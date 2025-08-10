অর্থনীতিবিদরা মার্কিন শুল্ক দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্যের হুমকির সাথে সাথে চাকরির ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছেন

বনগানি হানস|প্রকাশিত
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা আরোপিত সাম্প্রতিক 30% শুল্ক ভাড়া বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে, দক্ষিণ আফ্রিকার চিনি এবং স্বয়ংচালিত শিল্পগুলি উল্লেখযোগ্য উত্থানের জন্য ব্র্যাক করছে। অর্থনীতিবিদরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই শুল্কগুলি স্থানীয় ব্যবসায়ের জন্য বিপর্যয় বানান, রফতানিকে বিপদে ফেলতে পারে এবং উদ্বেগজনক কাজের ক্ষতি হতে পারে।
একজন অর্থনীতিবিদ সতর্ক করেছেন যে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারকে রফতানি করা পণ্যগুলিতে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৩০% শুল্ক বাড়ানোর পরে বাজার হারানো এই শিল্পকে ভেঙে ফেলবে।
অর্থনীতিবিদ মিয়েলানি মখাবেলা এই অনুভূতিগুলি ভাগ করে নিয়েছেন কারণ কিছু স্থানীয় রফতানিকারী ইতিমধ্যে তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
“জনগণের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে কারণ শুল্কগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্যগুলির পক্ষে আমেরিকান বাজারে আবেদন করা কঠিন করে তুলবে,” মখাবেলা বলেছিলেন।
তিনি বলেন, ছোট শিল্পগুলি ভেঙে পড়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে কারণ ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি পদ শেষ হওয়ার পরে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য চুক্তি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, “চার বছর একটি সংস্থার পক্ষে অনেক বেশি।”
“যখন বাজারটি বন্ধ হয়ে যায় (অত্যধিক শুল্কের মাধ্যমে), এর অর্থ আমেরিকান বাজারে পণ্য প্রেরণকারী ছোট ব্যবসায়ের জন্য অনেক অর্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কারণ তাদের ক্লায়েন্টরা বলবে যে আপনার পণ্যগুলি 30% বেশি।
“এটি দক্ষিণ আফ্রিকার উত্পাদন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলবে কারণ আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য অংশীদার হিসাবে নির্ভর করি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা সহজেই এমন একটি দেশ খুঁজে পেতে পারে না যা আমেরিকান বাজারকে প্রতিস্থাপন করতে পারে, যা “আমরা পুরো আফ্রিকার কাছে যা পাঠাচ্ছি তার চেয়ে বড়”।
তবে তিনি বলেছিলেন যে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং “এখনও বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য (কোভিড -১৯ মহামারী) থেকে সুস্থ হয়ে উঠছে বলে আফ্রিকান অর্থনীতি চার বছর পরে সুস্থ হয়ে উঠবে।
তবে ট্রাম্পের পরে, অনেক উদীয়মান সংস্থার আর অস্তিত্ব থাকবে না কারণ তারা ব্যাংক loans ণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে।
এসএ ফার্মার্স ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (এসএএফডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান ডাঃ সিয়াবঙ্গা মাদলালা, যিনি চিনি উত্পাদন নিয়ে জড়িত, তিনি উদ্বিগ্ন যে, যদিও ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত শুল্কের উপর কোনও ক্ষমতা নেই, তবে তারা তারাই বহনকারী।
মাদলালা কয়েক মিলিয়ন র্যান্ডের ক্ষতির প্রত্যাশা করেছিল, এমন একটি পরিস্থিতি যার ফলে উদ্বেগজনক কাজের ক্ষতি হতে পারে।
তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সুগার অ্যাসোসিয়েশন (এসএএসএ) এর প্রচুর চিনি নষ্ট হতে পারে।
“আমেরিকা, এজিওএর মাধ্যমে (আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড সুযোগ আইন), আমাদের প্রায় 24,000 টন চিনি রফতানির জন্য একটি লাভজনক বাজার দিয়েছেসুতরাং শুল্ক আরোপের সাথে, আমাদের চিনি আমাদের মার্কিন গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে না কারণ এটি এখন ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে।
মাদলালা বলেছিলেন, “এটি আমাদের কাছ থেকে কেনার পরিবর্তে আমাদের গ্রাহকদের বিকল্পগুলি সন্ধান করতে বাধ্য করে কারণ আমাদের চিনি 30% বেশি ব্যয়বহুল হয়ে যায়,” মাদলালা বলেছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিনির সরবরাহে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিযোগীরা হলেন মেক্সিকো, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া এবং বেশ কয়েকটি মধ্য আমেরিকান এবং ক্যারিবিয়ান দেশ।
তিনি অনুমান করেছিলেন যে শুল্কের মাধ্যমে সাসা তার বার্ষিক রাজস্ব থেকে R168 মিলিয়ন হারাবে।
মাদলালার মতে, মার্কিন বাজার, যা দক্ষিণ আফ্রিকার চিনি এজিওএ চুক্তির আওতায় সাশ্রয়ী মূল্যের সন্ধান পেয়েছে, বিকল্প দেশগুলি কেনার জন্য সন্ধান করতে পারে।
“কারণটি হ’ল অন্যান্য প্রচুর দেশ ভর্তুকিযুক্ত, তাই তারা আমাদের চেয়ে চিনি বিক্রি করার সামর্থ্য রাখতে পারে, কারণ আমরা আমাদের ভর্তুকিযুক্ত নয় তবে নিজেরাই কাজ করছি,” মাদলালা বলেছিলেন।
তিনি বলেন, উত্পাদন হ্রাস করার ফলে চাকরির ক্ষতি এবং চিনি মিলগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।
“একবার আপনি উত্পাদন কমিয়ে আনার চেষ্টা করার অর্থ, এর অর্থ কিছু খামারগুলি বন্ধ হয়ে যাবে বা বৈচিত্র্যযুক্ত হবে। এর অর্থ, এর অর্থ এই যে চিনির কলগুলি চিনির বেতের সরবরাহ হারাবে, যা চিনির মিলের প্রাণবন্ত,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেন, শুল্কগুলি ভুল সময়ে এসেছিল যখন সরকারের মাস্টার প্ল্যান টঙ্গাট হুলেট সহ কয়েকটি বড় চিনি মিলগুলি পুনরুদ্ধার করতে সফল হয়েছিল, যা এই প্রক্রিয়াটিতে ব্যবসায়িক উদ্ধার থেকে বেরিয়ে আসছিল।
“আমরা যখন মাস্টার প্ল্যানের উদ্যোগের প্রশংসা করছি, তখন আমরা এখন শুল্ক নিয়ে বোমাবর্ষণ করছি,” মাদলালা বলেছিলেন।
এফডাব্লু ডি ক্লার্ক ফাউন্ডেশনের মতো প্রভাবশালী সংস্থাগুলি সম্প্রতি দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভর না করে তার বাণিজ্য অংশীদারদের সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছে। কৃষিমন্ত্রী জন স্টেনহুইসেন বলেছেন, সরকার অন্যান্য দেশেও পৌঁছেছে।
তবে মাদলালা বলেছিলেন যে বিকল্প বাজার সন্ধান করা রাতারাতি করা সহজ নয়।
ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ অটোমোটিভ উপাদান এবং অ্যালাইড ম্যানুফ্যাকচারার্স (ন্যাকাম) সিইও রেনাই মোথিলাল গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে কিছু সংস্থা মার্কিন ডিল হারাতে শুরু করেছে বলে স্বয়ংচালিত শিল্প ইতিমধ্যে প্রভাবগুলি অনুভব করছে।
“আমরা ইতিমধ্যে নতুন চুক্তি দেখছি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, বাতিল বা অনুসরণ করা হচ্ছে না, দেশের অন্যতম সমালোচনামূলক উত্পাদন খাতকে ঝুঁকিতে ফেলেছে,” মুথিলাল বলেছেন।
বিল্ড ওয়ান সা (বোসা) রামফোসাকে মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের সাথে সরাসরি জড়িত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যারা এজিওএর ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তাদের বলবেন যে ৫০০,০০০ এরও বেশি মার্কিন চাকরি দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে বাণিজ্যের সাথে যুক্ত।
আরেক অর্থনীতিবিদ, খোলেকানি ম্যাথে ট্রাম্পের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য রামফোসাকে প্রশংসা করেছিলেন, কারণ তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে বিকল্প বাজার খুঁজে পাচ্ছেন না।
তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্পের চলে যাওয়ার পরে দক্ষিণ আফ্রিকা/মার্কিন বাণিজ্য সুস্থ হয়ে উঠবে এমন গ্যারান্টি নেই।
“এটি আরও অনুকূল শর্তের জন্য আমরা এখন এবং চারজনের মধ্যে যে কোনও সময় আলোচনা করব কিনা তার উপর নির্ভরশীল।
অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নির্ভর করবে যে দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত পণ্যগুলির পরিমাণ প্রেরণের জন্য বিকল্প বাজার খুঁজে পেতে পারে কিনা তার উপর নির্ভর করবে, এমন কিছু যা স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়িত হতে পারে না।
অধ্যাপক বোন্কে ডুমিসা বলেছিলেন যে ট্রাম্প তার অর্থনীতির উপকারে আসবেন বলে ভাবতে ভুল কথা বলছিলেন কারণ “অর্থনৈতিক ইতিহাস আমাদের দেখায় যে কেউ শুল্ক যুদ্ধে জিততে পারে না”।
“স্পষ্টতই বলা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও প্রতিযোগিতামূলক দামের পণ্য উত্পাদন করতে বিদেশে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করার কারণে তারা যে বাজারের জায়গাটি হারিয়েছে তা পুনরায় দখলের জন্য তার ব্যবসায়ের জন্য জায়গা খুলতে চায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, ইউএসএ ব্যবসায়গুলি বাজারের বাইরে নিজেকে মূল্য দেয়।
“এই শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়গুলি অবশ্যই বিকল্প বাজারগুলির সন্ধান করতে হবে। এই ব্যবসায়গুলিকে সহায়তা করতে সরকার খুব কমই করতে পারে, ”ডুমিসা বলেছিলেন।
