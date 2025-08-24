অরল্যান্ডো ব্লুম ক্যারিবিয়ান 6 এর জলদস্যু অনুভব করে এটি সফল হওয়ার জন্য এই একটি জিনিস প্রয়োজন

ওয়াল্ট ডিজনি পিকচারস এবং প্রযোজক জেরি ব্রুকহাইমার কিছুক্ষণের জন্য একটি নতুন “পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান” সিনেমাটি তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তবে প্রকল্পটি এখনও বন্দর ছাড়েনি। কমপক্ষে একটি মূল তারকা ফিরে আসতে ইচ্ছুক … এবং তিনি আশা করেন যে অন্যরা অনুসরণ করবে।
ফ্যান এক্সপো শিকাগো 2025 -এ, অরল্যান্ডো ব্লুম, যিনি কামার হয়ে অভিনয় করেছিলেন পাইরেট উইল টার্নার আগের পাঁচটি চলচ্চিত্রের মধ্যে চারটিতে টার্নার উইল টার্নার, “পাইরেটস 6” এর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং তিনি এতে উপস্থিত ছিলেন (যেমন বিনোদন সাপ্তাহিক দ্বারা রিপোর্ট), বলছেন:
“আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ফিরে দেখতে পছন্দ করব। আমি মনে করি যে এটিতে জয়ের উপায়টি হ’ল সবাইকে ফিরিয়ে দেওয়া। তারা যদি পারে তবে যদি প্রত্যেকে ফিরে যেতে চায় … আমার বিষয়টি যদি স্ক্রিপ্টটি দুর্দান্ত ছিল এবং – আদর্শভাবে এটি সবাই ছিল – এটি এক ধরণের পয়সা, এক পাউন্ডের জন্য, আপনি জানেন।”
ব্লুম যখন “সবাই” বলে, সম্ভবত তিনি বোঝায় কেইরা নাইটলি (যিনি উইল এর প্রেম এলিজাবেথ সোয়ান অভিনয় করেছেন), জনি ডেপ (দ্য ফ্ল্যাম্বোয়্যান্ট ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো) এবং জেফ্রি রাশ (কমনীয় স্কাউন্ড্রেল ক্যাপ্টেন হেক্টর বার্বোসা)। এই কেন্দ্রীয় কাস্টের মধ্যে কেবল ডেপ এবং রাশ এ পর্যন্ত পাঁচটি “পাইরেটস” ছবিতে উপস্থিত হয়েছে। ব্লুম এবং নাইটলি চতুর্থ চলচ্চিত্রটি “অন স্ট্র্যাঞ্জার টাইডস” -তে বসেছিলেন, তবে পঞ্চমটিতে ছোট ছোট চরিত্রে ফিরে এসেছিলেন, “ডেড মেন টেল নো টেলস”। বার্বোসা করল “ডেড মেন টেল নো টেলস” এ মারা যান, তবে তিনি এর আগেও দুর্দান্ত থেকে ফিরে এসেছেন।
ব্লুম অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে “পাইরেটস 6” এর গল্পটি কী প্ররোচিত করবে তার কোনও ধারণা নেই। “আপনি কি এমন কোনও মহিলা শীর্ষস্থানীয় চরিত্র নিয়ে এসেছেন যা জ্যাককে কোনওভাবে প্রতিলিপি করে? আমি জানি না,” তিনি সম্ভবত প্রস্তাবিত “পাইরেটস” চলচ্চিত্রকে উল্লেখ করেছেন যা মার্গট রবি অভিনয় করবে। রবির “পাইরেটস” ২০২০ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরে ২০২২ সালে অভিনেত্রী বলেছিলেন যে সিনেমাটি এগিয়ে চলেছে না। ব্রুকহাইমার, যদিও, 2024 সালে EW কে বলেছে যে তিনি এখনও একটি “রিবুট” এবং রবি-নেতৃত্বাধীন স্পিন-অফ উভয়ই করার ইচ্ছা করেছিলেন।
“ডেড মেন টেল নো টেলস” এর একটি পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্যের ইঙ্গিত ছিল ড্যাভি জোন্স (বিল নাইটি), ভুতুড়ে শিপ দ্য ফ্লাইং ডাচম্যানের প্রাক্তন অধিনায়ক স্কুইড-মুখী, ফিরে এসেছিল। “পাইরেটস 6” কি এটি অনুসরণ করবে?
ব্লুম যখন বলে যে তিনি “প্রত্যেকে” ফিরে চান, যদিও, আমি আশা করি তিনি ক্যামেরার পিছনের কাউকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন: গোর ভার্বিনস্কি, মূল (এবং এখন পর্যন্ত সেরা) তিনটি “পাইরেটস” চলচ্চিত্রের পরিচালক।
ক্যারিবিয়ান 6 এর জলদস্যুরা কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি
একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে ভার্বিনস্কির বৃহত্তম প্রতিভা সেট টুকরা তৈরি করছে। তাঁর “পাইরেটস” চলচ্চিত্রের ক্রিয়াটি ম্যানিক, কৌতুকের অভাব নয় তবে এখনও সম্পূর্ণ রোমাঞ্চকর। দ্বিতীয় চলচ্চিত্র “ডেড ম্যানস বুক” এর ত্রি-মুখী ওয়াটারহিল ডুয়েলটি দেখুন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে নন-ভারবিনস্কি “পাইরেটস” সিনেমাগুলি ফ্যাকাশে অনুকরণ।
মঞ্জুর, ভার্বিনস্কি তার কল্পনাটি কিছুটা যেতে দিন খুব সিক্যুয়ালে আলগা, সুতরাং “বিশ্বের শেষ” এর বিস্তৃত এবং জটিল বিবরণ। ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং অ্যাডভেঞ্চারের পথে পেয়েছে, এমন একটি সমস্যা যা আধুনিক ব্লকবাস্টারগুলি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বহু বছর ধরে লোকেরা বোতলটিতে বজ্রপাত হিসাবে মূল “ব্ল্যাক পার্লের অভিশাপ” লিখেছিল, তবে সময় “পাইরেটস” 2 এবং 3 এর প্রতি সদয় হয়েছে They
ভার্বিনস্কিকে হেলমে ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি, ব্লুমের কলটি কি ব্যান্ডটিকে আবার একসাথে সঠিক পদক্ষেপে ফিরিয়ে আনার আহ্বান? ডেপ আর ২০০৩ সালে তিনি যে তারকা ছিলেন না। ২০১০ এর দশকে তাঁর ফ্লপের স্ট্রিং ছিল, বেশিরভাগ কারণেই তিনি অন্যান্য চরিত্রে জ্যাক স্প্যারো ম্যাজিকটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। ডেপ সম্পর্কে জনমতও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী অ্যাম্বার হিয়ার্ডের সাথে তাঁর অগোছালো, পারস্পরিক মানহানির বিচারের পরে সিদ্ধান্তে বিভক্ত রয়েছেন (যিনি ২০১ 2016 সালে তাকে নির্যাতনের অভিযোগ করেছিলেন)। ব্রুকহিমার 2017 সালে ফিরে দাবি করেছিলেন যে “পাইরেটস 6” ডেপ ছাড়া এগিয়ে যাবে না, এবং তিনি এই বছর পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি ডেপের সাথে মুভিতে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন।
“ক্যারিবিয়ানদের পাইরেটস” এর অন্য সমস্যাটি হ’ল “এট ওয়ার্ল্ডস এন্ড” মূল কাস্টের জন্য অবশ্যই বিষয়গুলি শেষ করেছে। উইল উড়ন্ত ডাচম্যানের অধিনায়ক ছিলেন, তবে এলিজাবেথ যদি 10 বছর ধরে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন তবে তারা আবার একসাথে থাকতে পারে। মুভিটি দেখিয়ে শেষ হয়েছিল যে সে তা করেছে। এদিকে, জ্যাক স্প্যারো হান সলো ছিলেন, অর্থাত্ বিভিন্ন নেতৃত্বের চরিত্রগুলি থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য একটি প্রেমময় দুর্বৃত্ত হিসাবে সেরা, এবং পরবর্তী সিনেমাগুলিতে তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কাজ করা হয়নি। “ডেড মেনস টেল নো টেলস” “ফোর্স অ্যাওয়াকেনস” স্টাইলের উত্তরাধিকার সিক্যুয়াল হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, উইল এবং এলিজাবেথের ছেলে হেনরি (ব্রেন্টন থওয়েটস) এবং বারবোসার কন্যা ক্যারিনা (কায়া স্কোডেলারিও) এর সাথে জ্যাক আপ করেছিলেন। সেই মশালটি পাস করার সময় জ্বলজ্বল করে।
ডেভি জোন্সের মতো শীতল একজন খলনায়ক, তাঁর তোরণটি “ওয়ার্ল্ডস এন্ড” -তে পুরোপুরি শেষ হয়েছিল। ইচ্ছায় হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করে, জোনস সমুদ্রের মধ্যে পড়ে এবং চিরকালের জন্য তাঁর সত্যিকারের ভালবাসা, সমুদ্রের দেবতা ক্যালিপসো (নাওমি হ্যারিস) এর সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছিল।
ডিজনির স্পষ্টতই ঘুমন্ত জলদস্যুদের মিথ্যা বলার কোনও ইচ্ছা নেই, তবে সম্ভবত তাদের সেরা বাজি একটি নতুন শুরু, পুনর্মিলন নয়।