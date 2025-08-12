অভিযোগ করা অবিশ্বাস লঙ্ঘনের কারণে কস্তুরী অ্যাপলের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপের হুমকি দেয়

এলন কস্তুরী এবং জাই লোগো।
সোমবার এলন কস্তুরী হুমকি দিয়েছে অ্যাপল গ্রোক এআই চ্যাটবট অ্যাপের র্যাঙ্কিং সম্পর্কিত অভিযোগ করা অবিশ্বাস্য লঙ্ঘনের বিষয়ে আইনী পদক্ষেপের সাথে, যা তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্টার্টআপ জাইয়ের মালিকানাধীন।
“অ্যাপল এমনভাবে আচরণ করছে যা ওপেনাইয়ের পাশাপাশি কোনও এআই সংস্থার পক্ষে অ্যাপ স্টোরটিতে #1 পৌঁছানো অসম্ভব করে তোলে, এটি একটি দ্ব্যর্থহীন অবিশ্বাস্য লঙ্ঘন।
অ্যাপল তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার জন্য সিএনবিসির অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
“আপনি কেন এক্স বা গ্রোককে আপনার ‘অবশ্যই’ বিভাগে রাখতে অস্বীকার করছেন যখন এক্স হ’ল বিশ্বের #1 নিউজ অ্যাপ এবং গ্রোক সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে #5? আপনি রাজনীতি খেলছেন?” কস্তুরী অন্য পোস্টে বলল।
অ্যাপল গত বছর বাঁধা ওপেনাইয়ের সাথে চ্যাটজিপিটিকে তার আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাক ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ পণ্যগুলিতে সংহত করার জন্য। তৎকালীন কস্তুরী বলেছিল যে “যদি অ্যাপল ওপেনাইকে ওপেনাইকে ওএস স্তরে সংহত করে, তবে অ্যাপল ডিভাইসগুলি আমার সংস্থাগুলিতে নিষিদ্ধ করা হবে That এটি একটি অগ্রহণযোগ্য সুরক্ষা লঙ্ঘন।”
সিএনবিসি নিশ্চিত করেছে যে আমেরিকান আইওএস স্টোরের শীর্ষ ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন বিভাগে চ্যাটজিপিটি 1 নম্বরে ছিল এবং অ্যাপলের “আবশ্যক অ্যাপস” বিভাগে একমাত্র এআই চ্যাটবট ছিল।
অ্যাপলের বিরুদ্ধে তার আইনী হুমকির আগে, কস্তুরী গ্রোককে অ্যাপ স্টোরের পঞ্চম শীর্ষ ফ্রি অ্যাপ হিসাবে গুগলকে ছাড়িয়ে গেছে।
ওপেনএএ বৃহস্পতিবার জিপিটি -৫ ঘোষণা করেছে, এর সর্বশেষতম এবং সর্বাধিক উন্নত বৃহত আকারের এআই মডেল, গত মাসে জাইয়ের নতুনতম চ্যাটবট গ্রোক 4 প্রকাশের পরে।
চ্যাটজিপ্ট মেকার ওপেনাইয়ের সাথে কস্তুরীর চলমান বিরোধ রয়েছে যা তিনি ২০১৫ সালে সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিলিয়নেয়ার ২০১ 2018 সালে তার বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, এই বলে চার বছর পরে যে এআই “নুকসের চেয়ে সম্ভাব্য আরও বিপজ্জনক”।
তিনি এখন মাইক্রোসফ্ট-সমর্থিত স্টার্টআপের বিরুদ্ধে মামলা করছেন এবং এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম আল্টম্যান অভিযোগ করেছেন যে তারা “মানবতার সুবিধার জন্য” কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য ওপেনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা মিশন ত্যাগ করেছেন।
এই প্রথমবারের মতো অ্যাপলকে অবিশ্বাসের ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। একটি যুগান্তকারী মামলায়, গত বছর বিচার বিভাগ আইফোন ইকোসিস্টেম একচেটিয়া পরিচালনার অভিযোগে এই সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।
জুনে, বিচারকদের একটি প্যানেল অ্যাপল থেকে জরুরী আবেদনকে তার অ্যাপ স্টোরের পরিবর্তনগুলি বন্ধ করার জন্যও অস্বীকার করেছিল যার ফলে সংস্থাটি তার অ্যাপ্লিকেশনগুলির অভ্যন্তরে অর্থ প্রদানের লিঙ্কগুলিতে আর কমিশনকে আর চার্জ করতে পারে না, বা বিকাশকারীদের কীভাবে লিঙ্কগুলি দেখতে হবে তাও বলে না।
