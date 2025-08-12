অম্বিকা মোড তার ‘একদিনের উত্তর’ সাফল্যের জন্য উপলব্ধ অডিশনগুলিতে

ব্রেকআউট সাফল্য সত্ত্বেও একদিনস্টার অম্বিকা মোড বলেছিলেন যে তিনি এখনও এমন ভূমিকার জন্য অডিশন পেয়েছেন যা মনে হয় যে কোনও প্রদত্ত প্রকল্পের সম্পূর্ণরূপে “আকর্ষণীয় সাদা লিডস” প্রচার করে।
সঙ্গে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে সময় ইউকেদ্য এটি আঘাত করতে চলেছে প্রাক্তন শিক্ষার্থী তার এবং সহ-অভিনেতা লিও উডালকে উপলব্ধ সুযোগগুলির মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, এটি এমন একটি বিষয় যা তিনি আগে সম্পর্কে স্পষ্ট ছিলেন।
“আসলেই নয়। মানে, এটি সত্য!” তিনি জিজ্ঞাসা করলে তিনি আফসোস করেন কিনা জানতে চাইলে এই বছরের শুরুর দিকে বৈষম্যকে নির্দেশ করে। “এটি আমি লিওর মুখের কথা বলিনি, উপায় দ্বারা … স্পষ্টতই এটি ব্যক্তিগত নয় It’s এটি কেবল শিল্প এবং আমাদের সমাজ যেভাবে কাজ করে। আপনাকে হয় ব্রাউন রোলগুলির জন্য অডিশন দিতে বলা হয়, যা সাধারণত, ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, পুলিশ মহিলা।”
যদিও সেগুলি কেবলমাত্র পারফরম্যান্স নয় যা তাকে দেখার জন্য বলা হচ্ছে, তিনি আরও যোগ করেছেন, “এমনকি গত দেড় বছরে, আমাকে দুটি আকর্ষণীয় সাদা লিডের গল্পটি তদন্তকারী রুকি পুলিশের জন্য অডিশন দিতে বলা হয়েছে।”
সাক্ষাত্কারে অন্য কোথাও, মোড উল্লেখ করেছেন যে তিনি প্রথমে অডিশনের সুযোগটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন একদিন বেশ কয়েকবার, তিনি নিজের জন্য ভূমিকাটি “সবেমাত্র দেখেন নি” এবং এটি “সত্য হতে প্রায় খুব ভাল লাগছিল।” শোতে তার পালা পরবর্তী সময়ে, দ্য কালো ব্যাগ অভিনেত্রী বলেছিলেন, “আমি নিজের সম্পর্কে ইন্টারনেটে সবচেয়ে অযৌক্তিক বিষয়গুলি পড়েছি, তবে আমি মনে করি এটি বর্ণবাদ এবং কৃপণতার মধ্যে রয়েছে,” যোগ করে “আমি সত্যিই লোভী প্রচলিত নই … আমি আপনার প্রচলিত শীর্ষস্থানীয় মহিলা নই। আমি মনে করি এটি আমার পরাশক্তি।”
এই বছরের শুরুর দিকে ডেডলাইনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, মোড দক্ষিণ এশীয় সমস্ত লোকের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য অব্যক্ত চাপটি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি তার ত্বকের বর্ণের চেয়ে তার কাজের যোগ্যতার বিষয়ে বিচার করবেন বলে আশা করছেন।
“লোকেরা যখন আমার হোয়াইট সহ-অভিনেতার অভিনয় সম্পর্কে কথা বলেছিল, তারা প্রায়শই তার অভিনয় এবং তাঁর কাজের গুণমান সম্পর্কে কথা বলত, যেখানে আমার সাথে-সর্বদা নয়-এটি ছিল যে এটি কতটা আশ্চর্যজনক যে আমি বাদামী, এবং এটি কী পরিবর্তন তৈরির কাস্টিংয়ের পছন্দ ছিল। আমি ভাবব, ‘কী সম্পর্কে,’ কী হবে আমার পারফরম্যান্স এবং আমার কাজ? ” তিনি কিছু অংশে বললেন।