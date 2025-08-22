You are Here
অলিভিরা, কলারোস বোমারু বিমানগুলিকে মন্ট্রিয়ালে সরাসরি জয়ের দিকে নিয়ে যায় – উইনিপেগ
অলিভিরা, কলারোস বোমারু বিমানগুলিকে মন্ট্রিয়ালে সরাসরি জয়ের দিকে নিয়ে যায় – উইনিপেগ

মন্ট্রিল অ্যালোয়েটস তাদের চতুর্থ-স্ট্রিং কোয়ার্টারব্যাকের কাছে নেমে, উইনিপেগ ব্লু বোম্বারদের শুরু কোয়ার্টারব্যাকটি নিশ্চিত করেছে যে কোনও বিচলিত হবে না।

বোম্বাররা মন্ট্রিয়ালে আলোয়েটসকে ২-13-১৩ ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে ২৩ টির মধ্যে ২ 27 টি শেষ করার সাথে সাথে জ্যাচ কলারোসের ২৩৩ গজ ছুঁড়ে তার সেরা একটি খেলা ছিল এবং একটি টাচডাউন ছিল।

বোমা হামলাকারীরা তাদের দ্বিতীয় সরাসরি খেলা জিতেছে এবং মরসুমে -4-৪ এ চলে গেছে, পশ্চিমে এখনও তৃতীয় স্থান, তবে এখন -3-৩ ক্যালগারি স্ট্যাম্পেডারদের মতো একই সংখ্যক জয়ের সাথে।

খেলার সময় রিসিভার নিক ডেমস্কি এবং জেরেথ স্টার্নসকে চোটে হারানো সত্ত্বেও কলারোস এই সংখ্যাগুলি তুলেছিলেন। এমনকি এটি বোমারু বিমানগুলিকে বেশ কয়েকটি স্ন্যাপের জন্য রিসিভারে ব্যাকআপ কোয়ার্টারব্যাক ক্রিস স্ট্রেভেলারের লাইনে ফেলেছিল।

“খুব কৌতুকপূর্ণ,” বোম্বারদের প্রধান কোচ মাইক ও’সিয়া 680 সিজবওবি পোস্টগেম শোতে দলের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমি ভেবেছিলাম অর্ধেকের আগে, আমরা দু’জন অত্যন্ত প্রতিভাবান রিসিভারকে নিচে ফেলেছি এবং ছেলেরা কেবল তাদের হাত বাড়িয়ে বলছে এবং বলছে ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এটি করতে পারি’।

আক্রমণাত্মক কর্মীরা সবাইকে আশেপাশে নিয়ে যায় এবং আমি কেবল ভেবেছিলাম যে এটি দুর্দান্ত ছিল যে কীভাবে প্রত্যেকে তাদের সতীর্থদের জন্য একত্রিত হয়েছিল। “

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ডেমস্কি খেলাটি ছাড়ার আগে, তিনি উদ্বোধনী কোয়ার্টারের চূড়ান্ত সেকেন্ডে কলারোসের কাছ থেকে একটি দুই গজের টাচডাউন পাসটি ধরেছিলেন এবং বোমা হামলাকারীদের সামনে 10-3 এ রেখেছিলেন।

এটি ছিল মরশুমের ডেমস্কির ষষ্ঠ টাচডাউন ক্যাচ এবং বোমারু বিমান হিসাবে তাঁর 400 তম সংবর্ধনা। এটি 81 তম সোজা খেলাও ছিল তার একটি সংবর্ধনা ছিল।


বোমা হামলাকারীদের জন্য রাতে আরেক তারকা ছিলেন ব্র্যাডি অলিভিরা যারা ছুটে ও গ্রহণে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মৌসুমের সেরা রাশিং পারফরম্যান্স করেছিলেন, প্রথমবারের মতো মাটিতে 100 গজ ভেঙে (16 ক্যারি, 137 গজ, 1 টিডি) এবং তিনি 73 গজের জন্য ব্যাকফিল্ডের বাইরে 9 টি ক্যাচও করেছিলেন।

অলিভিরা বলেছিলেন, “আমি সত্যিই নিজের মতো অনুভব করতে শুরু করছি।” “আমি সত্যিই নিজেকে এবং বিশেষত এই আপত্তিকর লাইনটি মনে করি, season তু চলার সাথে সাথে আমরা কেবল আরও ভাল হতে থাকি এবং কেবল একে অপরের মধ্যে রসায়ন তৈরি করি।”

বোম্বারদের কিকার সেরজিও কাস্টিলোও আরও একবারে তার মাঠের চারটি গোলকে পেরেক দিয়েছিলেন।

মন্ট্রিল কোয়ার্টারব্যাকে চতুর্থ স্ট্রিংগার জেমস মরগান শুরু করেছিলেন এবং কিছু ঝলক দেখিয়েছিলেন, বোম্বারদের প্রতিরক্ষা তার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছিল, ইভান হোলম এবং ট্রে ভ্যাভাল বাধা নিয়ে ফিরে এসেছিল বলে দ্বিগুণ তাকে তুলে নিয়েছিল।

বোম্বারদের জন্য পরবর্তী অংশটি মরসুমের অন্যতম প্রত্যাশিত গেমস, রবিবার, 31 আগস্ট রেগিনার প্রথম স্থান সাসকাচোয়ান রাফ্রিডারদের বিপক্ষে একটি ম্যাচআপ।

