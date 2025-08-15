You are Here
অভিযোগ করা অবলম্বনের জন্য তারা অ্যালেক্স মারনে পেনাল্টি পরিবর্তন করে
অভিযোগ করা অবলম্বনের জন্য তারা অ্যালেক্স মারনে পেনাল্টি পরিবর্তন করে

অভিযোগের কারণে ‘অনুপযুক্ত আচরণ‘সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ জালিসকো তারা যে রিপোর্ট অ্যালেক্স মারান কন্টেন্ট স্রষ্টা সামগ্রীতে পরিবর্তন করেছেন

রবার্তো অ্যালারকেন এস্ট্রদাজালিসকোতে কৌশলগত সুরক্ষা সমন্বয়কারী, প্রকাশ করেছেন -এর একটি সংবাদ সম্মেলন বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট– আরও বিশদ না দিয়ে এই তথ্য।

“তাকে ইন্ডিসিপলাইনের জন্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। কারাগারের পরিচালককে রিপোর্ট করেছেন। গতির জন্য, আমি তিনি কী করেছিলেন তা জিজ্ঞাসা করি নি, আমি কেবল তাকে জিজ্ঞাসা করেছি কেন,” তিনি গণমাধ্যমের আগে বলেছিলেন।

এটি উল্লেখ করার মতো আলেজান্দ্রো “এন” কারাগারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বড় সেতুমধ্যে অবস্থিত এল সালটো পৌরসভাদক্ষিণ গুয়াদালাজারাজালিসকো, তবে সাধারণ সুরক্ষা সমন্বয়কারী কোন বিষয়বস্তু নির্মাতাকে ধরে রাখবেন তা কোন পেনিটেনটিরি সেন্টার হবে তা উল্লেখ করেননি।

প্রভাবকের গ্রেপ্তারটি অতীত রেকর্ড করা হয়েছিল মে 28 মধ্যে পুয়ের্তো ভালার্তা, জালিসকোএটি প্রকাশিত হওয়ার পরে যে তার কিশোরীর সাথে একটি রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল 16 বছর বয়সী। পরিবারের সদস্যরা প্রযোজককে নিন্দা করেছেন।

অ্যালেক্স মারান সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য দু’বছর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে মানুষের মধ্যে পাচারঅতীতের পরে জুলাই 2 তারা এটিকে প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত করেছে।

“বিচারিক কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশ দেয় যতক্ষণ না 2027 বা প্রক্রিয়াটি যা স্থায়ী হয়, যখন ঘটনাগুলি থেকে প্রাপ্ত তদন্তগুলি নাবালিকার অভিযোগে ঘটেছিল, ” জালিসকো প্রসিকিউটরের অফিস

শ্রোতারা দর্শকদের কাছে গেলেন গিসেল মন্টেসপ্রভাবশালীদের একজন “স্ত্রী”, যিনি নিজেকে বিবৃতি না দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তবে অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর আইনজীবী বলেছিলেন যে অ্যালেক্স মারানের প্রাক্তন গার্লফ্রেন্ড ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে সঠিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট না করেই অসন্তুষ্টদের অংশ হিসাবে দর্শকদের কাছে গিয়েছিলেন।

