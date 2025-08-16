অরিজিনস সিজন 2 লালা স্পোলাররা শোআরনার দ্বারা সম্বোধন করেছেন

পর্দার আড়ালে থেকে ছবি পরে এনসিআইএস: উত্স সিজন 1 এর মেজর লালা ক্লিফহ্যাঙ্গারকে লুণ্ঠন করতে হাজির, একজন শোরুনার লালার ভাগ্য সম্পর্কে স্পষ্টতা যোগ করতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। যদিও 1 মরসুমের শেষে তার ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে ছেড়ে গেছে এনসিআইএস: উত্স এক সদস্যকে সংক্ষিপ্ত করুন, এটি কেবল সম্প্রতি হয়েছে যে লালার বেঁচে থাকার স্থিতির নিশ্চয়তা প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়েছিল।
একটি কিস্তিতে টিভিলাইনদেখার জন্য মহিলাসহ-শোরুনার জিনা লুসিতা মনরিয়াল মারিয়েল মোলিনোর পর্দার আড়ালে সম্বোধন করেছেন এনসিআইএস: উত্স ফটো, যা আপাতদৃষ্টিতে মোলিনোর সেটে ফিরে আসার বিষয়টি প্রকাশ করে লালার বেঁচে থাকার বিষয়টি নষ্ট করে দিয়েছে। তবে, মোলিনোর উপস্থিতি নিশ্চিত করার সময় এনসিআইএস: উত্স মরসুম 2, মনরিয়াল ইঙ্গিত দেয় যে লালা সম্ভবত ভক্তদের যেভাবে প্রত্যাশা করে তা ফিরে আসছেন না। নীচে তার মন্তব্যগুলি দেখুন:
“আমি নিশ্চিত করতে পারি যে মারিয়েল আমাদের সাথে সেট করা হয়েছে। আমি মনে করি আপনি তাকে শোতে দেখতে পাবেন তা বলা ঠিক হবে তবে আপনি কীভাবে তাকে দেখতে পাবেন তা রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে। এবং তার ভাগ্য আসলে যা রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে।“
প্রাকৃতিক ধারণাটি যে লালা গিবসের ভারী বর্ণনার আলোকে ক্র্যাশটি থেকে বেঁচে থাকবে না দৃশ্যের ফ্রেমিং করে প্রচুর জল্পনা কল্পনা করেছিল, এটি মার্ক হারমনের সেট আপ করতে পারে এই সত্যটি সহ এনসিআইএস প্রত্যাবর্তন যাইহোক, গিবসের বিবরণকে কম অর্থবহ রেন্ডার করার সময় লালা বেঁচে থাকা ক্লিফহ্যাঙ্গারকে সস্তা করে তোলে এমন আপাত স্পয়লার।
মনরিলের মন্তব্যগুলি সতর্কতার সাথে আশাবাদী ত্রাণের অনুভূতি সরবরাহ করে, যেমন তিনি এবং টিভিলাইন মোলিনোকে সেট করার জন্য ডাকা হতে পারে এমন আরও অনেক কারণ নিয়ে আলোচনা করুন। লালা সহজেই হাসপাতালে উপস্থিত হতে পারে যখন অন্যান্য চরিত্রগুলি তার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা করে, বা এমনকি তার ভাগ্য নিয়ে একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটিতে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত হতে পারে তার ভাগ্য খুব বেশি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এবং এগুলি কেবলমাত্র বিকল্প সম্ভাবনা যা কর্পোরাল আকারে প্রদর্শিত লালা জড়িত। যদি লালা সত্যই পরে মারা যায় এনসিআইএস: উত্স মরসুম 1 সমাপ্তি, তার ভূতের দর্শনগুলি লিলি হান্টস পার্কার ইন একইভাবে গিবসকে হান্ট করতে পারে এনসিআইএস 22 মরসুম। তিনি ফ্ল্যাশব্যাকগুলিতেও উপস্থিত হতে পারেন, ফ্রাঙ্কস এবং র্যান্ডির মতো সহকর্মীদের সাথে তার ইতিহাস অন্বেষণ করতে পারেন।
এই সম্ভাবনার প্রত্যেকটির জন্য মোলিনো সেটে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হবে এবং তার কুকুরের ছবিটি অন্যথায় খালি ব্যাকলটে কানের কোক করে সমস্ত দিকনির্দেশের জন্য অনুমানের জন্য দরজা প্রশস্ত করে দেয়। এটি বলেছিল, লালা লাফিয়ে লালা দেখায় এনসিআইএস: উত্স 2 মরসুম মোটেই তার উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে সাসপেন্সটি নিয়ে যায়।
ভক্তরা যারা তাকে বেঁচে থাকতে দেখতে চেয়েছিলেন তারা কেবল এটি ঘটতে দেখে দ্বিগুণভাবে সন্তুষ্ট হননি মোলিনোর উপস্থিতি অসমর্থিত ছিল না, এমনকি যারা গল্পটির জন্য তাঁর মৃত্যু সঠিক বলে মনে করেন তারাও তাকে অন্য উপায়ে দেখে আনন্দিতভাবে অবাক হতে পারতেন। এখন, এনসিআইএস: উত্স মরসুম 2 এর লালা প্রকাশ উভয় দিকেই সন্তোষজনকভাবে অর্থ প্রদান করতে পারে না।
ধন্যবাদ, আশেপাশের কাহিনীগুলির মাধ্যমে আগ্রহ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ঘর রয়েছে। অন্যান্য চরিত্রগুলি কীভাবে ক্র্যাশটিতে প্রতিক্রিয়া জানায় তা নিঃসন্দেহে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করবে এনসিআইএস: উত্স মরসুম 2 এর গল্পের গল্পগুলি, এবং লালা বেঁচে থাকতেন বা মারা যান কিনা তা সর্বদা এটি হত। মনরিলের মন্তব্যগুলি কেবল একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে সবচেয়ে বড় আশ্চর্য এখনও কোণার চারপাশে থাকতে পারে।
