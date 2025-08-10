অভিষেকের পরে শিকারীর জন্য জাগুয়ার্সের পরিকল্পনা অস্পষ্ট থেকে যায়

সন্দেহগুলি এনএফএল -তে ব্যাপকভাবে কর্নারব্যাক/ওয়াইড রিসিভার খেলতে ট্র্যাভিস হান্টারের দক্ষতা সম্পর্কে অবিচল রয়েছে।
জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্সের রুকি শনিবার পিটসবার্গ স্টিলার্সের কাছে 31-25 পূর্বসূরী হেরে উভয় পদে খেলেছে। ব্লিচার রিপোর্ট অনুসারে, 2025 এনএফএল খসড়ার 2 নং পিক 11 টি আক্রমণাত্মক স্ন্যাপ এবং আটটি প্রতিরক্ষামূলক স্ন্যাপগুলিতে রেখেছে।
ইএসপিএন -এর “স্পোর্টস সেন্টার” এর একটি রবিবার পর্বে এনএফএল রিপোর্টার জেরেমি ফওলার ওয়ার্কলোডকে “স্বাস্থ্যকর বিভাজন” বলে অভিহিত করেছেন। প্রশ্নটি হল, যদিও, তার ভূমিকা কি কলোরাডো মহিষের সাথে তার একটি আয়না আয়না করবে?
“(একটি স্কাউট আমাকে বলেছিল), ‘দেখুন, তিনি এটি এমন একটি সেটিংয়ে এটি করতে পারেন যেখানে এটি কম স্ন্যাপ গণনা করা হয় এবং তিনি দেখতে ভাল লাগে,” ” ফোলার বলেছেন (এইচ/টি ব্লিচার রিপোর্টের জোসেফ জুকার)। “এটি স্পষ্ট যে তিনি অন্যান্য বিশেষ দক্ষতা-সেট, বিশেষ অ্যাথলিটদের চেয়ে কিছুটা আলাদাভাবে চলে যান। ‘ তবে আপনি যদি কথা বলছেন, 17 টি গেমের উপরে একটি গেমের উপরে 70, 80 টি স্ন্যাপ করে তবে এখনও অনেক সংশয় রয়েছে “”
হান্টার গত মৌসুমে ১৩ টি খেলায় 1,552 টি স্ন্যাপ (753 আক্রমণাত্মক, 776 ডিফেন্সিভ এবং 23 টি বিশেষ দল) খেলেছে, প্রতি ফুটবল ফোকাস প্রতি। 2024 হিজম্যান বিজয়ী বলের উভয় পক্ষেই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, 15 টি টাচডাউন পাসগুলি ধরেছিলেন এবং চারটি বাধা দিয়েছিলেন।
শনিবারের প্রিসন গেমটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে হান্টার এনএফএল -তে সেই কাজের চাপটি পরিচালনা করতে পারে কিনা। যাইহোক, এটি জ্যাকসনভিলিকে কীভাবে এটি 22 বছর বয়সের জন্য তার পরিকল্পনাগুলি উন্নত করতে পারে সে সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছে।
ফোলার বলেছিলেন, “আপনি কী করতে পারেন, আপনি কীভাবে তাকে ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য কমপক্ষে এটি একটি ভাল ছোট নীলনকশা ছিল।” “অপরাধে কয়েকটা স্ন্যাপের জন্য তাকে সেখানে রাখুন, তাকে নামিয়ে আনুন, তাকে কিছু জল আনুন, তাকে ফিরিয়ে আনুন It’s এটি একটি প্রক্রিয়া হতে চলেছে I আমি মনে করি জাগুয়াররা তরলতা নিয়ে কাজ করছে। আমি মনে করি এটি আমরা যেতে যেতেই এটি পরিবর্তন হতে চলেছে।”
জাগুয়াররা তাদের দ্বিতীয় পূর্বসূরী খেলায় নিউ অরলিন্স সাধুদের খেলেন 17 আগস্ট 1 টা 1 এ। জ্যাকসনভিলি বলের উভয় পক্ষেই তার কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয় বা এটি যদি তাকে আরও বেশি ব্যবহার করে তবে দলটি তার ভূমিকাটি সরিয়ে ফেলবে কিনা তা স্পষ্ট করতে পারে।