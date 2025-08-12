সোমবার অধ্যাপক সাইমন অর্টুয়ান্যা নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১th তম উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এনসুক্কা।
তিনি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি নিযুক্ত হয়ে অধ্যাপক ওগজিওফোর উজমের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
অর্টুয়ান্যা এনুগু স্টেট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক। তিনি প্রাক্তন গভর্নর ইফানিয়ি উগুয়ানাইয়ের প্রশাসনের সময় এনুগু রাজ্য সরকারের (এসএসজি) সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব গভর্নর ফোরামের মহাপরিচালক উগুয়ানাইয়ের নিয়োগের আগে ছিলেন।
এদিকে, ইউএনএন -এর কিছু শিক্ষার্থী, যারা হুইলারের সাথে আলাপচারিতা করেছিলেন, তারা আশা প্রকাশ করেছিলেন যে নতুন ভিসি তার অভিজ্ঞতার সম্পদ ব্যবহার করবেন যেখানে এটি যেখানে রয়েছে সেখানে রাখার জন্য।
অ্যানসেলম ওজিওকো ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের শিক্ষার্থী। তিনি বলেছিলেন, “আমি উচ্ছ্বসিত। প্রফেসর অর্টুয়ান্যা হলেন এনসুক্কা সাংস্কৃতিক অঞ্চল থেকে ইউএনএন -এর প্রথম ভিসি। ইউএনএন -তে অবকাঠামো, বিশেষত এনসুক্কা ক্যাম্পাসের ওভারহোলের প্রয়োজন। অনেক হোস্টেল জরাজীর্ণ। রোড নেটওয়ার্কগুলিকেও পুনর্বাসন প্রয়োজন। আমি আশাবাদী যে এটি একটি নতুন যুগ।”
সাবিনাস ইজে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নন-একাডেমিক কর্মী। তিনি বলেছিলেন যে নতুন ভিসি তার রাজনৈতিক পটভূমি সহ, ইউএনএন -এর একটি অতিরিক্ত সুবিধা।
তাঁর কথায়, “আপনি নাইজেরিয়ার যে কোনও কিছুই থেকে রাজনীতি বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না। আমরা আশা করি তিনি বিনিয়োগকারীদের, দাতাদের এবং প্রকৃতপক্ষে সরকারী উপস্থিতি আননের কাছে আকৃষ্ট করতে তাঁর নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করবেন। তাঁর অনেক কিছু করার আছে, এবং আমরা আশা করি তিনি সফল হবেন।”
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সদস্য, যিনি তাঁর নাম উল্লেখ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, “প্রফেসর অর্টুয়ান্যা বিশাল প্রত্যাশা রয়েছে। উন বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ থেকে অবসর নিয়েছি। সেখানকার মেশিনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই পুরানো রয়েছে। তিনি যদি দুনিয়া দেখছেন তবে ইতিহাসকে কঠোরভাবে রাখলে ইতিহাস তাকে ভুলে যাবে না।”