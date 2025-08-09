অরল্যান্ডো জলদস্যুরা বেটওয়ে প্রিমিয়ারশিপ ওপেনারে সেখুখুন ইউনাইটেডের কাছে হতাশার পরাজয়ের শিকার হন

অরল্যান্ডো পাইরেটস (0)
সেখুখুন ইউনাইটেড (1)
এমখাইজ 48 ‘
অরল্যান্ডো – অরল্যান্ডো পাইরেটসের বেটওয়ে প্রিমিয়ারশিপ একটি অপ্রীতিকর নোটে পৌঁছেছিল কারণ তারা শনিবার রাতে অরল্যান্ডো স্টেডিয়ামে সেখুখুন ইউনাইটেডের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল।
এটি স্টার্ট পাইরেটসের নতুন কোচ আবদেসলাম ওউদ্দু মনে ছিল না কারণ তিনি জানেন যে ক্লাবের অন্যতম আদেশই শিরোনামের জন্য চ্যালেঞ্জ জানানো।
ওউদ্দু তিনটি পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারত যা তাদের ব্লকগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখত, বিশেষত চ্যাম্পিয়ন্স ম্যামেলোদি সানডাউনস দুটি পয়েন্ট আগে বাদ দেওয়ার পরে।
অবশ্যই, এটি মরসুমের প্রথম খেলা ছিল, তবে গত মৌসুমে তাদের প্রথম সাতটি লিগ গেমসে দলটি ধারাবাহিক জয়ের রেকর্ডে যাওয়ার পরে ওউদ্দু ইতিমধ্যে তার খ্যাতি অর্জন করেছে।
গত মৌসুমের চতুর্থ স্থানের সমাপ্তির চেয়ে আরও ভাল করতে দেখলে তারা ফলাফল দেখে সন্তুষ্ট হবেন।
এমটিএন 8 কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পিছনে ওউডডু এই খেলায় আসার পরে, তিনি তার লিগ প্রচারটি উচ্চতায় শুরু করবেন বলে আশা করা হয়েছিল।
তবে তা ছিল না। সেখুখুন নিশ্চিত করেছেন যে তারা এই আশাগুলি ছুঁড়ে ফেলেছে যেহেতু সিফসিহলে মখিজকে তার দলকে তিনটি পয়েন্ট দেওয়ার জন্য বিরতির পরপরই জালিয়াতি করেছে।
ওউডডু এই গেমটির দিকে তাকাবে এবং অনুভব করবে যে তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেম্পোকে নিয়ন্ত্রণ করার সাথে সাথে তারা তাদের নিজস্ব সবচেয়ে খারাপ শত্রু ছিল।
এক সপ্তাহ আগে এখানে সিটিকে পরাজিত দল থেকে মরোক্কান খুব বেশি পরিবর্তন করেনি, একমাত্র পার্থক্য হ’ল ব্যান্ডিল শান্দুর জন্য টাশপো মাশিলোয়ানের অন্তর্ভুক্তি।
মাশিলোয়ান আত্মপ্রকাশের সময় গরম এবং ঠান্ডা উড়িয়ে দিয়েছিল, ফলস্বরূপ ওডডোর জন্য একটি চাপের মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল যিনি ইতিমধ্যে টাচলাইনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, উপরে এবং নীচে।
গেমের শুরুটি তরল ছিল না কারণ সেখানে স্টপস এবং জিওএস ছিল যা ওউডডুকে তার খেলোয়াড়দের কল করতে এবং নির্দেশাবলী জারি করতে দেয়।
পাইরেটসের প্রাথমিক আধিপত্য প্রায় তাদেরকে নিখুঁত সূচনা উপহার দিয়েছিল যখন ডিওন হটো একটি ক্রস প্রেরণ করেছিল যা ড্যানিয়েল কার্ডোসো প্রায় নিজের জালে স্লট করে, কেবল ক্রসবারের দ্বারা সংরক্ষণ করা যায়।
সিফো এমবুল যখন তার মাস্টারচেফ মনিকারের কাছে বাস করতেন, সাইন্টিলিটিংয়ের ঝাঁকুনি দিয়ে জয়ের গুরুত্ব জানতেন তখন ওউডডু জয়ের গুরুত্ব জানতেন, যা তাকে অবশ্যই আশা করেছিল।
তবে তাঁর সমস্ত উদ্যোগী ফুটবলের জন্য যা ঘোস্ট থেকে উচ্চস্বরে উচ্চস্বরে উত্সাহিত করেছিল, এমবুলের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা ছিল যখন তিনি পাইলড্রাইভারের সাথে রেনাল্ডো লার্নারের কাছ থেকে একটি উজ্জ্বল সংরক্ষণকে বাধ্য করেছিলেন।
যদিও বাবিনা নোকো মারা গিয়েছিলেন এবং সমাধিস্থ হন। পাইরেটসের প্রাক্তন খেলোয়াড় থাবাং মনারে এবং লিন্ডা মন্টাম্বো মাঝে মাঝে একত্রিত হওয়ায় তাদের কিছু ভাল মুহূর্ত ছিল।
তাদের সংমিশ্রণটি প্রথমার্ধে লভ্যাংশ অর্জন করতে পারেনি কারণ বলগুলি ব্র্যাডলি গ্রোব্লারের কাছে পৌঁছায়নি, যিনি এমবেকেজেলি এমবোকাজির দ্বারা বাজপাখির মতো দেখেছিলেন।
এমবোকাজি এবং কো কেবল প্রথমার্ধে সেখুখুনকে উপসাগরীয় স্থানে রাখতে সক্ষম হয়েছিল কারণ এমখিজে পাইরেটসের বাক্সের ভিতরে একটি ঝাঁকুনির পরে দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দিকে ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছিল।
মনারে একটি শক্ত এবং লো ক্রসকে আঘাত করার আগে বাক্সের ভিতরে একটি আলগা বলের উপরে ল্যাচ করে যা খাড়াভাবে আঘাত করেছিল, ফলস্বরূপ মখাইজের জন্য রিবাউন্ড পড়েছিল যারা স্কোর করেছিল।
গোলরক্ষক সিফো চেইন গোল লাইন থেকে বলটি সাফ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, তবে নিকটবর্তী দিকের লাইনসম্যানটি দেখেছিল যে বলটি লাইনটি অতিক্রম করেছে এবং দর্শকদের গোলটি পুরষ্কার দিয়েছে।
এই লক্ষ্যটি ভেন্যুটিকে বধির নীরবতা এবং ওউডডুর জন্য স্ট্রেস মোডে প্রেরণ করেছিল, যাকে নিশ্চিত করতে হয়েছিল যে তার সৈন্যরা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া খুঁজে পেয়েছে।
এমটিএন 8 -এ চিত্তাকর্ষক আত্মপ্রকাশের পরে অফিসে খারাপ দিন কাটানো এমবুল এবং ওসউইন অ্যাপোলিসকে নিয়ে যাওয়া সহ মরোক্কান বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেছিলেন।
জলদস্যুরা হাফড এবং ইকুয়ালাইজারের জন্য ঝাঁকুনি দেয়, তবে এমবোকাজির হেডারটি দেওন হটোর সেট-পিস থেকে খাড়াভাবে আঘাত করার সময় তাদের সেরা মুহূর্তটি ছিল না।
ওউডডুকে যখন তারা মারুমো গ্যালান্টস ঘুরে দেখেন তখন তার দলটি জয়ের পথে ফিরে যেতে নিশ্চিত করা দরকার বা অন্যথায় তিনি শুরু থেকেই চাপের মধ্যে থাকা ঝুঁকিটি চালাবেন।