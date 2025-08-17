অরৌকা সাহস জিতেছে, স্পোর্টিং অন্য সব কিছুতে জিতেছে ক্রনিকল

আধা ঘণ্টার মধ্যে 2-0 ছিল, প্রতিপক্ষের বহিষ্কার এবং বিরতিতে 3-0 ছিল। গেম তৈরি, পরিচালনা করতে দ্বিতীয় অংশ। এই রবিবার স্পোর্টিং এই রবিবার, আলভালাদে আরাউকার জন্য 6-0 এ প্রয়োগ করেছিলেন।
আই লিগা 2025-26 এর এই ২ য় রাউন্ডে আড়কা কী নেতৃত্ব দিয়েছিল তা দেখতে মজা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এটি একটি আকর্ষণীয় কৌশলগত বিতরণ এবং একটি অস্বাভাবিক – এবং সাহসী গেমের মডেল ছিল। যারা এটি দেখতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য সমস্যাটি হ’ল স্পোর্টিংটি আধা ঘন্টা পরে খেলাটি শেষ করে।
“সিংহগুলি” কেবল অরোকার এইরকম সাহসী ধারণাটি ধ্বংস করার পথে খুব দক্ষ ছিল না, তারা প্রতিপক্ষের বহিষ্কার থেকে দ্রুত খেলাটিকে “হত্যা” করার জন্য উপকৃত হয়েছিল। জেনি ক্যাটামোকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাতে রুই বোর্জেস বুদ্ধিমান ছিলেন, ডিবাস্ট ছিলেন আক্রমণাত্মক ফুটবল আনলক এবং স্পোর্টিং চুপচাপ জিতেছিল।
জেনি জন্য স্থান
অরকা একটি 4x2x3x1 প্রস্তুত করেছিল যা বল ছাড়াই প্রায় সর্বদা 4x4x2 ছিল, লি সামনের দিকে টিপে। চাপটি খুব বেশি ছিল এবং স্পোর্টিংয়ের জন্য একটি প্যারাডক্স তৈরি করা হয়েছিল-আরৌকা লক্ষ্য থেকে আরও আক্রমণাত্মক গেমটি তৈরি করা হয়েছিল।
যখন এটি পরে স্থির হয়ে যায়, স্পোর্টিং শেষ পর্যন্ত বিরোধী লক্ষ্যের কাছাকাছি ছিল, তবে ভিতরে খেলার জায়গা ছাড়াই। কারণটি সহজ ছিল: যখন স্পোর্টিং আরও পিছনে তৈরি হচ্ছিল, তখন অরোকা সামনে চারটি দিয়ে চাপ দিয়েছিল, তবে মিডফিল্ডাররা অনুসরণ করেনি-তা হ’ল, হিজুলমন্ড প্রথম চাপের লাইনের পিছনে যেতে পারে এবং আরামে গেমের মুখোমুখি খেলতে পারে।
কিছুটা প্রশস্ত প্রতিরক্ষা সহ, অরোকার পক্ষগুলিও সর্বদা খুব ভিতরে ছিল এবং ক্রীড়াটি বিপরীতটিকে বাধ্য করেছিল: জেনি সতেজ সতেজতার সাথে লাইনের দিকে ঝুঁকছেন। ফলাফল: যদি বলটি জেনির কাছে আসে তবে এটি ইতিমধ্যে একটি প্যাকের সাথে পাশের মুখোমুখি হতে পারে – এটি প্রথম 12 মিনিটে চারবার ঘটেছিল, কারণ স্পোর্টিং “রেসিপি” তে জোর দিয়েছিলেন।
তিনি এতটা জোর দিয়েছিলেন যে তিনি এটিকে প্রতারণা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ২০ -এ, তিনি এই দিকে অরুকাকে আকৃষ্ট করেছিলেন, যা জেনির অভিযান চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কাছে পৌঁছেছিল। এটি দিয়ে, এটি বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। গারস্ট আক্রমণটির বাম দিকে একটি দীর্ঘ বল (এই খেলায় অনেকের মধ্যে একটি) প্রেরণ করেছিলেন, যেখানে ট্রিনকোও বাইরে থেকে তির্যক তৈরি করেছিলেন।
পর্তুগিজদের খারাপ ডোমেনটি বলের কাছে বলটি বামে রেখেছিল, যিনি গোলরক্ষকের শাস্তি ভোগ করেছিলেন। রেফারি তার মুখের দিকে হুইসেলটি নিয়ে গিয়েছিল, তবে কোনও লক্ষ্য আছে কিনা তা দেখতে দাঁড়াতে পারেন। এবং সেখানে ছিল, হাতাগুলির চূড়ান্তকরণের সাথে যা নেক্সাসকে একটি সম্ভাব্য জরিমানার দিকে নিয়ে গিয়েছিল যা কেবল অরুকাকে উপকৃত করবে – “পেনাল্টিতে কোনও সুবিধা আইন নেই” এর উদযাপিত বাক্যাংশটি একটি “ফুটবল” যা গেমের আইনগুলিতে আকারযুক্ত নয়।
45 -মিনিট যন্ত্রণা
30 ‘এ, একটি নিখরচায় বাম ইগনেতিয়াস মেঝেতে শুয়ে আছে। ভার হেল্ডার মালহেইরোকে ডেকেছিলেন, যিনি বিডটি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং কেবল একটি পেনাল্টির ইঙ্গিত দেয়নি, তবে নান্দনকে একটি লাল কার্ড দেখিয়েছিল। লুইস সুরেজ ১১ -মিটার চিহ্নের কিকটি রূপান্তর করেছিলেন এবং বিরতির কাছে, প্রায় সমস্ত অঞ্চলের অভ্যন্তরে আরাউকার সাথে, একটি শট শটের জন্য জায়গা খুঁজতে ট্রিগনেট ছিল।
স্কোরারের উপর 3-0, গেমটি সম্পন্ন করার চেয়ে বেশি ছিল এবং এটি রুই বোর্জেসকে ব্রেক-দ্য গ্রীক পিছনে ভোগিয়ানডিস চালু করার অনুমতি দেয়, গ্রীক পিছনে ঠিক 50 ‘এ ছিল, সহজ-হাতা ফিনিশের জন্য একটি ভাল প্রথম সহায়তা সহ, যা আলভালাদে অভিষেকের ক্ষেত্রে ব্লিশিং কীর্তি পেয়েছিল।
গেমটি অরৌকার জন্য যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যিনি সর্বাধিক শারীরিক কারণে বিনিময় করছিলেন এবং ক্রীড়া মজা করছিলেন। সুরেজ 62 ‘তে দুর্দান্ত ফিনিস নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে ট্রিনকোও পিছনে থাকতে চাননি, আবার 76 76’ তে স্কোর করেছিলেন।