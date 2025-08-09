অরল্যান্ডো সিটি বনাম আন্তঃ মিয়ামি পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

এই পক্ষগুলি সর্বশেষ দেখা হয়ে গেলে সিংহরা হেরনদের বিরুদ্ধে কার্যপ্রণালীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।
অরল্যান্ডো সিটি 2025 মেজর লীগ সকার সংস্করণের 26 রাউন্ডে ইন্টার মিয়ামির বিপক্ষে এটিকে বর্গক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত। এই ক্লাবগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতাটি ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
সিংহগুলি বাড়িতে থাকবে এবং তাদের শেষ কয়েকটি গেমগুলিতে একাধিক ইতিবাচক ফলাফল সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে। অরল্যান্ডো সিটি এসসি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবে কারণ তারা যখন এমএলএস ফিক্সারের জন্য সর্বশেষ দেখা হয়েছিল তখন তারা সহজেই লিওনেল মেসি এবং সংস্থাকে পরাজিত করেছিল। 2025 লিগস কাপে নেকাক্সা নামানোর পরে তারা আসছে।
ইন্টার মিয়ামি সিএফও তাদের শেষ পাঁচটি ম্যাচে ভাল করেছে। জাভিয়ের মাসচেরানো-নেতৃত্বাধীন দিকটি বাড়ি থেকে দূরে থাকবে, যা তাদের চাপে রাখতে পারে। প্রধান লিগের ফুটবলের পরের সিংহের মুখোমুখি হওয়ার সময় হেরনদের এবার আলাদা কৌশল নিয়ে আসতে হবে।
কিক-অফ:
- অবস্থান: অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- স্টেডিয়াম: আন্তঃ ও কো স্টেডিয়াম
- তারিখ: সোমবার, আগস্ট 11
- কিক-অফ সময়: 05:30 am ist/ 12:00 am GMT (রবিবার, আগস্ট 10; 08:00 pm ET/ 05:00 pm pt)
- রেফারি: আরমান্ডো ভিলারিয়াল
- Var: ব্যবহারে
ফর্ম:
অরল্যান্ডো সিটি: wwlww
আন্তঃ মিয়ামি: wdwww
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
মার্টিন ওজেদা (অরল্যান্ডো সিটি)
মার্টিন ওজেদা নেকাক্সার বিপক্ষে ৫-১ ব্যবধানে জয়ের জন্য লায়নদের হয়ে একটি ব্রেস স্কোর করার পরে আসছেন। মিডফিল্ডটি নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে স্কোরিং গোল পর্যন্ত, 26 বছর বয়সী আর্জেন্টাইন এই মৌসুমে অরল্যান্ডো সিটির শীর্ষস্থানীয় পারফর্মারদের একজন। চলমান প্রচারের 25 এমএলএস উপস্থিতিতে তাঁর নামে 24 টি লক্ষ্য জড়িত রয়েছে।
লুইস সুয়ারেজ (ইন্টার মিয়ামি)
প্রবীণ স্ট্রাইকার আন্তঃ মিয়ামির হয়ে তাঁর অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স নিয়ে এসেছিলেন। লুইস সুয়ারেজ একটি গোল করেছিলেন এবং দুটি সহায়তা দখল করেছেন, হেরনদের পুমাস উনামের বিপক্ষে 3-1 ব্যবধানে জয় সুরক্ষিত করতে সহায়তা করেছিলেন। লিওনেল মেসির অংশগ্রহণ একটি প্রশ্ন হিসাবে রয়ে গেছে বলে তিনি আবার আক্রমণাত্মক ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।
ম্যাচ ফ্যাক্টস
- আন্তঃ মিয়ামি সিংহদের বিরুদ্ধে তাদের শেষ তিনটি ফিক্সচার জিততে পারেনি।
- এই দলের মধ্যে শেষ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি ড্রয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে।
- অরল্যান্ডো সিটি তাদের শেষ 10 গেমের কোনওটিতে একটি পরিষ্কার শীট সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়নি।
অরল্যান্ডো সিটি বনাম ইন্টার মিয়ামি: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- একটি ড্র @13/4 ইউনিবিট শেষ করতে ম্যাচ
- মার্টিন ওজেদা 13/2 বেট 365 স্কোর করতে
- 3.5 @21/20 বেটভিক্টর এরও বেশি লক্ষ্য
আঘাত এবং দলের সংবাদ
অরল্যান্ডো সিটি আহত হওয়ার সাথে সাথে ডানকান ম্যাকগুইয়ার, জোড়ান গেরবেট এবং ইউটারো সুসুকাদের পরিষেবা ছাড়াই থাকবে।
লিওনেল মেসি, অস্কার উস্তারি এবং ড্রেক কলেন্ডার তাদের ফিটনেস সমস্যার কারণে আন্তঃ মিয়ামির পক্ষে কার্যকর হবে না।
মাথা থেকে মাথা
মোট ম্যাচ: 17
অরল্যান্ডো সিটি জিতেছে: 7
আন্তঃ মিয়ামি জিতেছে: 5
অঙ্কন: 4
পূর্বাভাস লাইনআপস
অরল্যান্ডো সিটি পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
গ্যালি (জিকে); ফ্রিম্যান, শ্লেগেল, জ্যানসন, ব্রেকালো; আরাউজো, স্মিথ; পাস, ওজেদা, কোণ; মুরিয়েল
আন্তঃ মিয়ামি পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
নতুন নদী (জিকে); ওয়েইগান্ড্ট, লুজান, ফ্যালকন, আলবা; উজ্জ্বল, বুস্ক; অ্যালেন্ডে, পল, সেগোভিয়া থেকে; সুপার
ম্যাচের পূর্বাভাস
এটি এই পূর্ব সম্মেলন এমএলএস ক্লাবগুলির মধ্যে একটি তীব্র দৃ ure ়তা হবে। অরল্যান্ডো সিটি এবং ইন্টার মায়ামির মধ্যে লিগ ফিক্সচারটি সম্ভবত একটি ড্রতে শেষ হতে পারে।
ভবিষ্যদ্বাণী: অরল্যান্ডো সিটি 2-2 আন্তঃ মিয়ামি
টেলিকাস্টের বিশদ
বিশ্বজুড়ে ভক্তরা অ্যাপল টিভিতে এমএলএস 2025 লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পারেন তবে সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যয় করে।
অরল্যান্ডো সিটি এবং ইন্টার মায়ামির মধ্যে সর্বশেষ পাঁচটি ম্যাচের রেকর্ডটি কী?
লায়নরা একবার বিরাজ করেছে, হেরনরা একটি জয় অর্জন করেছিল এবং তিনটি গেম ড্রয়ের মধ্যে শেষ হয়েছিল।
কখন এবং কোথায় অরল্যান্ডো সিটি বনাম ইন্টার মিয়ামি এমএলএস 2025 ম্যাচ?
রবিবার, 10 আগস্ট, 2025, ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়ামে। কিক-অফটি 08:00 অপরাহ্ন ইটি এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
এমএলএস 2025 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
অ্যাপল টিভি প্রতিযোগিতার সরাসরি স্ট্রিমিং দেখতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম।