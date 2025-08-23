অসুস্থতার কারণে যারা এটি হারিয়েছেন তাদের কাছে কীভাবে ভয়েস ফিরিয়ে দেওয়া যায়? বিজ্ঞান কাগজ কার্ড, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা – এমনকি মস্তিষ্কের প্রতিস্থাপনের জন্য বেশ কয়েকটি আশ্চর্যজনক এবং সাহসী সমাধান খুঁজে পেয়েছে

লোকেরা যখন তাদের চিন্তাভাবনাগুলি মৌখিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না, প্রায়শই তাদের সাথে ঘুরিয়ে যেন তারা কিছুই বুঝতে পারে না। তাদের কঠিন আপনার মতামত ভাগ করে নেওয়া এমনকি স্বাস্থ্য বা বিরক্তিকর গৃহস্থালি ট্রাইফেলগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও। বিজ্ঞানীরা সেই লোকদের কণ্ঠ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির বিকাশ করেছেন যারা কখনও কথা বলতে পারেন না (সেরিব্রাল পক্ষাঘাতের কারণে বলতে পারেন) বা কথা বলার ক্ষমতা হারাতে পারেন (এটি কখনও কখনও স্ট্রোকের পরে ঘটে)। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিজ্ঞান এই সমস্যার আরও বেশি নতুন সমাধান খুঁজে পেয়েছে। “মেডুসা” জানায় যে প্রযুক্তিগুলি কীভাবে লোকদের তাদের ভয়েস খুঁজে পেতে সহায়তা করে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লেখকের ভয়েস দ্বারা বার্তাগুলি ভয়েস করতে পারে (তবে, তবে সর্বদা নয়)
কোনও ভয়েস ছাড়া, এমনকি সহজতম প্রয়োজনগুলিও পূরণ করা কঠিন। “প্রায়শই আমার কাছে কেবল তাত্পর্যপূর্ণ মুখের অভিব্যক্তি (আমার চোখ এবং নোডগুলি জ্বলজ্বল করে) দরজা বন্ধ করতে, রেস্টরুমে জলের উত্থান ঠিক করতে, টিভির শব্দ হ্রাস করতে বা বালিশ বাড়াতে চাই। আমি সর্বদা লক্ষ্য অর্জন করতে পরিচালনা করি না,” জিন-ডমিনিক ববি, যিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে একটি স্ট্রোকের পরে প্রকাশিত হয়েছিল, “স্কোয়াড্রিতে” স্কোয়াড্রিতে “
যোগাযোগের সহজতম উপায়, এগুলি লক্ষণ। আপনি তাদের উপর চিঠি বা পুরো শব্দ লিখতে পারেন। এবং কোনও ব্যক্তি তিনি যা চান তা (তার চোখ বা আঙুল দিয়ে) দেখাতে পারেন। হয় ব্লিঙ্ক যখন কথোপকথন হয় একটি উপযুক্ত চিঠি বা শব্দ দেখায়, বা সেগুলি উচ্চারণ করে। এই ট্যাবলেটগুলির উদাহরণ আপনি খুঁজে পেতে পারেন ভেরা ফাউন্ডেশনের প্রকল্পের ওয়েবসাইটে “প্যালিয়েটিভ সম্পর্কে”। এই পদ্ধতিটি বিশেষত সেই লোকদের জন্য উপযুক্ত যারা তাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন (উদাহরণস্বরূপ, স্ট্রোকের কারণে বা)।
দুর্ভাগ্যক্রমে, লক্ষণগুলির সাহায্যে, এটি খুব বেশি কাজ করবে না – এবং তাই কথোপকথনটি খুব ধীর। 1990 এর দশকে, জিন-আধুনিক ববি কেবল এই পদ্ধতিটি সাধারণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং তাঁর বইটি তৈরি করতে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তার সংবেদনগুলি এভাবে বর্ণনা করেছেন:
পাতলা একাকীত্বের তীরটি যখন এটি পরিচালনা করতে কয়েক মিনিট সময় নেয় তখন এর অর্থটি নিস্তেজ হয়ে যায় এবং এর অর্থ হারাতে পারে। শেষ পর্যন্ত, আপনি নিজের চিঠির পিছনে এই চিঠিটি নিরলসভাবে নির্দেশ দেওয়ার আগে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। এবং আমরা অনুপযুক্ত তীক্ষ্ণতা এড়াতে এটি একটি নিয়ম তৈরি করেছি। অবশ্যই, এটি কথোপকথনকে প্রাণবন্ততা থেকে বঞ্চিত করে, সেই ভাল -চিত্রযুক্ত শব্দগুলি যা বলের মতো ফেলে দেওয়া হয়।
কথোপকথনটি আরও দ্রুত করতে, আজ তারা প্রায়শই এমন প্রোগ্রামগুলি ব্যবহার করে যা মুদ্রিত পাঠ্যটি কণ্ঠ দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির পক্ষে মুদ্রণ করা কঠিন (এবং তিনি এটি একটি আঙুল বা চোখের সাহায্যে এটি করেন), প্রোগ্রামগুলি দ্রুত সঠিক শব্দগুলি বেছে নিতে এবং পুরো বাক্যগুলি তৈরি করতে সহায়তা করে। এই ডিভাইসটিই স্টিফেন হকিং ব্যবহার করেছিলেন।
এই ক্ষেত্রে, প্রোগ্রামটি একটি অদ্ভুত ভয়েস দিয়ে শব্দগুলি পুনরুত্পাদন করে (বা এটি একটি রোবটের মতো শোনাচ্ছে – একই হকিংয়ের মতো)। এই জাতীয় বক্তৃতায়, কয়েকটি প্রবণতা রয়েছে – এবং তাই এমন ব্যক্তির পক্ষে যিনি আগে ভাল কথা বলতে পারেন, এই ধরনের ক্ষতি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আসল বিষয়টি আমাদের কণ্ঠস্বর – পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশযা নিজেকে নতুন লোকের কাছে উপস্থাপন করতে সহায়তা করে। সামান্য আত্মীয়দের সহ: বাচ্চারা, নাতি -নাতনিভাগ্নে
লোকেরা চায় দাদা -দাদারা একটি রোবোটিক কণ্ঠে দাদাদের ভয় পেতে পারে, তবে আনন্দের সাথে এবং নির্দ্বিধায় তাঁর সাথে চ্যাট করে। এবং যাদের কণ্ঠ দৃ strongly ়ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তারা কীভাবে শব্দ করে তা খুব কমই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, লোকেরা কোনও ব্যক্তির স্থানীয় দ্বারা মুদ্রিত একটি ভয়েস পুনরুত্পাদন করতে বিদ্যমান ব্যক্তিগত অডিও উপকরণগুলি ব্যবহার করতে শুরু করে। ভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনকৃত্রিম বুদ্ধি ব্যবহার সহ।
এনপিআর বলে সোনিয়া সোটিনস্কায়ার গল্প: ল্যারিনেক্স ক্যান্সারের সাথে শল্য চিকিত্সার পরে, তিনি আর কথা বলতে পারেননি। প্রক্রিয়াটির আগে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে, সোটিনস্কায়া তার কণ্ঠ রেকর্ড করেছিলেন: তিনি ভবিষ্যতের নাতি -নাতনিদের কাছে রূপকথার গল্পগুলি পড়েছিলেন, “আমি আপনাকে গর্বিত” এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশগুলি উচ্চারণ করেছিলেন এবং অনেক অভিশাপ দিয়েছেন। কয়েক বছরের মধ্যে, এই সমস্ত সাহায্য পরিশিষ্ট মুদ্রিত পাঠ্যটি তার কণ্ঠ দিয়ে ভয়েস করতে যাতে এটিতে আপনি কটাক্ষ এবং আবেগকে চিনতে পারেন।
আমেরিকান কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্য জেনিফার ভেস্টনও ব্যবহার এ জাতীয় পরিশিষ্ট – তিনি স্নায়বিক রোগের ফলে তার ভয়েস হারিয়েছিলেন। যাইহোক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার পাবলিক পারফরম্যান্স এবং সাক্ষাত্কারে ভেস্টনের ভয়েসের শব্দটি অধ্যয়ন করেছিল, এবং প্রতিদিনের বক্তৃতা নয়। অতএব, এখন এমনকি লবণ জানাতে অনুরোধটি বেশ সরকারীভাবে শোনাচ্ছে।
অন্যান্য পন্থা রয়েছে (খুব আরামদায়ক নয়, তবে বেশ সাধারণ)
কিছু লোক ভয়েস ভাঁজগুলির সাথে ল্যারিক্স অপসারণের কারণে কথা বলার সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এই ক্ষেত্রে, তারা আছে এটা বাকি নিজেকে কথা বলার আরও কয়েকটি উপায়।
প্রথমটি হয় বিদ্যুৎ। একটি ডিভাইস একটি ম্যানুয়াল টর্চলাইটের আকার যা গলায় রাখা হয়। এলেকট্রোগোর্টন কম্পনএবং যখন এই শব্দ তরঙ্গটি মৌখিক গহ্বরের মধ্য দিয়ে যায়, এটি পারে রূপান্তর ভাষা, ঠোঁট এবং চোয়ালগুলির সাহায্যে সঠিক কথায়। ভয়েসটি যান্ত্রিকের মতো, এবং একজন ব্যক্তি সর্বদা এক হাতে ব্যস্ত থাকে। এভাবেই শোনাচ্ছে।
আরেকটি উপায় হ’ল আপনি দ্বিতীয় ভিডিওর একেবারে শুরুতে শুনতে পেলেন: ক্যাসেনিয়া চুরিলভ, যিনি ল্যারিনেক্স দ্বারা সরানো হয়েছিল, কোনও ডিভাইস ছাড়াই বলেছেন, ভয়েসটি খুব কম শোনাচ্ছে। অপারেশনের পরে, তিনি তার নাক বা মুখের শ্বাস নেওয়ার সুযোগটি হারিয়েছিলেন – বায়ু ঘাড়ের গর্তে প্রবেশ করে (ট্র্যাচোস্টম)। তাকে বক্তৃতার জন্য তাঁর মুখে পাঠাতে, ক্যাসেনিয়া গিলে খাদ্যনালীতে মুখের মধ্য দিয়ে বায়ু এবং তারপরে আবার মুখের মাধ্যমে শব্দ গঠন করে তা ছেড়ে দেয়। এ জাতীয় কণ্ঠকে খাদ্যনালী বলা হয়। এর সৃষ্টিতে ভয়েস ভাঁজগুলি অংশ নেয় না, তাই এটি তার জন্মগত শব্দ থেকে খুব আলাদা। এই জাতীয় কৌশলটি খুব সহজ নয়, এটি বেশ কয়েক মাস ধরে আয়ত্ত করা দরকার – এবং তাই এটি এটির সাথে লড়াই করে সংখ্যালঘু।
তৃতীয় বিকল্পটি করা হয় ট্র্যাচোপিশেভনেয়া শান্টিং। এটি হ’ল খাদ্যনালী এবং শ্বাসনালীগুলির মধ্যে একটি শান্ট তৈরি করুন। দ্বিতীয়টি দূরবর্তী ল্যারিনেক্সের নীচে অবস্থিত – এবং অপারেশনের পরে, বায়ু ঘাড়ের গর্ত থেকে বাতাসে প্রবেশ করে। ভালভ সহ একটি ডিভাইস একটি শান্টে ইনস্টল করা হয় – একটি ভয়েস সিন্থেসিস।
এটি এর মতো কাজ করে: একজন ব্যক্তি ট্র্যাচোস্টো দিয়ে বাতাসকে শ্বাস নেয়, এটি একটি আঙুল দিয়ে বন্ধ করে দেয় এবং শ্বাস -প্রশ্বাসের সময় বায়ু এই গর্তের মধ্য দিয়ে যায় না, তবে ভয়েস সিন্থেসিসের মাধ্যমে খাদ্যনালীতে এবং তারপরে মৌখিক গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে। ভালভ প্রয়োজনযাতে খাবারটি এই ডিভাইসটির মধ্য দিয়ে বিপরীত দিকে না যায় – শ্বাসনালীতে। কিছু আধুনিক ফিল্টার যা ট্র্যাচোস্টোরালগুলিতে serted োকানো হয় তা আমাদের কথা বলতে দেয়, এমনকি যদি তারা আঙুল দিয়ে এগুলি বন্ধ না করে। ভয়েস সিন্থেসিস নিজেই প্রতি ছয় মাসে একবার পরিবর্তন করা দরকার।
এই পদ্ধতি সবাই উপযুক্ত নয়: ভয়েস সিন্থেসিস পরিবর্তন করতে কেউ প্রতি ছয় মাসে হাসপাতালে যেতে পারবেন না। কেউ কেবল খাদ্যনালী ভয়েসের কৌশলটি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় না। কারও জন্য, এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য যে ভয়েসটি বৈদ্যুতিন উত্তরগুলির সাথে শোনাচ্ছে সেভাবে শোনাচ্ছে। তবে কোনও ব্যক্তির নিজের জন্য সেরা বিকল্পটি বেছে নিতে এবং যথাসম্ভব দক্ষতার সাথে এটি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, বক্তৃতা পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ।
মস্তিষ্কে ইমপ্লান্ট করা ইমপ্লান্ট কিছু লোককে সহায়তা করে – তবে এখনও পর্যন্ত এই জাতীয় প্রযুক্তি পাওয়া যায়
যখন কোনও ব্যক্তি কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার মস্তিষ্কের মোটর ছালায় ক্রিয়াকলাপ দেখা দেয়। কিছু লোকের মধ্যে, স্ট্রোকের কারণে, পার্শ্বীয় অ্যামোট্রফিক স্ক্লেরোসিস বা অন্য কোনও লঙ্ঘন, এই জাতীয় সংকেতগুলি, যদিও তারা রয়েছে তবে তারা কোনও কিছুর দিকে পরিচালিত করে না।
এই জাতীয় লোক, গবেষকদের সহায়তা করার জন্য ইনস্টল করুন বার্কের অঞ্চলে ইলেক্ট্রোডগুলির সাথে ইমপ্লান্ট, যা ল্যারিনেক্স এবং মুখের পেশীগুলিকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে সংকেত দেয়। ইমপ্লান্টটি মস্তিষ্কের এই অঞ্চলগুলিতে নিউরনের ক্রিয়াকলাপটি পড়ে, আমাদের বুঝতে পারে যে সে কোন আদেশ দেয় এবং এগুলি একটি বাহ্যিক কাঠামোর উপর একটি বক্তৃতায় রূপান্তরিত করে। এবং যদিও এই জাতীয় ইমপ্লান্টগুলি শেষ পর্যন্ত আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, অপারেশনের পরে অবিলম্বে কথা বলা অসম্ভব। প্রোগ্রামটি অবশ্যই প্রথমে বুঝতে শিখতে হবে যে এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্কের সংকেতগুলি নির্দিষ্ট শব্দের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত।
গবেষক জোর দিনএটি চিন্তাভাবনাগুলি পড়ছে না, তবে টিম কমান্ডগুলি বিবেচনা করার একটি প্রচেষ্টা যা বক্তৃতায় রূপান্তরিত করা উচিত। মানব প্রোগ্রাম কনফিগার করতে তারা জিজ্ঞাসা “কথা বলুন” নির্দিষ্ট বাক্যাংশ। ধীরে ধীরে একটি প্রোগ্রাম এটি চিনতে শুরু করে কোনও ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং শব্দ, আন্তঃসংযোগগুলি পুনরুত্পাদন করে এবং উল্লিখিত কিছু অন্তর্নিহিততা দেয়। এই প্রযুক্তিটি উন্নত হয়েছে – এবং ধীরে ধীরে দেরি না করে এবং আরও বেশি গতিতে বক্তৃতা পুনরুত্পাদন করতে সহায়তা করে।
এই জাতীয় ইমপ্লান্টযুক্ত লোকেরা তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সোনিয়া সোটিনস্কায়া এবং জেনিফার ভেস্টনের ক্ষেত্রে যেমন প্রোগ্রামটি তাদের ভোটের রেকর্ড ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, থেকে পোদকস্তভ বা বিবাহ থেকে যেখানে রোগী, কনে, উচ্চারণ টোস্ট। এবং তারপরে শব্দগুলি এমনভাবে উত্পন্ন করে যাতে কোনও পরিচিত ভয়েস তাদের উচ্চারণ করে।
এই প্রযুক্তিটি অল্প সংখ্যক লোকের জন্য উপলব্ধ – এঁরা সকলেই বিরল ক্লিনিকাল পরীক্ষায় অংশ নেন। উদাহরণস্বরূপ, এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেতে কমপক্ষে অংশগ্রহণকারীরা তিন যেমন গবেষণা।
বিজ্ঞানীরা কাজ যাতে ইমপ্লান্টটি তার ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে, যা দৈনন্দিন জীবনে অসুবিধার কারণ হয়।
বেশ কয়েকজন লোক দাতার কাছ থেকে ল্যারিনেক্সকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন
যখন কোনও ব্যক্তিকে কোনও অঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাকে এমন ওষুধ গ্রহণ করা দরকার যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যক্রমকে দমন করে যাতে এটি দাতা টিস্যুগুলির সাথে লড়াই না করে। ফলস্বরূপ, একজন ব্যক্তি সংক্রমণ এবং অনকোলজিকাল রোগগুলির জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অতএব, তারা কেবল চরম ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের অবলম্বন করে। ভয়েস হ্রাস tradition তিহ্যগতভাবে এ জাতীয় দায়ী নয়।
তবে কিছু ডাক্তার এ সাথে একমত নন। উদাহরণস্বরূপ, 2016 সাল থেকে মেয়ো ক্লিনিকে (ইউএসএ) Larynx প্রতিস্থাপন প্রোগ্রাম। 2024 সালে, চিকিত্সকরা রিপোর্ট বিশ্বের 14 তম রোগী সম্পর্কে যারা এই জাতীয় অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হন। মার্টি কিডিয়ান ইতিমধ্যে একটি দাতা কিডনির কারণে প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রভাবিত করে ড্রাগ গ্রহণ করেছে এবং তাকে একজন ভাল প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এখন তিনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারেন, যদিও শরীর প্রতিস্থাপনের এক বছর পরে তিনি প্রত্যাখ্যান শুরু প্রতিস্থাপন