You are Here
অভিশপ্ত জ্ঞান | অবিচ্ছিন্ন
News

অভিশপ্ত জ্ঞান | অবিচ্ছিন্ন

অভিশাপযুক্ত জ্ঞান আমরা ইমিচ তৈরির ফলস্বরূপ শিখেছি যা আমরা আশা করি আমরা কখনই জানতাম না।

  • 6/4/2025

    জিটাদেল ক্রিয়াগুলি অভিশপ্ত হয়

    জিতাদেলকে অভিশপ্ত করা হয়েছে কারণ এর কাস্টম স্ক্রিপ্টিং বৈশিষ্ট্যটি একটি জেএস ইঞ্জিন দিয়ে কার্যকর করা হয়েছে যা রেজেক্স নামক ক্যাপচার গ্রুপগুলিকে সমর্থন করে না।

  • 5/30/2025

    মাইক্রোসফ্ট এন্ট্রা পিকেসিই সমর্থন করে, তবে এটি তার ওপেনআইডি আবিষ্কারের নথিতে অন্তর্ভুক্ত করে না। এটি ক্লায়েন্টদের পিকেসিই উপলভ্য নয় বলে ভাবার দিকে পরিচালিত করে।

  • 5/5/2025

    এক্সিফ মেটাডেটাতে চিত্রের মাত্রাগুলি অভিশপ্ত

    এক্সআইএফ মেটাডেটাতে মাত্রাগুলি চিত্রের প্রকৃত মাত্রা থেকে পৃথক হতে পারে, যার ফলে ফসল এবং পুনরায় আকার দেওয়ার সমস্যা রয়েছে।

  • 4/1/2025

    ইয়ামল হোয়াইটস্পেস অভিশপ্ত

    ইয়ামল হোয়াইটস্পেসগুলি প্রায়শই অযৌক্তিক উপায়ে পরিচালনা করা হয়।

  • 9/20/2024

    উইন্ডোতে লুকানো ফাইলগুলি অভিশপ্ত

    উইন্ডোজে লুকানো ফাইলগুলি “ডাব্লু” পতাকা দিয়ে খোলা যায় না। এটি, এসএমবি বিকল্পের সাথে মিলিত “ডট ফাইলগুলি লুকান” প্রচুর বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

  • 8/7/2024

    বাশ স্ক্রিপ্টগুলিতে গাড়ীর রিটার্নগুলি অভিশপ্ত হয়

    জিআইটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেকআউটে এলএফকে সিআরএলএফ রূপান্তর করতে এবং সিআরএলএফ বিরতি বাশ স্ক্রিপ্টগুলি ব্রেক করে কনফিগার করা যেতে পারে।

  • 8/7/2024

    ক্লাউডফ্লেয়ার শ্রমিকদের ভিতরে আনতে অভিশপ্ত

    ক্লাউডফ্লেয়ার কর্মীদের মধ্যে অনুরোধগুলি আনার অনুরোধগুলি ডিফল্টরূপে এইচটিটিপি ব্যবহার করে, এমনকি যদি আপনি স্পষ্টভাবে এইচটিটিপিএস নির্দিষ্ট করেন, যা প্রায়শই পুনঃনির্দেশিত লুপগুলির কারণ হতে পারে।

  • 7/21/2024

    মোবাইলে জিপিএস ভাগ করে নেওয়া অভিশপ্ত

    কিছু ফোন নিঃশব্দে চিত্রগুলি থেকে জিপিএস ডেটা ছিনিয়ে নেবে যখন অবস্থানের অনুমতি ব্যতীত অ্যাপ্লিকেশনগুলি সেগুলি অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করে।

  • 7/3/2024

    পোস্টগ্রিসকিউএল বিজ্ঞপ্তি অভিশপ্ত

    পোস্টগ্রেসকিউএল বিজ্ঞপ্তি সহ একটি লেনদেনে সবকিছু করে। এর অর্থ সকেট.আইও পোস্টগ্রেস-অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করে প্রতি 5 সেকেন্ডে ওয়ালকে লিখেছেন।

  • 7/3/2024

    এনপিএম স্ক্রিপ্টগুলি প্রতিবার তারা চালানোর সময় এনপিএম রেজিস্ট্রিতে একটি এইচটিটিপি কল তৈরি করে, যার অর্থ তারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যকর করার এক ভয়ানক উপায়।

  • 6/28/2024

    50 অতিরিক্ত প্যাকেজ অভিশপ্ত

    জাভাস্ক্রিপ্ট সম্প্রদায়ের এমন একজন ব্যবহারকারী রয়েছেন যিনি প্রকল্পগুলিতে “পিছনের সামঞ্জস্যতা” যুক্ত করে ঘুরে দেখেন। তারা আপনার প্রকল্পে 50 টি অতিরিক্ত প্যাকেজ নির্ভরতা যুক্ত করে এটি করে, যা তাদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

  • 6/25/2024

    দীর্ঘ পাসওয়ার্ডগুলি অভিশপ্ত হয়

    বিসি্রিপ্ট বাস্তবায়ন কেবল একটি স্ট্রিংয়ের প্রথম 72 বাইট ব্যবহার করে। তার পরে কোনও অক্ষর উপেক্ষা করা হয়।

  • 1/31/2024

    জাভাস্ক্রিপ্ট তারিখের অবজেক্টগুলি অভিশপ্ত

    জাভাস্ক্রিপ্টের তারিখের অবজেক্টগুলি বছরের জন্য এবং দিনের জন্য 1 সূচকযুক্ত, তবে 0 মাসের জন্য সূচকযুক্ত।

  • 1/9/2024

  • 12/28/2023

    পোস্টগ্রেসকিউএল প্যারামিটারগুলি অভিশপ্ত

    পোস্টগ্র্রেসকিউএল এর সীমা 65,535 পরামিতি রয়েছে, সুতরাং বাল্ক সন্নিবেশগুলি বড় ডেটাসেটগুলির সাথে ব্যর্থ হতে পারে।

  • 6/26/2023

    সুরক্ষিত প্রসঙ্গগুলি অভিশপ্ত হয়

    ক্লিপবোর্ড এপিআইয়ের মতো কিছু ওয়েব বৈশিষ্ট্য কেবল “সুরক্ষিত প্রসঙ্গে” কাজ করে (অর্থাত্ https বা লোকালহোস্ট)

  • 2/23/2023

    টাইপর্ম মোছা অভিশাপ দেওয়া হয়

    টাইপর্মে অপসারণ বাস্তবায়ন ইনপুটকে পরিবর্তন করে, মূল অবজেক্ট থেকে আইডি সম্পত্তি মুছে ফেলে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।