অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক: সেভেরোমোরস্কের সামরিক পেনশনার প্রায় সোচিতে ছুটিতে স্ক্যামারদের শিকার হয়েছিলেন

মুরমানস্ক অঞ্চলের একজন 73৩ বছর বয়সী পেনশনার, যিনি সোচিতে বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন, তিনি অন্য একটি প্রতারণামূলক ফাঁদটির দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। এই ব্যক্তিটি এর আগে স্ক্যামারদের শিকার হয়েছিলেন, যিনি তাকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করতে রাজি করেছিলেন এবং তাকে ৪.৫ মিলিয়ন রুবেল – সঞ্চয় ও ধার করেছিলেন, ক্র্যাসনোডার টেরিটরির অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের সামাজিক নেটওয়ার্ক অনুসারে।

এবার আক্রমণকারীরা আবার পেনশনের সাথে যোগাযোগ করেছিল, নিজেদেরকে “আইনজীবী” হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এবং আরও ৩ 360০,০০০ রুবেলের জন্য চুরি হওয়া অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তহবিল স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে লোকটি প্রায় সম্মত হয়েছিলেন, তবে ব্যাংকের কর্মচারীরা সন্দেহ করেছিলেন যে কিছু ভুল হয়েছে এবং পুলিশকে ডেকেছিল।

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা সময়মতো হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং পেনশনারকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক সঞ্চয় ক্ষতি রোধ করে।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নাগরিকদের স্মরণ করিয়ে দেয়: সাবধান! বার্তাবাহকদের মধ্যে অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না, তাদের অনুরোধের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করবেন না এবং তাত্ক্ষণিকভাবে সন্দেহজনক কল বা পরিস্থিতি সহ পুলিশে যোগাযোগ করুন।

এর আগে সোচির এমকে লিখেছিলেন যে রিসর্টের পাহাড়ে পর্যটক আহত হয়েছিল।

