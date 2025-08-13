You are Here
অলিম্পিক স্প্রিন্টার ফ্রেড কেরলি হদর ব্যর্থতার জন্য স্থগিত

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প 2028 অলিম্পিক টাস্ক ফোর্স প্রকাশ করেছেন

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আনা কেলি লস অ্যাঞ্জেলেসে ২০২৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের জন্য লজিস্টিকস সংগঠনের জন্য একটি টাস্কফোর্সের ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে আলোচনা করার জন্য ‘ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ফার্স্ট’ -এ যোগদান করেছেন।

ইউএস অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত স্প্রিন্টার ফ্রেড কেরলি ক্রীড়া বিরোধী-বিরোধী বিধি, অ্যাথলেটিক্স ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের অধীনে “হজম আউটস ব্যর্থতা” এর জন্য অস্থায়ীভাবে স্থগিত করা হয়েছে মঙ্গলবার ঘোষণা

কেরলির অ্যাটর্নিরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন একটি বিবৃতি তার এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয়েছে।

ফ্রেড কেরলি (ইউএসএ) স্টেড ডি ফ্রান্সে প্যারিস 2024 অলিম্পিক গ্রীষ্মকালীন গেমসের সময় পুরুষদের 100 মিটার ফাইনালে ব্রোঞ্জ জয়ের পরে উদযাপন করেছেন। (ইউকিহিতো তাগুচি-ইউএসএ আজ ক্রীড়া)

“ফ্রেড কেরলি ইতিমধ্যে এআইইউকে অবহিত করেছেন যে তিনি এই অভিযোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান যে তিনি হদিস ব্যর্থতার সাথে সম্পর্কিত ডোপিং বিরোধী বিধিগুলি লঙ্ঘন করেছেন, কারণ তিনি দৃ strongly ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁর কথিত মিস করা পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটিও (বা) তার অবহেলা করা উচিত কারণ তিনি তার অবহেলা ছিলেন না বা ডোপিং কন্ট্রোল অফিসারকে এই অবস্থার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়নি, কারণ এটি অবস্থানের পক্ষে ছিল না।

“ফ্রেড এই মুহুর্তে এই প্রক্রিয়াটির প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে আর কোনও মন্তব্য করবেন না এবং নিয়োগপ্রাপ্ত শুনানি প্যানেলে তাঁর মামলা উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছেন।”

টোকিও গেমসে 100 মিটারে এবং গত বছর প্যারিসের ব্রোঞ্জে কেরলি অলিম্পিক রৌপ্য পদক জিতেছিলেন। তিনি ট্র্যাক এবং ফিল্ড ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ছয়টি পদকও অর্জন করেছেন।

মে মাসে, কেরলির বিরুদ্ধে ফ্লোরিডায় এক মহিলাকে ঘুষি মারার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যিনি অলিম্পিকেও প্রতিযোগিতা করেছিলেন। ২ জানুয়ারী মিয়ামি বিচ পুলিশ অফিসারকে ঘুষি মারার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করার কয়েক মাস পরে এটি এসেছিল, এমন একটি ঘটনা যেখানে পুলিশ তার উপর একটি টিজার ব্যবহার করেছিল।

ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেসে 2028 অলিম্পিক গেমসের জন্য টাস্ক ফোর্স প্রতিষ্ঠার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন

ফ্রেড কেরলি ২০২৪ সালের ইউএস অলিম্পিক টিম ট্র্যাক এবং ওরেগনের ইউজিনে হ্যাওয়ার্ড ফিল্ডে ফিল্ড ট্রায়ালগুলিতে ২০২৪ সালের ইউএস অলিম্পিক টিম ট্র্যাক এবং ফিল্ড ট্রায়ালসের প্রথম রাউন্ডে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। (প্যাট্রিক স্মিথ/গেটি চিত্র)

তাঁর আইনজীবীরা বলছেন কেরলি এই অভিযোগগুলি থেকে নির্দোষ।

দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট রিপোর্ট করেছেন যে কেরলিকে প্রথম-ডিগ্রি অপকর্মের অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল।

জানুয়ারিতে ফিরে, পুলিশের সাথে বিবাদ হওয়ার পরে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে গত বছর থেকে কোনও সম্পর্কহীন ঘটনায় কেরলিকে ঘরোয়া সহিংসতার অভিযোগে আঘাত করা হয়েছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত গ্রেপ্তারের হলফনামায়, কেরলি এবং তার স্ত্রী একটি মৌখিক হয়ে উঠলেন এবং তারপরে শারীরিক, বিরোধ শুরু করলেন মে 6, 2024 – তাঁর জন্মদিন – যখন কেরলির স্ত্রী “ইনস্টাগ্রামে অজানা ব্যক্তির” সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

কেরলি গ্রীষ্মে 100 মিটারে প্যারিসে একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। ইভেন্টে 2022 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং টোকিও অলিম্পিকে রৌপ্য জিতেছে কেরলি।

2023 সালে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স সেন্টারে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আট দিনের সময় পুরুষদের 4×100 মি রিলে ফাইনালের আগে ট্র্যাকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রেড কেরলির চশমা থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। (গেটি চিত্রের মাধ্যমে স্যাম বার্নস/স্পোর্টসফাইল)

তিনি 2019 সালে 4×400-মিটার রিলে এবং 2023 সালে 4×100-মিটার রিলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপও করেছেন।

কেরলি প্যারিসের 4×100-মিটার দলের একটি অংশ ছিলেন যা বোটেড হ্যান্ডঅফের কারণে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

জ্যাকসন থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক। তিনি এর আগে ইএসপিএন এবং বিজনেস ইনসাইডারের হয়ে কাজ করেছিলেন। জ্যাকসন সুপার বাউল এবং এনবিএ ফাইনালগুলি covered েকে রেখেছেন এবং আইকনিক চিত্রগুলি ইউসাইন বোল্ট, রব গ্রোনকোভস্কি, জেরি রাইস, ট্রয় আইকম্যান, মাইক ট্রাউট, ডেভিড অর্টিজ এবং রজার ক্লেমেন্সের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন।



