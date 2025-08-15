অর্থ প্রদান করতে পারবেন না, অর্থ প্রদান করবেন না: দরিদ্র স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলি দর্শকদের পাইরেসিতে ফিরিয়ে আনছে | জলদস্যুতা

ডাব্লুফ্লোরেন্স বুক করা একটি ট্রিপ, আমি যা চাই তা হ’ল মেডিসিকে পুনরায় দেখার জন্য। ২০১ Hist তিহাসিক নাটক সিরিজটি শক্তিশালী ফ্লোরেন্টাইন ব্যাংকিং রাজবংশের উত্থানের কথা বলেছে এবং এর সাথে, দ্য রেনেসাঁর গল্প। সম্প্রতি অবধি, আমি কেবল নেটফ্লিক্সে যেতে পারতাম এবং পুরষ্কারপ্রাপ্ত এবং অস্পষ্ট শিরোনামের বিস্তৃত অ্যারের পাশাপাশি এটি সেখানে খুঁজে পেতে পারি। তবে আমি যখন 2025 সালে শোটি গুগল করি তখন নেটফ্লিক্স লিঙ্কটি আমাকে কেবল একটি ফাঁকা পৃষ্ঠায় নিয়ে যায়। আমি এটি এইচবিও ম্যাক্স, ডিজনি+, অ্যাপল টিভি+বা ছোট স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির কোনওটিতে দেখতে পাচ্ছি না। অ্যামাজন প্রাইমে আমাকে তিনটি মরসুম বা 24 টি পর্বের প্রতিটি আলাদাভাবে কিনতে হবে, তারপরে সেগুলি রাতারাতি মুছে ফেলার সাপেক্ষে একটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হবে। জলদস্যু উপসাগরের ভূমিতে উত্থিত, সুইডিশ টরেন্ট সূচক, আমি মনে করি, এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পাইরেসি উচ্চ সমুদ্রের জন্য একটি নস্টালজিয়া। এবং আমি একা নই।
00 এর দশকে আমার কিশোরী স্বর জন্য, টরেন্টিং ছিল আদর্শ। আপনার আইপডে নতুন কোল্ডপ্লে অ্যালবাম দরকার? জলদস্যু বে। রোমিও এবং জুলিয়েটের 1968 অভিযোজন? জলদস্যু বে। আপনার যা যা প্রয়োজন তা কেবল কয়েকটি ক্লিকের সাথে অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল। তবে স্মার্টফোনগুলি যেমন প্রসারিত হয়েছে, স্পটিফাইও, মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যা সুইডেনেও সদর দফতর। একই স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশটি অবৈধ টরেন্টিংয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এবং একই সাথে এর সমাধানটি জাগ্রত করেছিল।
ইউনিভার্সাল মিউজিক সুইডেনের তত্কালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সানডিন প্রতি “স্পটিফাই পাইরেট উপসাগর ছাড়া দিনের আলো কখনও দেখতেন না” 2011 সালে প্রতিফলিত। তবে আমরা সকলেই বিজ্ঞাপনের সাথে শুনেছি বা সাবস্ক্রিপশনের জন্য অর্থ প্রদান করায় সংগীত টরেন্টিং মারা গিয়েছিল। এবং ২০১২ সালের শেষের দিকে যখন নেটফ্লিক্স সুইডেনে চালু হয়েছিল, তখন টরেন্টিং মুভিং ইমেজগুলির ওপেন টকও বন্ধ হয়ে যায়। বেশিরভাগ বড় অনুষ্ঠান এবং পুরষ্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলির একটি দুর্দান্ত সংগ্রহগুলি এক মাসে মাত্র 79 এসইকে (£ 6) এর জন্য পাওয়া যায়। এদিকে, জলদস্যু উপসাগরের তিন প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। আমি যতটা উদ্বিগ্ন ছিলাম তার ইতিহাসের বইগুলিতে পাইরেটিং ম্লান হয়ে গেছে।
দেড় দশক থেকে জলদস্যু বে ট্রায়ালবাতাস স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছে। একটি অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ গ্রীষ্মের দিনে, আমি ওল্ড সিটি হারবারের সহকর্মী চলচ্চিত্র সমালোচকদের সাথে বসেছি, একবার বণিকদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল এবং গুজব রয়েছে, চোরাচালানকারীরা। ঠান্ডা বিগস্ট্রং হাতে (এটাকে তারা এখানে পিন্ট বলে ডাকে), তারা স্ট্রিমিংয়ের “এনশিটিফিকেশন” সম্পর্কে যাত্রা শুরু করে – এনশিটিফিকেশন হ’ল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মগুলি তাদের পরিষেবাগুলিকে হ্রাস করে এবং শেষ পর্যন্ত লাভের সন্ধানে মারা যায়। নেটফ্লিক্সের এখন 199 এসকে (15 ডলার) এর উপরে দাম রয়েছে এবং আপনি এক জায়গায় খুঁজে পেতে ব্যবহৃত একই শোগুলি দেখার জন্য আপনার আরও বেশি বেশি সাবস্ক্রিপশন প্রয়োজন। বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্মগুলি এখন এমন পরিকল্পনা দেয় যা ফি সত্ত্বেও গ্রাহকদের উপর বিজ্ঞাপন জোর করে। আঞ্চলিক বিধিনিষেধগুলি প্রায়শই ব্যবহারকারীদের উপলভ্য সামগ্রীর সম্পূর্ণ নির্বাচন অ্যাক্সেস করতে ভিপিএন ব্যবহার করতে বাধ্য করে। গড় ইউরোপীয় পরিবার এখন তিন বা ততোধিক ভিওডি সাবস্ক্রিপশনে বছরে € 700 (£ 600) এর কাছাকাছি ব্যয় করে। লোকেরা বেশি বেতন দেয় এবং কম পান।
একজন সহকর্মী চলচ্চিত্র সমালোচক বেনামে স্বীকার করেছেন: “আমি কখনই পাইরেটিং বন্ধ করি নি, এবং আমার সঙ্গীও এটি করেন যদি তিনি ডিভিডিতে যে সুনির্দিষ্ট সংস্করণটি খুঁজছেন তা না খুঁজে পান।” যদিও কিছু লোক কখনও জলদস্যুতা ত্যাগ করেনি, অন্যরা স্বীকার করেছেন যে তারা সম্প্রতি ফিরে এসেছেন – এবার অনানুষ্ঠানিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে পরিণত হয়েছে। একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনটি আইনী তবে সম্প্রদায়ের অ্যাড-অনগুলির মাধ্যমে চ্যানেল অবৈধ স্ট্রিমগুলির মাধ্যমে পারেন। “ডাউনলোড করা খুব কঠিন I আমি কোথায় শুরু করব তা জানি না,” একজন চলচ্চিত্রের দর্শক বলেছেন। “ছায়াময় স্রোতগুলি আমাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বোমা ফেলতে পারে, তবে কমপক্ষে আমাকে হ্যাক বা ধরা পড়ার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না।”
লন্ডন ভিত্তিক পাইরেসি মনিটরিং এবং বিষয়বস্তু – সুরক্ষা সংস্থা মুসো অনুসারে, লাইসেন্সবিহীন স্ট্রিমিং টিভি এবং ফিল্ম পাইরেসির প্রধান উত্স, 2023 সালে 96% এর জন্য অ্যাকাউন্টিং। পাইরেসি 2020 সালে 130bn ওয়েবসাইট পরিদর্শন সহ একটি নিম্নে পৌঁছেছে। তবে 2024 সালের মধ্যে এই সংখ্যাটি 216bn এ পৌঁছেছে। সুইডেনে, জরিপ করা 25% লোক 2024 সালে পাইরেটিংয়ের রিপোর্ট করেছেবেশিরভাগ 15 থেকে 24 বছর বয়সী যারা দ্বারা চালিত একটি প্রবণতা। পাইরেসি ফিরে এসেছে, কেবল একটি ভিন্ন পতাকার নীচে যাত্রা করছে।
বিশ্বের বৃহত্তম পিসি গেমিং প্ল্যাটফর্ম, বাষ্পের পিছনে সংস্থা ভালভের সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যাবে নেওয়েল গ্যাবে নেওয়েল, “পাইরেসি কোনও মূল্য নির্ধারণের বিষয় নয়” ২০১১ সালে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। “এটি একটি পরিষেবা সমস্যা।” আজ, স্ট্রিমিংয়ের সংকট এটিকে আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার করে তোলে। শিরোনাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, দাম বাড়ছে এবং আপনার ব্রাউজারের উপর নির্ভর করে বিটরেটস থ্রোটলডঅবাক হওয়ার কিছু নেই যে কিছু দর্শক আবার জলি রজারকে উত্থাপন করছে। স্টুডিওগুলি যারা দেখতে চান তাদের জন্য ফিফডমস, দেয়াল তৈরি করে এবং লেভি টোলগুলি তৈরি করে। ফলাফলটি এমন একটি ডিজিটাল বিশ্বে কৃত্রিম ঘাটতি যা প্রচুর প্রতিশ্রুতি দেয়।
আজ জলদস্যুতা বিদ্রোহ বা পদত্যাগ প্রায় অপ্রাসঙ্গিক কিনা; পালগুলি যে কোনও উপায়ে উত্তোলন করা হয়। স্ট্রিমিং ল্যান্ডস্কেপ ফ্র্যাকচারগুলি সামন্ত অঞ্চলগুলিতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে আরও দর্শক উচ্চ সমুদ্রের দিকে ঝুঁকছেন। মেডিসি অ্যাক্সেসের সাথে যুক্ত মানটি বুঝতে পেরেছিল। একজন ক্লায়েন্ট রোম থেকে লন্ডনে ভ্রমণ করতে পারে এবং এখনও তাদের ক্রেডিট আঁকতে পারে, বিশ্বাস এবং আন্তঃব্যবহারযোগ্যতার উপর নির্মিত একটি নেটওয়ার্কের জন্য ধন্যবাদ। যদি আজকের স্টুডিওগুলি ঝড় থেকে বাঁচতে চায় তবে তাদের সেই সত্যটি পুনরায় আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতে পারে।