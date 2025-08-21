অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টানা 5 তম মাসের জন্য শূন্যের কাছে ঘুরে বেড়ায়

যদিও মেক্সিকান অর্থনীতি জুলাই মাসে বার্ষিক ০.১% বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে, এটি মঙ্গলবার জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইনেগি দ্বারা প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য অনুসারে এক মাসের ওভার-মাসের ভিত্তিতে এটি 0.1% হ্রাস পেয়েছে।
পরিসংখ্যানগুলি ইনেগির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সময়োপযোগী সূচক (আইওএই) থেকে এসেছে, যা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বৈশ্বিক সূচক (আইজিএই) এর ফলাফলের প্রাথমিক অনুমান সরবরাহ করে।
যদি ভবিষ্যদ্বাণীটি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে মার্চ মাসে এক মাস-মাস-মাসের হ্রাসের পরে মেক্সিকান অর্থনীতি বছরের দ্বিতীয় সংকোচনের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
দ্বিতীয় প্রান্তিকে, মেক্সিকোয়ের অর্থনীতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আনুমানিক 0.7% এবং বার্ষিক 1.2% বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে, বছরের প্রথমার্ধে প্রযুক্তিগত মন্দা কাটিয়ে ওঠার পরে অর্থনীতি এখন নেতিবাচক অঞ্চলে ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মার্চের মাসের ওভার-মাসের সংকোচনের পরে 0.2%, এপ্রিল 0.5% এর প্রান্তিক প্রবৃদ্ধি পোস্ট করেছে এবং এর পরে মে এবং জুনে 0% প্রবৃদ্ধি রয়েছে।
মেক্সিকান ফিনান্সিয়াল গ্রুপ মোনেক্সে নেতিবাচক অঞ্চলে রয়েছেন বলে, “আজকের ফলাফলগুলি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলির মূল গোষ্ঠীগুলির (মাধ্যমিক এবং তৃতীয়) এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়ে সামান্য সংযমকে প্রতিফলিত করে,” একটি বিশ্লেষণে বলেছেন।
একটি মেঘলা অর্থনৈতিক পূর্বাভাস? মেক্সিকো জুনে 0% মাসিক বৃদ্ধি দেখায়
আইএনজিআইয়ের অনুমান অনুসারে শিল্প খাতটি একটি গৌণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 0.1%এর একটি মাসিক সংকোচনের পাশাপাশি 1%এর বার্ষিক হ্রাস পেয়েছিল।
মেক্সিকোয়ের অর্থ মন্ত্রক তবুও তার বিদ্যমান বৃদ্ধির প্রাক্কলনের পরিসীমাটি 1.5% থেকে 2.3% এর মধ্যে 2026 অর্থনৈতিক প্যাকেজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা এটি অবশ্যই 8 ই সেপ্টেম্বরের পরে সরবরাহ করতে হবে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ডেটা পিছনে
ওইসিডি ২০২৫ সালে মেক্সিকো 0.4% এর জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয় এবং সিটি 0.3% প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়, স্বাধীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুমানগুলি পৃথক হয়।
আইএমইএফের জাতীয় সভাপতি গ্যাব্রিয়েলা গুটিরিজের জাতীয় রাষ্ট্রপতি এল ইকোনমিস্টার সাথে এক সম্মেলনে আহ্বানে বলেছেন, মেক্সিকোয়ের জিডিপি দৃষ্টিভঙ্গি ০.১% থেকে ০.৪% পর্যন্ত ০.৪% পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে।
মেক্সিকান ইনস্টিটিউট অফ ফিনান্স এক্সিকিউটিভস (আইএমইএফ) এর অর্থনৈতিক স্টাডিজের জাতীয় কমিটির সভাপতি ভ্যাক্টর ম্যানুয়েল হেরেরা বলেছেন যে বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গিতে সামান্য ward র্ধ্বমুখী টিকিতে অবদান রাখার একটি কারণ ছিল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক স্থগিত মেক্সিকান পণ্যগুলিতে, যা 1 আগস্ট কার্যকর হবে বলে আশা করা হয়েছিল।
গুটিরিজ বলেছেন, “ঘোষণাগুলি নতুন শুল্কগুলি বাস্তবায়ন করা, তারপরে সেগুলি বাতিল করা, তারপরে তাদের স্থগিত করা এবং শেষ পর্যন্ত কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত খুব বেশি পরিবর্তন হয় না,” গুটিরিজ বলেছিলেন। “এটি যা করেছে তা হ’ল রফতানি প্রবাহকে বাধা দেওয়া এবং তারপরে তাদের পুনরায় সক্রিয় করা” “
থেকে রিপোর্ট সহ অর্থনীতিবিদ এবং বিতর্ক