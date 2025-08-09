অভিযোগ করা ভেনিজুয়েলা-সিনালোয়া কার্টেল টাইস: শুক্রবার পুনরুদ্ধার

তার শুক্রবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম ঘোষণা করেছিলেন যে মেক্সিকোয়ের কোনও মার্কিন সামরিক “আক্রমণ” হবে না এই সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার পরে যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প “গোপনে পেন্টাগনের কাছে নির্দিষ্ট কিছু লাতিন আমেরিকান ড্রাগ কার্টেলের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী ব্যবহার শুরু করার জন্য একটি নির্দেশিকা স্বাক্ষর করেছিলেন।”
তার ফাইনালের সময় মানেরেরা সপ্তাহের মধ্যে, শেইনবাউম ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি এবং অভিবাসী কাফেলা, যার সদস্যরা বর্তমানে দক্ষিণ মেক্সিকো দিয়ে যাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে মার্কিন অভিযোগ সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়েও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।
শেইনবাউম আমাদের অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে নিকোলস মাদুরোর সিনালোয়া কার্টেলের সাথে সম্পর্ক রয়েছে
একজন প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আছে পুরষ্কার বৃদ্ধি এটি ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলস মাদুরোর “গ্রেপ্তার এবং/বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য” তথ্যের প্রস্তাব দিচ্ছে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মাদুরোকে উত্তর মেক্সিকান রাজ্য সিনালোয়ায় অবস্থিত সিনালোয়া কার্টেলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ করেছে।
একটি ভিডিও বার্তা বৃহস্পতিবার, মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার – আগের পুরষ্কার দ্বিগুণ – এখন ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতির গ্রেপ্তারের জন্য তথ্যের জন্য অফার রয়েছে।
“মাদুরো আমাদের দেশে মারাত্মক ওষুধ ও সহিংসতা আনার জন্য টিডিএ (ট্রেন দে আরাগুয়া), সিনালোয়া এবং দ্য সানদের কার্টেলের মতো বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি ব্যবহার করে।”
তিনি আরও বলেছিলেন যে মাদুরো “বিশ্বের বৃহত্তম নার্কো পাচারকারী এবং আমাদের জাতীয় সুরক্ষার জন্য হুমকি।”
শেইনবাউম বলেছিলেন যে এটি প্রথমবারের মতো “তিনি মাদুরো এবং সিনালোয়া কার্টেলের মধ্যে কথিত সংযোগের কথা শুনেছিলেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেব্রুয়ারিতে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে মনোনীত হয়েছিল।
“মেক্সিকো অংশে, এর সাথে কোনও তদন্ত নেই,” তিনি বলেছিলেন।
“যেমন আমরা সবসময় বলি, তাদের যদি কিছু প্রমাণ থাকে তবে তা দেখান। আমাদের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রমাণ নেই,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে, মেক্সিকো ভেনিজুয়েলায় ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মাদুরোর বিজয়কে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
বিভিন্ন দেশের সরকার নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
সরকার অভিবাসী কাফেলা সদস্যদের ‘বিভিন্ন বিকল্প’ সরবরাহ করে
একজন প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে একজন অভিবাসী কাফেলা এই সপ্তাহে দক্ষিণাঞ্চলীয় চিয়াপাস ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং এর সদস্যরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তর সীমান্তে চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে মেক্সিকোয় থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।
এই প্রতিবেদক রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অভিবাসীদের জন্য কোনও “পরিকল্পনা” রয়েছে এবং তারা মেক্সিকোয় তাদের উপস্থিতি নিয়মিত করার জন্য সহায়তা পাবেন কিনা।
300 এর অভিবাসী কাফেলা তপাচুলা ছেড়ে চলে যায়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়
শেইনবাউম বলেছিলেন, “আমরা তাদের সাথে রাস্তায় কাজ করছি এবং তাদের দেশে প্রত্যাবাসন থেকে শুরু করে আমাদের দেশে কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত বিভিন্ন বিকল্প দিচ্ছি।”
তিনি বলেছিলেন যে বুধবার ট্যাপাচুলা শহর থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া কাফেলা সদস্যদের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং জাতীয় ইমিগ্রেশন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা “কাজ” করছেন।
অভিবাসীরা – যারা মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছেন – তারা কিউবা, হাইতি এবং ভেনিজুয়েলা সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন বলে জানা গেছে।
তারা শুক্রবার পর্যন্ত চিয়াপাসে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে।
শেইনবাউম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের জন্য উত্সর্গীকৃত গান উপস্থাপন করেছেন
সংস্কৃতি মন্ত্রী ক্লোদিয়া কুরিয়েল ডি আইকাজা মেক্সিকো ক্যান্ট্টা সংগীত প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কথা বলার পরে, যা এখন তার সেমিফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছেছে, শেইনবাউম একটি নতুন গান উপস্থাপন করেছেন টেক্সাস ভিত্তিক ব্যান্ড ইনটোকেবলযা আঞ্চলিক মেক্সিকান সংগীত বাজায় এবং মেক্সিকো ক্যান্টা প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনালে পারফর্ম করবে।
“গতকাল, গোষ্ঠীটি অন্তর্নিহিত এসেছিল (জাতীয় প্রাসাদে), রিকি এবং রেনি আমাকে বলার জন্য যে তারা (মেক্সিকো ক্যান্টা) উদ্যোগে যোগ দিচ্ছে … এবং তারা আমাকে একটি অপ্রকাশিত গান দেখিয়েছিল, “রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন।
“এবং আমি তাদের বলেছিলাম: আপনি আমাকে কেন এটি উপস্থাপন করতে দিচ্ছেন না মেনেরা? এবং তারা হ্যাঁ বলেছে। … এটি আমাদের অভিবাসী ভাই ও বোনদের জন্য উত্সর্গীকৃত যারা হঠাৎ নিজেকে একটি কঠিন পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করে এবং গানটি কীভাবে একত্রিত হতে হয়, কীভাবে আমাদের দেশের অংশ এবং তাদের ভালবাসে এমন একটি সম্মিলিত অংশের অংশ অনুভব করতে পারে সে সম্পর্কে কথা বলে, “শেইনবাউম বলেছিলেন।
“এখানে অন্তঃসত্ত্বা।”
মেক্সিকো নিউজ ডেইলি চিফ স্টাফ রাইটার দ্বারা পিটার ডেভিস ((ইমেল সুরক্ষিত))