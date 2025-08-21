অর্থনৈতিক কারণ হ’ল শিক্ষক অবসর বয়সের বয়স বাড়ানোর জন্য 65 বছর পর্যন্ত বাড়ানোর কারণ

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – বেশ কয়েকটি শিক্ষক অর্থনৈতিক কারণগুলিকে একটি শক্তিশালী কারণ হিসাবে মূল্যায়ন করেন যাতে অবসর গ্রহণের বয়স 60০ বছরের মধ্যে না হয়।
বৃহস্পতিবার (৮/২১/২০২৫) সাংবিধানিক আদালত (এমকে) এর শুনানিতে তারা যখন সাক্ষী ছিলেন তখন তারা এটিকে জানিয়েছিলেন।
কেস সেশন নম্বর 99/PUU-XXIII/2025 শিক্ষক এবং প্রভাষকদের সম্পর্কে 2005 সালের 14 নম্বর আইন নম্বরে শিক্ষক (60 বছর) এবং প্রভাষক (65 বছর) এর মধ্যে অবসর গ্রহণের বয়সসীমার পার্থক্যটি তুলে ধরেছে।
সেমারাং স্টেট হাই স্কুল 2 শিক্ষক, তেগুহ উইবোও বলেছেন, তাঁর অনেক সহকর্মী যারা অবসর গ্রহণের পরে জীবনের প্রয়োজন মেটাতে অন্যান্য চাকরির সন্ধান অব্যাহত রেখেছিলেন।
তেগুহ বলেছিলেন, “আমাদের অনেক বন্ধু যারা 60০ এর পরে অবসর গ্রহণ করেন, তারপরে অন্যান্য চাকরির সন্ধান করেন,” তেগুহ বলেছিলেন।
অর্থনৈতিক উত্সাহের বাইরেও, বিবৃতিটি রামলি 60০ বছর বয়সে শিক্ষকের প্রমাণ হিসাবে নিশ্চিত করেছিলেন যে এখনও শারীরিকভাবে ও মনের অধিকারী হতে সক্ষম।
“অন্যদিকে, 60০ বছর বয়সে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এখনও স্কুল বা কলেজ এবং তাদের পরিবারগুলিতে থাকা তাদের বাচ্চাদের প্রয়োজনের প্রয়োজনের অর্থনীতি বহন করতে হবে,” তেগুহ আরও বলেছিলেন।
“অতএব, অবশ্যই তাদের অবসর গ্রহণের চেয়ে এখনও তাদের আরও বেশি আয়ের প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।
একই জিনিসটি ডেমাকের জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রামলি জানিয়েছিলেন।
তিনি 60 বছর বয়সে অবসর গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন যাতে শিক্ষকদের কাজের সময়কাল সর্বাধিক করার সুযোগ হারাতে হয়।
তাঁর মতে, সক্রিয় শিক্ষার সময় প্রাপ্ত বেতন শিশুদের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য আরও বেশি ব্যবহৃত হয়।
যাতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাকি না থাকে বা পরিবারের কল্যাণের গ্যারান্টি দেয়।
“যাতে 60 বছর বয়স পর্যন্ত যদি আমাদের অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হ্যাঁ, আমরা বিদ্যমান কাজের সময়কালে রয়েছি, এটি কেবল শিশুদের শিক্ষায় বিনিয়োগের জন্য চলে আসে,” তিনি বলেছিলেন।
“সুতরাং দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের জন্য, কল্যাণের জন্য বলুন, এটি এখনও তেমন সন্তোষজনক নয়,” রামলি বলেছিলেন।
মতামতের ডিপিআর পার্থক্য
একই উপলক্ষে, ডিপিআরও তার মতামত প্রকাশ করেছিল।