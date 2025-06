অশুভ স্টার্টটি বোডেন ফ্রান্সিসকে দরিদ্র আউটিংয়ের পথে দুটি পথে হাঁটতে দেখেছে

নিবন্ধ সামগ্রী

রোডেন কীভাবে দৈনিক লাইনআপে ফিট করে তা কারও অনুমান। ভার্সোর অনুপস্থিতি দলের আনুষঙ্গিক আউটফিল্ডারদের জন্য মূলত কমিটির পদ্ধতির ক্ষেত্রে খেলার সময় পাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে।

জোনাতান ক্লেস টার্গেট ফিল্ডে দুটি উদ্বোধনী খেলা শুরু করেছিলেন, তবে তিনি চারটি স্ট্রাইকআউট নিয়ে প্লেটে 0-ফর -8 গিয়েছিলেন। লাইনআপে রোডেন .োকানো একটি নন-মস্তিষ্কের ছিল।

3 … রায়ান সম্পর্কে কোনও লিন ‘নেই

ডানহাতি জো রায়ান-এ, জেসের একজন অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ ছিলেন যিনি তার আগের পাঁচটি সিদ্ধান্তে জয়ী হয়ে বিকেলে প্রবেশ করেছিলেন।

তিনি যে প্রথম পাঁচটি হিটারের মুখোমুখি হয়েছিলেন তার মধ্যে চারজনকে আউট করে তার সর্বশেষ যাত্রা শুরু করে খুব ভাল লাগছিল।

রায়ান আক্রমণাত্মক পদ্ধতির সাথে জয়েসের হিট্টার্সে গিয়েছিল, যদিও তারা কিছু প্রাথমিক ভুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যার মধ্যে তৃতীয় স্থানে জর্জ স্প্রিংগার একটি আরবিআইয়ের দ্বিগুণ অন্তর্ভুক্ত ছিল কারণ জয়স নেতৃত্ব ফিরে পেয়েছিল। After that, Ryan retired seven of the final eight Jays he faced, erasing a walk to Barger with an inning-ending double-play groundout by Kirk in the fifth.

পরবর্তী

সোমবার রাত (সন্ধ্যা: 45: ৪৫ প্রথম পিচ) শুরু হওয়া হোস্ট সেন্ট লুই কার্ডিনালসের বিপক্ষে তিন গেমের সেটের জন্য জেস শো মি স্টেটের দিকে যাত্রা করে। কার্ডগুলি 22-11-এ জাতীয় লিগের শীর্ষস্থানীয় হোম রেকর্ডগুলির মধ্যে একটিকে গর্বিত করে … জোসে বেরিওস ওপেনারে টরন্টোর নির্ধারিত স্টার্টার। রাইটি তার বিগত চারটি শুরুতে ছয়টি সম্পূর্ণ ইনিংস তৈরি করেছে এবং তার সাম্প্রতিক দুটি আউটিংয়ে একটি সম্মিলিত একটি রান আত্মসমর্পণ করেছে।