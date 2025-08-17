You are Here
অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কীভাবে “পাবলিক সার্ভিসেস” এ স্ক্যামারদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে তা জানিয়েছিল
News

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কীভাবে “পাবলিক সার্ভিসেস” এ স্ক্যামারদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে তা জানিয়েছিল

“আমরা সুপারিশ করি যে আপনি স্বল্প সংখ্যা 0919 ব্যতীত অজানা ফোন নম্বরগুলি থেকে এসএমএসের উত্তর এবং মুছবেন না, যা প্রদত্ত জনসেবার গুণমান নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়,” প্রকাশনাটি বলে।

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের আরেকটি সুপারিশ হ’ল ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদন এবং প্রাথমিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দায়েরে সহায়তার জন্য তৃতীয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ করা নয়। যদি আপনি এটি ছাড়া না করতে পারেন তবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উল্লিখিত গোপনে একটি গোপন লগইন এবং পাসওয়ার্ড বজায় রাখা উপযুক্ত।

নাগরিক যদি গ্রাহক নম্বর পরিবর্তন করে তবে তাকে অবশ্যই একটি একক পোর্টালের অ্যাকাউন্টের প্রোফাইলে নির্দেশিত হতে হবে, বিভাগটি যুক্ত করা হয়েছিল।

তবে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের প্রবেশদ্বারে ভিপিএন প্রযুক্তি ব্যবহার করার পাশাপাশি “অন্যান্য” কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় পাসওয়ার্ডটি সংরক্ষণ এবং লগইন করার পরামর্শ দেন না।

এর আগে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে যে স্ক্যামাররা সরাসরি ভুক্তভোগীর ফোনে পরিচিতিগুলি প্রতিস্থাপন করতে শিখেছে। কৌশলটিতে না প্রবেশের জন্য, রাশিয়ানদের পক্ষে অজানা প্রেরকদের বার্তাগুলি থেকে বিনিয়োগকৃত ফাইলগুলি না খোলার পক্ষে ভাল এবং তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজন এমন কোনও এসএমএস সম্পর্কে সংশয়ী।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।