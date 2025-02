অভ্যন্তরীণ আপডেটগুলি যদি মেটস আশা করে যে অ্যালোনসো ব্লু জেসে, অন্যান্য ক্লাবে যোগ দেবে

এটা রিপোর্ট করা হয়েছিল জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে যে নিউ ইয়র্ক মেটস ‘ আউটফিল্ডার জেসি উইঙ্কার পুনরায় স্বাক্ষর করে দেখিয়েছেন যে ক্লাবটি সম্ভবত অল স্টার প্রথম বেসম্যান পিট অ্যালোনসোকে ধরে রাখা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যাইহোক, পরিস্থিতি যখন মেটসের মালিক স্টিভ কোহেন যখন একটি মোড় নিয়েছিল কথোপকথন পুনরায় শুরু সঙ্গে অ্যালোনসোর টরন্টো ব্লু জয়েসের সাথে গুরুতর আলোচনায় জড়িত থাকার পরামর্শ দেওয়ার জন্য গুজবগুলির মধ্যে গত সপ্তাহে শিবির “মেরু ভালুক”

সোমবার, এমএলবি ইনসাইডার অ্যান্ডি মার্টিনো এসএনওয়াই ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই মাসের শেষের দিকে বসন্ত প্রশিক্ষণ গেমগুলি চলার আগে মেটস এবং অ্যালোনসোর পুনরায় একত্রিত হওয়ার জন্য কেন এটি এখনও প্রচুর পরিমাণে অর্থবোধ করে।

“ওn 16 জানুয়ারী, আমি বেশ কয়েকজন সাংবাদিকদের মধ্যে একজন ছিলাম যারা শুনেছিলেন এবং রিলে করেছিলেন যে মেটস আশা করেছিল পিট অ্যালোনসো অন্য কোথাও স্বাক্ষর করবে,” মার্টিনো উল্লেখ করেছেন। “লীগ সূত্র অনুসারে, সংস্থাটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কারণ অ্যালোনসো তাদের তিন বছরের চুক্তির অফারটি প্রত্যাখ্যান করেছিল যাতে অপ্ট-আউটগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মুলতুবি থাকা অর্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল যা মোটকে উন্নীত করতে পারে ভাল $ 70m এরও বেশি। যদি তিনি তা না বলেন, মেটস ভেবেছিল, তার অবশ্যই অন্য কোথাও আরও ভাল চুক্তি থাকতে হবে। তবে এখন এটি ফেব্রুয়ারি, এবং অ্যালোনসো এখনও একজন ফ্রি এজেন্ট।“

কয়েক মাস আগে অ্যালোনসো কত টাকা পেয়েছিল তা ঠিক এটি অজানা, তবে এটাও কোনও গোপন কোনও গোপন কথা তাঁর অবাধ-এজেন্সি যাত্রা তার প্রত্যাশার মতো যায় নি। মার্টিনো সরাসরি সোমবার বলেছিলেন যে আলোনসো এখন “কোনও প্রকাশ্যে পরিচিত মামলা ছাড়াই “তিনি এবং ব্লু জেস ব্যর্থ হওয়ার পরে একটি চুক্তিতে আসা তার পছন্দ হিসাবে। এদিকে, মেটসের পুনরায় স্বাক্ষর রিলিভার রাইন এর স্টানেক তাদের স্বাক্ষর অনুসরণ করে ইউটিলিটি ইনফিল্ডার নিক মাদ্রিগাল একটি সস্তা চুক্তিতে আপাতদৃষ্টিতে ক্লাবের উপলভ্য জায়গা বাম অ্যালোনসোর মতো প্রমাণিত পণ্যের জন্য পে -রোল।

মার্টিনো যে মেটস উল্লেখ করেছেন বেসবল অপারেশন ডেভিড স্টার্নসের সভাপতি “সর্বদা অ্যালোনসো থাকতে পছন্দ করে” on the roster for at least the 2025 season, in part so the slugger can serve as lineup protection for All-Star outfielder and offseason acquisition Juan Soto. এদিকে, জন হেইম্যান নিউইয়র্ক পোস্টের গত সপ্তাহে রিপোর্ট করা হয়েছে “এটি মনে হয় অ্যালোনসো মরিয়া হয়ে ফিরে আসার আশা করে” কুইন্স। বব নাইটেঙ্গেল ইউএসএ টুডে পরে এটি পুনরাবৃত্তি করেছে এবং বলেছিল যে এটি অ্যালোনসো এবং মেটসের মধ্যে “প্রায় অনিবার্য যে কোনও রেজোলিউশন পৌঁছানো হবে”।

“আমিটি এর একটি উষ্ণ পুনর্মিলন রোধ করতে পারে এমন কিছু দেখতে শক্ত,“ কোহেন বলেছিলেন যে আলোচনার প্রক্রিয়াটি হয়েছে “একটি ক্লান্তিকর“

এক। এই মুহুর্তে, মেটস এবং অ্যালোনসো উভয়েরই সম্ভবত একে অপরের প্রয়োজন ক্লাব 2024 জাতীয় লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজে ট্রিপ।