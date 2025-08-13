অলিম্পিক স্প্রিন্টার ফ্রেড কেরলি হদর ব্যর্থতার জন্য স্থগিত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ইউএস অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত স্প্রিন্টার ফ্রেড কেরলি ক্রীড়া বিরোধী-বিরোধী বিধি, অ্যাথলেটিক্স ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের অধীনে “হজম আউটস ব্যর্থতা” এর জন্য অস্থায়ীভাবে স্থগিত করা হয়েছে মঙ্গলবার ঘোষণা।
কেরলির অ্যাটর্নিরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন একটি বিবৃতি তার এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয়েছে।
“ফ্রেড কেরলি ইতিমধ্যে এআইইউকে অবহিত করেছেন যে তিনি এই অভিযোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান যে তিনি হদিস ব্যর্থতার সাথে সম্পর্কিত ডোপিং বিরোধী বিধিগুলি লঙ্ঘন করেছেন, কারণ তিনি দৃ strongly ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁর কথিত মিস করা পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটিও (বা) তার অবহেলা করা উচিত কারণ তিনি তার অবহেলা ছিলেন না বা ডোপিং কন্ট্রোল অফিসারকে এই অবস্থার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়নি, কারণ এটি অবস্থানের পক্ষে ছিল না।
“ফ্রেড এই মুহুর্তে এই প্রক্রিয়াটির প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে আর কোনও মন্তব্য করবেন না এবং নিয়োগপ্রাপ্ত শুনানি প্যানেলে তাঁর মামলা উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছেন।”
টোকিও গেমসে 100 মিটারে এবং গত বছর প্যারিসের ব্রোঞ্জে কেরলি অলিম্পিক রৌপ্য পদক জিতেছিলেন। তিনি ট্র্যাক এবং ফিল্ড ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ছয়টি পদকও অর্জন করেছেন।
মে মাসে, কেরলির বিরুদ্ধে ফ্লোরিডায় এক মহিলাকে ঘুষি মারার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যিনি অলিম্পিকেও প্রতিযোগিতা করেছিলেন। ২ জানুয়ারী মিয়ামি বিচ পুলিশ অফিসারকে ঘুষি মারার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করার কয়েক মাস পরে এটি এসেছিল, এমন একটি ঘটনা যেখানে পুলিশ তার উপর একটি টিজার ব্যবহার করেছিল।
ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেসে 2028 অলিম্পিক গেমসের জন্য টাস্ক ফোর্স প্রতিষ্ঠার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন
তাঁর আইনজীবীরা বলছেন কেরলি এই অভিযোগগুলি থেকে নির্দোষ।
দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট রিপোর্ট করেছেন যে কেরলিকে প্রথম-ডিগ্রি অপকর্মের অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল।
জানুয়ারিতে ফিরে, পুলিশের সাথে বিবাদ হওয়ার পরে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে গত বছর থেকে কোনও সম্পর্কহীন ঘটনায় কেরলিকে ঘরোয়া সহিংসতার অভিযোগে আঘাত করা হয়েছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত গ্রেপ্তারের হলফনামায়, কেরলি এবং তার স্ত্রী একটি মৌখিক হয়ে উঠলেন এবং তারপরে শারীরিক, বিরোধ শুরু করলেন মে 6, 2024 – তাঁর জন্মদিন – যখন কেরলির স্ত্রী “ইনস্টাগ্রামে অজানা ব্যক্তির” সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।
কেরলি গ্রীষ্মে 100 মিটারে প্যারিসে একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। ইভেন্টে 2022 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং টোকিও অলিম্পিকে রৌপ্য জিতেছে কেরলি।
তিনি 2019 সালে 4×400-মিটার রিলে এবং 2023 সালে 4×100-মিটার রিলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপও করেছেন।
কেরলি প্যারিসের 4×100-মিটার দলের একটি অংশ ছিলেন যা বোটেড হ্যান্ডঅফের কারণে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।
