বিস্তৃত অপরাধমূলক তদন্তকে অনুরোধ করে।
ফ্লোরিডা স্বাস্থ্য বিভাগ এবং মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের পাশাপাশি পরিচালিত তদন্তে হাসপাতালের কর্মী এবং নার্সের সাথে সাক্ষাত্কার অন্তর্ভুক্ত ছিল যার লাইসেন্স বার্ডিসা অভিযোগ করেছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এই দুই মহিলা একই নার্সিং স্কুলে অংশ নিয়েছিলেন তবে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না।
বারডিসা লাইসেন্স ছাড়াই ওষুধ অনুশীলনের সাতটি অপরাধমূলক গণনার মুখোমুখি এবং পরিচয় জালিয়াতির সাতটি গণনা। তাকে $ 70,000 বন্ডে শেরিফ পেরি হল বন্দী আটক কেন্দ্রে রাখা হচ্ছে।
ফ্ল্যাগলার কাউন্টি শেরিফ রিক স্ট্যালি এই মামলাটিকে তার অফিস তদন্ত করেছে এমন মেডিকেল জালিয়াতির অন্যতম বিরক্তিকর ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেন, “এই মহিলা সম্ভাব্যভাবে এমন কেউ হওয়ার ভান করে এবং রোগীদের, তাদের পরিবার, অ্যাডেনথেলথ এবং একটি সম্পূর্ণ চিকিত্সা সম্প্রদায়ের আস্থা লঙ্ঘন করার ভান করে হাজার হাজার জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিলেন।” “আমাদের গোয়েন্দা এবং রাজ্য অ্যাটর্নি, ফ্লোরিডার 7th ম সার্কিট আরজে লারিজার অফিস এবং অ্যাডভেনথেলথের মধ্যে আমাদের রাজ্য এবং ফেডারেল অংশীদারদের সাথে দুর্দান্ত তদন্তমূলক কাজের জন্য ধন্যবাদ, এখন তাকে তার বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক পদক্ষেপের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে।”
কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে যে কেউ বিশ্বাস করেন যে তারা বারডিসার শিকার হতে পারেন তারা এফসিএসওর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে Fakenursecase@flaglersheriff.com এ ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য অ্যাডভেনথেলথের কাছে পৌঁছেছিল তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
স্টিফেনি প্রাইস ফক্স নিউজ ডিজিটাল এবং ফক্স ব্যবসায়ের একজন লেখক। তিনি নিখোঁজ ব্যক্তি, হত্যাকাণ্ড, জাতীয় অপরাধের মামলা, অবৈধ অভিবাসন এবং আরও অনেক কিছু সহ বিষয়গুলি কভার করেছেন। গল্পের টিপস এবং ধারণাগুলি স্টিফেনি.প্রাইস@fox.com এ প্রেরণ করা যেতে পারে