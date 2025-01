অস্কারের মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান প্রতিযোগীরা হলেন “এমিলিয়া পেরেজ”, “এভিল” এবং “ব্রুটালিস্ট”

লস অ্যাঞ্জেলেসে 97তম একাডেমি পুরস্কারের প্রার্থীদের ঘোষণা করা হয়েছে।

সেরা চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত: Anora, Brutalist, Bob Dylan: The Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I’m Still Here, “নিকেলের ছেলে”, “পদার্থ” এবং “অশুভ”।

পরিচালনার জন্য অস্কার মনোনীতদের মধ্যে রয়েছে: শন বেকার (“আনোরা”), ব্র্যাডি কর্বে (“ব্রুটালিস্ট”), জেমস ম্যানগোল্ড (“বব ডিলান: অজানা”), জ্যাক অডিয়ার্ড (“এমিলিয়া পেরেজ”) এবং কোরালি ফার্গ (“পদার্থ”)।

সেরা অভিনেত্রীর জন্য মনোনীতরা হলেন: ডেমি মুর (“সাবস্ট্যান্স”), সিনথিয়া এরিভো (“উইকড”), মিকি ম্যাডিসন (“আনোরা”), কার্লা গ্যাসকন (“এমিলিয়া পেরেজ”) এবং ফার্নান্দা টরেস (“আমি এখনও এখানে” ))

সেরা অভিনেতা অস্কারের জন্য মনোনীতরা হলেন: অ্যাড্রিয়েন ব্রডি (“ব্রুটালিস্ট”), টিমোথি চালামেট (“বব ডিলান: দ্য আননোন”), কোলম্যান ডোমিঙ্গো (“সিং সিং”), রাল্ফ ফিয়েনস (“কনক্লেভ”) এবং সেবাস্টিয়ান স্ট্যান (” ছাত্র”)।

সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর জন্য মনোনীত: আরিয়ানা গ্র্যান্ডে (“উইকড”), মনিকা বারবারো (“বব ডিলান: কেউ নয়”), ফেলিসিটি জোন্স (“ব্রুটালিস্ট”), জেমি লি কার্টিস (“শোগার্ল”), ইসাবেলা রোসেলিনি (“কনক্লেভ”) এবং জো সালদানা (“এমিলিয়া পেরেজ”)।

সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের মধ্যে রয়েছেন রাশিয়ান অভিনেতা ইউরা বোরিসভ (“আনোরা”), কাইরান কুলকিন (“রিয়েল পেইন”), এডওয়ার্ড নর্টন (“বব ডিলান: নোবডি”), গাই পিয়ার্স (“ব্রুটালিস্ট”) এবং জেরেমি স্ট্রং (“ব্রুটালিস্ট”) “শিক্ষার্থী”)।

অস্কারের প্রতিযোগীদের মধ্যে সেরা বিদেশী চলচ্চিত্র এবং সেরা অ্যানিমেটেড ফিল্ম বিভাগে উপস্থাপিত লাতভিয়ান পরিচালক জিন্টস জিলবালোডিসের ফ্লো। “সেরা ডকুমেন্টারি ফিল্ম” বিভাগে, আমেরিকান ব্রেন্ডন বেলোমো এবং ইউক্রেনীয় স্লাভা লিওন্তিয়েভের “পোর্সেলিন ওয়ার” চলচ্চিত্রটি মনোনয়ন পেয়েছে।

মনোনয়নের সংখ্যার দিক থেকে, “এমিলিয়া পেরেজ” এগিয়ে আছেন, 13টি পুরস্কার দাবি করেছেন; “দুষ্ট” এবং “নিষ্ঠুর” 10টি বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। “আনোরা” ছয়টি মনোনয়ন পেয়েছে।

অস্কারের মনোনয়ন 17 জানুয়ারী ঘোষণা করার কথা ছিল, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলের কারণে, একাডেমী সদস্যদের ভোটিং বাড়ানো হয়েছিল। আগামী ২ মার্চ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে।





Source link