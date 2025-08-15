You are Here
অসিম ইফতিখার
জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি অসিম ইফতিখার বলেছেন যে একটি আধুনিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করা উচিত।

তিনি নিউইয়র্কের পাকিস্তানি মিশনে স্বাধীনতার উদযাপনের দিকে সম্বোধন করার সময় এ কথা বলেছেন।

এই অনুষ্ঠানের দিকে সম্বোধন করে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জানান, পাকিস্তান মে মাসে “ডান” এবং “ভেস্ট আল -মুরসুইস” এর অসামান্য সাফল্য অর্জন করে ভারতীয় আগ্রাসনে ব্যর্থ হয়েছিল।

অসিম ইফতিখার বলেছিলেন যে এই সাফল্য কেবল সামরিক বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কূটনীতি ও যোগাযোগের সম্মুখভাগে একটি দুর্দান্ত সাফল্যও, যা সমস্ত জাতীয় সুরক্ষা হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার আমাদের ক্ষমতাকে দেশটির আস্থা জোরদার করেছে।



