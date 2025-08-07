You are Here
অসীম পিক্সেল – এরিকের সংরক্ষণাগারভুক্ত চিন্তাভাবনা
অসীম পিক্সেল – এরিকের সংরক্ষণাগারভুক্ত চিন্তাভাবনা

আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া ট্রলিংয়ের একটি রাউন্ডে ছিলাম, কেবল এথারের মধ্য দিয়ে কী ভাসছিল তা দেখে আমি যখন এসেছি অ্যান্ডি পি দ্বারা একটি টুট যে বলেছে:

মজা #সিএসএস ট্রিক:

প্রস্থ: ক্যালক (অনন্ত * 1 পিএক্স);
উচ্চতা: ক্যালক (অনন্ত * 1 পিএক্স);

… এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছিলাম, এটি একটি নিখুঁত বাইরের-সীমা তদন্ত! যার দ্বারা আমি বলতে চাইছি, যদি আমি কোনও ব্রাউজারের মানগুলি হস্তান্তর করি যা কার্যকরভাবে অসীম হয় দ্যinfinity কীওয়ার্ডএটি অগত্যা সীমাবদ্ধ কিছুতে ক্ল্যাম্পিং শেষ করবে, এইভাবে প্রকাশ করে যে এটি সম্পত্তির জন্য কতটা সক্ষম বা ইচ্ছুক।

আমি প্রথম যে কাজটি করেছি তা হ’ল অ্যান্ডি প্রস্তাবিত হুবহু, বক্স মডেলের অতিরিক্তগুলি শূন্য আউট থেকে কয়েকটি অতিরিক্ত:

div {
	width: calc(infinity * 1px);  
	height: calc(infinity * 1px);
	margin: 0;
	padding: 0; }
<body>
   <div>I’m huge!</div>
</body>

তারপরে আমি ফায়ারফক্সে (পুরোপুরি বৈধ এইচটিএমএল 5) পরীক্ষার পৃষ্ঠাটি রাতের বেলা, ক্রোম স্থিতিশীল এবং সাফারি স্থিতিশীল, সমস্ত ম্যাকোসে লোড করেছি এবং জিনিসগুলি অবিলম্বে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে:







উপাদান আকারের ফলাফল
ব্রাউজারগণিত মানলেআউট মান
সাফারি33,554,42833,554,428
ক্রোম33,554,40033,554,400
ফায়ারফক্স (রাতের)19.2 / 17,895,70019.2 / 8,947,840 †

† উচ্চতা / প্রস্থ

ক্রোম এবং সাফারি দুজনেই পান খুব কাছাকাছি 225-1 (33,554,431), সাফারিটি কেবল 3 পিক্সেল দ্বারা ব্যাকিং করে এবং ফায়ারফক্স 31 দ্বারা ব্যাকিং করে। কেন এই ধরণের মানটি সেভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নিয়ে আমি অনুমান করতে পারি না; যদি এমন সময়কাল থাকে যেখানে 24-বিট মানগুলি প্রচলিত ছিল তবে আমি অবশ্যই এটি মিস করেছি। আমি ধরে নিই যে এটি কোনওভাবে প্রাক-ব্লিংক-ফোর্ক কোডবেসে জড়িত, তবে কে জানে। (সিরিয়াসলি, কে জানে? আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই))

কিন্তু সেখানে বিজোড়তার অজ্ঞান হুইফ আছে কিছুই না ফায়ারফক্সে কী ঘটছে। প্রথমত, গণিত উচ্চতা হয়19.2pxযা ডিফল্ট ফন্ট আকার এবং লাইনের উচ্চতায় পাঠ্যের একটি লাইনের উচ্চতা। আমি যদি স্পষ্টভাবে এটি দিয়েছি line-height: 1উচ্চতা <div> 16px এ পরিবর্তন। আমার অসীম পিক্সেলের উচ্চতা নির্ধারণ করা সত্ত্বেও এই সমস্ত! কোনটি, ন্যায্য হতে হবে, আসলেই করা সম্ভব নয়, তবে এটি কেবল মেঝেতে ফেলে দেওয়া কোনও উপরের আবদ্ধের চেয়ে বরং এটি কী বোঝায়?

এমনকি যদি এটি কোনওভাবেই বোঝার জন্য বলা যেতে পারে তবে এটি শুধুমাত্র উচ্চতা সঙ্গে ঘটে। গণিত প্রস্থের মানটি প্রায় 17.9 মিলিয়ন, যা সামগ্রীর প্রস্থ নয় এবং এটি দু’জনের কোনও শক্তির কাছাকাছি কোথাও নেই। তবে লেআউট ট্যাবে চিত্র অনুসারে প্রকৃত বিন্যাসের প্রস্থটি মাত্র ৮.৯ মিলিয়ন পিক্সেলের বেশি; বা, অন্য উপায় রাখুন, 17,895,700 এর অর্ধেক বিয়োগ 10

এটি খোলামেলাভাবে আমার মস্তিষ্ককে আঘাত করে। আমি এই অদ্ভুততার যে কোনওটির কারণগুলি বুঝতে সত্যিই পছন্দ করব। যদি আপনি জানেন যে তারা কোথা থেকে এসেছে, দয়া করে, দয়া করে একটি মন্তব্য দিন! আরও বিশদ, আরও ভাল। আপনি যদি অতিরিক্ত নামকরণ করতে চান তবে আমি ব্লগ পোস্টগুলি থেকে ট্র্যাকব্যাকগুলিও গ্রহণ করি।

আমার ব্যথা মাথার খুলির জন্য, আমি সেখানে প্রায় থামলাম, তবে আমি ফন্টের আকারের সাথে কী ঘটেছিল তা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

div {
	width: calc(infinity * 1px);  
	height: calc(infinity * 1px);
	margin: 0;
	padding: 0;
	font-size: calc(infinity * 1px); }

আমার মাথার খুলিগুলি এর জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানায় না, কারণ আবারও বিষয়গুলি পেয়েছে … আকর্ষণীয়।







ফন্টের আকারের ফলাফল
ব্রাউজারগণিত মানলেআউট মান
সাফারি100,000100,000
ক্রোম10,00010,000
ফায়ারফক্স (রাতের)3.40282E382,400 / 17,895,700 †

† লাইন উচ্চতার মান normal /1

সাফারি এবং ক্রোম বেশ স্পষ্টভাবে কঠোর সীমা নির্ধারণ করেছে, সাফারিটির ক্রোমের চেয়ে বড় আকারের একটি ক্রম রয়েছে। আমি এটি পেয়েছি: কেউ তাদের পাঠ্যের চেয়ে বড় হতে চান এমন কোনও প্রতিক্রিয়া কী, একটি ভিউপোর্টের উচ্চতা, সেই উচ্চতার দশ বা 100 গুণ বেশি ছেড়ে দিন? আমাকে কী চক্রান্ত করে তা হ’ল সীমাগুলির প্রকৃতি, যা স্পষ্টভাবে বেস-টেন সংখ্যাগুলি যে কেউ কোনও এক পর্যায়ে টাইপ করেছেন, বরং কোনও রেজিস্টার আকার বা পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্য বা এমন কিছু যা দু’জনের শক্তি তৈরি করতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে সীমাবদ্ধ না করে।

এবং দু’জনের ক্ষমতার কথা বলছি … আহ, ফায়ারফক্স। আপনার আইডিয়াসিনক্র্যাসি অব্যাহত রয়েছে। গণিত মান একটি 32-বিট একক-নির্ভুলতা ভাসমান-পয়েন্ট সংখ্যা। এটি প্রকৃত রেন্ডারিংয়ের কোনওটিতে ব্যবহৃত হয় না, তবে এটি এটি। পরিবর্তে, লেআউট ট্যাবে বক্স মডেল ডায়াগ্রাম দ্বারা বিচার করা হিসাবে পাঠ্যের আসল ফন্টের আকারটি… 2,400 পিক্সেল।

বাদে, আমি বলতে পারি না আসল প্রকৃত ফন্টের আকার ব্যবহার করা হচ্ছে: আমি সন্দেহ করি যে আসল মানটি 1.2 এর লাইন উচ্চতার সাথে 2,000, যা সাধারণত হয় normal লাইন উচ্চতা ব্রাউজারে রয়েছে। “তাহলে আপনি কেন ঠিক সেট করেন নি line-height: 1 এটি যাচাই করতে, প্রতিভা? ” আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি! <div> মাত্র 8.9 মিলিয়ন পিক্সেলের উপরে ফুলে গেছে, যেমন সম্ভবত এটি আগের পরীক্ষায় থাকা উচিত! এবং আমি যখন শৈলীগুলি থেকে সরানো হয় তখন একই জিনিস ঘটেছিল<div> কাছে <body>আর!

কেন এটি ঘটে তার জন্য আমি কমপক্ষে তিনটি পৃথক অনুমান লিখতে শুরু করেছি এবং প্রতিটিটির মধ্য দিয়ে অর্ধেক থামিয়ে দিয়েছি কারণ প্রতিটি অনুমানের স্ব-স্পষ্টতই আমি এটি লিখতে থাকায় আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যদি আমার হিম্পিং নিউরনগুলিকে বিশ্রাম দিই তবে আমি কিছু নিয়ে আসতে পারি। হতে পারে না। আমি কেবল জানি, কেউ যদি আমাকে কেবল এটি ব্যাখ্যা করে তবে আমি অনেক বেশি খুশি হব; বোনাস পয়েন্ট যদি তাদের নাম ক্লারিসা হয়।

যেহেতু লাইন হাইটস সেট করা ফন্ট সাইজিংয়ে পাগলের দরজা খুলেছে, তাই আমি ভেবেছিলাম আমি সেট করার চেষ্টা করব line-height অসীম পিক্সেল এবং দেখুন কি বেরিয়ে এসেছে। এবার, জিনিসগুলি (তুলনামূলকভাবে বলতে) আরও বুদ্ধিমান ছিল।







লাইন উচ্চতা ফলাফল
ব্রাউজারগণিত মানলেআউট মান
সাফারি33,554,42833,554,428
ক্রোম33,554,40033,554,400
ফায়ারফক্স (রাতের)17,895,7008,947,840

মূলত, ফলাফলগুলি প্রথম উদাহরণে উপাদান প্রস্থের সাথে যা ঘটেছিল তার মতোই ছিল: সাফারি এবং ক্রোম 2 এর খুব কাছাকাছি ছিল25-1, এবং ফায়ারফক্সের একটি অদ্ভুত গণিত মান এবং একটি রেন্ডারিং আকারের জিনিস ছিল না বেশ অর্ধেক গণিত মান।

আমি নিশ্চিত যে অসীম-পিক্সেল মানগুলি সম্পর্কে বা সাধারণভাবে অসীম মান সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আরও কিছুটা ন্যায্য কিছু রয়েছে তবে আমি এটি এখানে রেখে যাচ্ছি কারণ আমার ধূসর বিষয়টির বিশ্রাম এবং সম্ভবত একটি চাপ ধোয়ার প্রয়োজন। তবুও, যদি আপনার ব্রাউজার ইঞ্জিনগুলিতে জ্যাম করার জন্য অসীম মজাদার জিনিসগুলির জন্য ধারণা থাকে এবং কী আসে তা দেখুন, আমাকে জানান। আমি ইতিমধ্যে ভাবছি কী ধরণের শেননিগান, অন্যটি বাদে z-indexআমি যেতে পারি calc(-infinity)

