অলাভজনক অনুসন্ধান ইঞ্জিন ইকোসিয়া ক্রোম নিয়ন্ত্রণের জন্য $ 0 সরবরাহ করে

জার্মানি ভিত্তিক অনুসন্ধান ইঞ্জিন এবং ব্রাউজার অলাভজনক ইকোসিয়া গুগলের ক্রোমের জন্য অফার দেওয়ার জন্য সর্বশেষতম পার্টি। কোম্পানির অনুসন্ধান ইঞ্জিন ব্যবসায় একচেটিয়া গঠন করেছে বলে এই রায় দেওয়ার পরে বিচার বিভাগের পক্ষে বিচার বিভাগের পক্ষে চাপ দেওয়ার পরে ক্রোমের ভাগ্য সম্পর্কে প্রশ্নগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও গুগল সিদ্ধান্ত, এটি ক্রোমের সম্ভাব্য মালিক হিসাবে নিজেকে পিচিং করা থেকে বিরত ছিল না।

ইকোসিয়ার প্রস্তাব আলাদা। একটি সামনের বায়ুপ্রবাহের জন্য মূল্যবান ব্রাউজারটি বিক্রি করার পরিবর্তে এই পরিকল্পনাটি গুগল ক্রোমকে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করতে দেখবে। ইকোসিয়া দশ বছরের জন্য ব্রাউজারের জন্য অপারেশনাল দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তবে গুগল মালিকানা এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার বজায় রাখবে। এই ব্যবস্থার অধীনে, ইকোসিয়া জলবায়ু এবং পরিবেশগত প্রকল্পগুলির প্রতি ক্রোমের লাভের প্রায় 60 শতাংশ উত্সর্গ করবে। এটি স্টুয়ার্ডশিপ ভূমিকার জন্য এক শতাংশের অগ্রগতি প্রদান করবে না, তবে ক্রোমের মুনাফার বাকি 40 শতাংশ গুগলকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ইকোসিয়া বিবেচনা করে পরবর্তী দশকে ক্রোমকে 1 ট্রিলিয়ন ডলার উত্পন্ন করার জন্য প্রজেক্ট করছে, এটি কোনও ছোট আলু নয়।

পৃষ্ঠতলে, এই ধারণাটি বেশ দূরের। তবে, স্টুয়ার্ডশিপ রুটে যাওয়া গুগল এবং ইকোসিয়ার মধ্যে একটি বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। গুগল ইতিমধ্যে পরিবেশ-কেন্দ্রিক বেনিফিট কর্পোরেশনের অনুসন্ধান ইঞ্জিনকে ক্ষমতা দেয় এবং দুটি পক্ষের একটি প্রতিষ্ঠিত রাজস্ব ভাগ করে নেওয়ার চুক্তি রয়েছে। লাভ-প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ক্রোমকে অলাভজনকদের হাতে রেখে দেওয়া আসলে আর্থিকভাবে এবং জনমত উভয়ই গুগলের পক্ষে ইতিবাচক হতে পারে।

