You are Here
অসম্ভব জয়ের পরে ব্রিউয়াররা নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রেকর্ড অর্জন করে
News

অসম্ভব জয়ের পরে ব্রিউয়াররা নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রেকর্ড অর্জন করে

2025 মিলওয়াকি ব্রিউয়াররা এখন একটি চিত্তাকর্ষক ফ্র্যাঞ্চাইজি রেকর্ডের মালিক বলে দাবি করতে পারে যা এখন পর্যন্ত মরসুমের সাফল্যের সূচক।

এখন ক নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রেকর্ড শনিবার সিনসিনাটি রেডসের বিপক্ষে ব্রিউয়ার্সের 6-5 অতিরিক্ত-ইনিং জিতেছে দলের টানা 14 তম জয় চিহ্নিত করেছে।

ঠিক যখন দেখে মনে হচ্ছিল মিলওয়াকি মাসের প্রথমবারের মতো পড়তে চলেছিল, ব্রিউয়ার্স নবমীতে একটি রান করে খেলাটি টাই করতে এবং তারপরে জয়ের জন্য ধরে রাখতে 11 তম ইনিং পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এবং যেভাবে ব্রিউয়াররা পরাজয় এড়ায় তাও প্রচুর ভাগ্য প্রয়োজন। বেসে একজন এবং দু’জন রানার থাকায়, রেডগুলি একটি ডাবল প্লে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াধীন ছিল যা খেলাটি জিততে পারে।

যাইহোক, তৃতীয় এবং ফাইনাল আউটের জন্য প্রথম থ্রো এর উপর খুব বেশি ছিল এবং সিনসিনাটি প্রথম বেসম্যান স্পেন্সার স্টিয়ার পেয়েছিলেন। এটি হোম প্লেট ক্রস করার জন্য একটি রানকে অনুমতি দিয়েছেগেমটি বেঁধে 2-2।

যদিও ফ্রেলির ত্রুটি রেকর্ড-সেটিং জয়টি সুরক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, ব্রিউয়াররা যখন 11 তম শীর্ষে প্লেটে অ্যান্ড্রু মোনাস্টারিয়োকে প্রেরণ করেছিল তখন খেলাটি খুব শীঘ্রই শেষ হবে।

সমস্ত মৌসুমে কেবল একটি হোম রান নিয়ে গেমটিতে প্রবেশ করা এবং তার কেরিয়ারে মাত্র চারটি, মোনাস্টারিও ফাউল মেরুর মেলা দিকে একটি পিচ চূর্ণ করেছে বাম মাঠে। সিনসিনাটি প্রায় ইনিংসের নীচে নিজেকে এক জোড়া রান করে নিজের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সত্ত্বেও মোনাস্টারিওর তিন রানের শটটি গেমস-জয়ের বিস্ফোরণে পরিণত হয়েছিল।

মিলওয়াকি, এখনও এর আশ্চর্যজনক ধারাটির মধ্যে, এখন বেসবলের সেরা দল হিসাবে 78৮-৪৪ এবং ন্যাশনাল লিগ সেন্ট্রালের শিকাগো কিউসের সামনে নয়-গেমের লিড রয়েছে।

রবিবার বিকেলে দ্য গ্রেট আমেরিকান বলপার্কে আরও একটি। এবং যদি ব্রিউয়াররা অন্য সিরিজের সুইপ অর্জন করে তবে তারা রাইগলি ফিল্ডে বিভাগে তাদের সুবিধা বাড়ানোর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

তবে এই ধারাবাহিকতা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নয়, এই ব্রিউয়ার্স দলটি একটি মরসুমে সর্বাধিক জয়ের শুটিং করছে।

সাতান্নটি জয় হ’ল 2018 ক্লাবকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিয়মিত-মরসুমের ব্রিউয়ার্স দল হয়ে ওঠার লক্ষ্য। মাত্র সাত বছর আগে, যে 2018 ব্রিউয়ার্স টিম শীর্ষস্থানীয় একক-মৌসুমের জয়ের মোট ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি নতুন মান নির্ধারণ করেছে, জাতীয় লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজে পড়ার আগে নিয়মিত মরসুমে 96-67-এ চলে গেছে।

তার আগে, লীগ চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের একমাত্র ব্রিউয়ার্স দলটি ছিল 1982 স্কোয়াড, যখন তারা সাতটি খেলায় ওয়ার্ল্ড সিরিজ হারানোর আগে 95 টি গেম এবং আল পেন্যান্ট জিতেছিল।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।