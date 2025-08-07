অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় প্রাক্তন চেলিয়াবিনস্কের গভর্নরের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে

রাশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরবিসি নিউজ ওয়েবসাইটের প্রাক্তন চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের গভর্নর বরিস ডুব্রভস্কির জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে রিপোর্ট বৃহস্পতিবার, যদিও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করা হয়নি।
ডুব্রভস্কি, 66, ২০১৪ সাল থেকে দক্ষিণ উরালগুলিতে খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলের নেতৃত্ব দিয়েছেন ২০১৪ সালের মার্চ মাসে পদত্যাগ করা পর্যন্ত। তার পদত্যাগের প্রাক্কালে, রাশিয়ার ফেডারেল অ্যান্টিমোনোপলি সার্ভিস অভিযুক্ত তিনি একটি একক সংস্থাকে ২.৪ বিলিয়ন রুবেল (৩০ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের অনুকূল সড়ক নির্মাণ চুক্তি প্রদান করেছেন।
2019 সালে, একজন বিশিষ্ট আইনজীবী বলেছি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম যে অফিসে ডুব্রভস্কির সময়ে একটি ফৌজদারি তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। আইনজীবী দাবি করেছেন যে প্রাক্তন গভর্নরকে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান।
ডাবট্রোভস্কি বরখাস্ত তদন্তের “জাল সংবাদ” হিসাবে রিপোর্টে এবং দেশ পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছে যে তিনি “সময়ে সময়ে” সুইজারল্যান্ডে তাঁর মেয়েকে দেখতে এসেছেন।
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন ধাতব প্রকৌশলী, ডুব্রোভস্কি এর আগে ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বৃহত্তম স্টিল প্রযোজকগুলির মধ্যে একটি ম্যাগনিটোগোরস্ক আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসের (এমএমকে) সিইও হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
