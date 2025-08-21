অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে লিঙ্গ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে

জেনেটিক টেস্টিং ওয়াই ক্রোমোজোমের উপস্থিতি সনাক্ত করতে সক্ষম। পরিমাপটি টুর্নামেন্টে “প্রতিযোগিতামূলক ইক্যুইটি নিশ্চিত করতে” চেষ্টা করে।
বক্সিংয়ে মহিলা অংশগ্রহণের আশেপাশের বিতর্ক এই সপ্তাহে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে এসেছিল। দ্য ওয়ার্ল্ড বক্সিংযে সত্তা আজ অলিম্পিক মোডালিটি নিয়ন্ত্রণ করে, ঘোষণা করেছে যে সমস্ত অ্যাথলিট নিবন্ধিত ওয়ার্ল্ড বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপসেপ্টেম্বরের জন্য নির্ধারিত লিভারপুল, ইংল্যান্ডরিংটিতে আরোহণের আগে তাদের লিঙ্গ পরীক্ষা করা উচিত।
পরীক্ষায় একটি জেনেটিক পরীক্ষা রয়েছে যা ওয়াই ক্রোমোজোমের উপস্থিতি সনাক্ত করতে সক্ষম। যদি ফলাফলটি পুরুষ জেনেটিক উপাদানগুলির দিকে নির্দেশ করে তবে অ্যাথলিটকে পুরুষ বিভাগে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। ফেডারেশনের মতে, পরিমাপটি টুর্নামেন্টে “প্রতিযোগিতামূলক ইক্যুইটি নিশ্চিত করতে” চেষ্টা করে।
ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ইমান খেলিফআলজেরিয়া, প্যারিস 2024 গেমসে স্বর্ণপদক। এই অ্যাথলিট ইতিমধ্যে ২০২৩ সালে বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যখন তাকে জেনেটিক অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে প্রাক্তন আইবিএ ফেডারেশন কর্তৃক স্থগিত করা হয়েছিল – আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির “স্বেচ্ছাসেবী” হিসাবে বিবেচিত একটি সিদ্ধান্ত, যা তাকে প্যারিসে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে, খালিফকে অতিরিক্ত পরীক্ষা না করার জন্য নেদারল্যান্ডসের একটি টুর্নামেন্টে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এটি একটি পর্ব যার জন্য ওয়ার্ল্ড বক্সিং নিজেই ক্ষমা চেয়েছিল।
নতুন প্রয়োজনীয়তা গ্রহণকারী আরেক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হলেন তাইওয়ানিজ লিন ইউ-টিংবিভাগ রেফারেন্স। আপনার কোচ বলেছিলেন যে সিদ্ধান্তটি al চ্ছিক ছিল না: “আপনি যদি প্রতিযোগিতা করতে চান তবে আপনাকে প্রতিযোগিতার নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে। তারা ঘোষণা করেছিল যে প্রত্যেককে পাস করা উচিত, তবে আমরা পাস করব।”
পরিমাপটি অবশ্য সমালোচনা দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে। মানবাধিকার এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ক্রীড়াবিদদের গোপনীয়তার উপর বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড এবং প্রভাব উভয়ই নিয়ে প্রশ্ন করেন। ওয়ার্ল্ড বক্সিংয়ের জন্য, তবে যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ এড়াতে এবং খেলাধুলার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় নিয়ম।
লিভারপুল বিশ্বকাপটি নতুন নীতি প্রয়োগের জন্য প্রথম বড় টুর্নামেন্ট হবে। ততক্ষণে, খেলিফ এবং অন্যান্য বক্সারদের উপর চাপ বাড়ানো উচিত,