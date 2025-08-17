অরিজিনাল সুপারম্যান ছবিতে অভিনয় করা অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প, বয়স 87

মূল সুপারম্যান ছবিতে অভিনয় করা প্রবীণ ব্রিটিশ অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প ৮ 87 বছর বয়সে মারা গেছেন।
একাডেমির পুরষ্কার-মনোনীত অভিনেতা, যিনি সুপারম্যান এবং দ্বিতীয় সুপারম্যান দ্বিতীয়টিতে ক্রিপটোনিয়ান ভিলেন জেনারেল জোডের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, রবিবার মারা গেছেন।
স্ট্যাম্প, যিনি 1994 এর দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অফ প্রিসিলা, মরুভূমির কুইন, তার অভিনয়ের জন্য একটি বাফতার জন্য মনোনীত হন।
১৯৩৮ সালে লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে জন্মগ্রহণকারী স্ট্যাম্প ১৯60০ এর দশকে নাটক স্কুল বৃত্তি জয়ের পরে অভিনয়ের খ্যাতিতে পরিণত হয়।
ওয়েবার ডগলাস একাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট স্কলারশিপ তাকে মঞ্চে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি রেপার্টারি থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন এবং মাইকেল কেইনের সাথে দেখা করেছিলেন, যিনি তাঁর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন।
এই জুটি হারলে স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাটে একসাথে থাকত যখন তারা দুজনেই তাদের বড় বিরতির সন্ধান করছিল, তবে তারা পথ ভাগ করে নিয়েছিল এবং স্পর্শ হারিয়ে ফেলেছিল, স্ট্যাম্প এর আগে দ্য গার্ডিয়ানকে জানিয়েছিল।
তিনি পিটার উস্টিনভের ১৯62২ সালে হারমান মেলভিলের বিলি বুডের চলচ্চিত্র অভিযোজন এবং শিরোনাম চরিত্রের চিত্রায়নের চিত্রিতকরণে তাঁর চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
তাঁর আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকের জন্য খ্যাত, স্ট্যাম্প বিখ্যাত তারিখের অভিনেত্রী জুলি ক্রিস্টি, যিনি তিনি ১৯6767 সালে ম্যাডিং ভিড় থেকে দূরে চলচ্চিত্রের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন এবং মডেল জিন শ্রিম্পটনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ছিলেন।
তবে, জেমস বন্ডের ভূমিকায় অবসান হওয়ার পরে, তিনি কিছুক্ষণের জন্য লাইমলাইটের বাইরে চলে গেলেন।
1978 সাল পর্যন্ত তিনি জেনারেল জোডের চরিত্রে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা পেয়েছিলেন এবং সুপারম্যানের 1980 এর সিক্যুয়ালে একই চরিত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন।
পরিচালক স্টিভেন সোডারবার্গের 1999 এর ক্রাইম ড্রামা দ্য লাইমিতে তাঁর নেতৃত্বের জন্য স্ট্যাম্পও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।
তিনি 90 এর দশকের শেষের দিকে ভয়েস অভিনয় এবং বই লেখার শুরু করেছিলেন, তবে ফিল্মগুলিতে অভিনয়ও চালিয়ে যান, ২০০৮ সালে ভালকিরিতে টম ক্রুজের পাশাপাশি উপস্থিত হয়ে টিম বার্টন পরিচালিত সিনেমাগুলিতে কাজ করেছিলেন।
স্ট্যাম্প 2002 সালে 64 বছর বয়সে 29 বছর বয়সী এলিজাবেথ ও’রউর্ককে বিয়ে করেছিলেন তবে ছয় বছর পরে এই দম্পতি বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন। তার কোনও সন্তান ছিল না।
ছয় দশক ধরে বিস্তৃত তাঁর চলচ্চিত্রের ক্যারিয়ারটি গত রাতে সোহোতে 2021 সাইকোলজিকাল থ্রিলারের সাথে শেষ হয়েছিল।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, অনলাইনে প্রকাশিত একটি ডেথ নোটিশে স্ট্যাম্পের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল।