অরবিট কলেজ কোচো কোচো
অরবিট কলেজ কোচো কোচো

অরবিট কলেজের কোচ পোগিসো মাখয়ে বেটওয়ে প্রিমিয়ারশিপে জীবন শুরু করার সাথে সাথে অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার মোনাপুলে সালংকে মাঠে এবং বাইরে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা নিতে উত্সাহিত করেছেন।

শনিবার ডার্বানের প্রিন্সেস মাগোগো স্টেডিয়ামে অ্যামাজুলুর বিপক্ষে পিএসএলে প্রথম ম্যাচ খেলেন অরবিট কলেজ, যিনি ডার্বান সিটির সাথে মোটসিপ ফাউন্ডেশন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

এই প্রচারের প্রস্তুতির জন্য, কক্ষপথটি দলকে উত্সাহিত করার জন্য থিও মোহলোমে, ইয়ামকেলা গামাদে, লাকি মালাটসি এইও মোলেলেকি, ইয়াঙ্গা মাবেলে এবং মনাপুলে সালংকে নিয়োগ দিয়েছে।

উসুথু ভ্রমণের আগে কথা বলার সময়, মাখোয় বলেছেন যে তিনি সালং এবং অন্যান্য সিনিয়র খেলোয়াড়দের উপর প্রচুর নির্ভর করবেন যারা জাতীয় প্রথম বিভাগ থেকে দলকে প্রচার করতে সহায়তা করেছিলেন।



