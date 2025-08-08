You are Here
অস্কার ইস্টেন্ডারগুলিতে একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে যা লরেনকে কোরকে কাঁপিয়ে দেয় | সাবান
অস্কার ইস্টেন্ডারগুলিতে একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে যা লরেনকে কোরকে কাঁপিয়ে দেয় | সাবান

অস্কার ব্র্যানিং ইস্টেন্ডার্সের কুইন ভিকের বাইরে দাঁড়িয়ে।
অস্কার পরের সপ্তাহে আগুনের সাথে খেলবে (ছবি: বিবিসি/কিরন ম্যাককারন)

লরেন ব্র্যানিং (জ্যাকলিন জোসা) পরের সপ্তাহে ইস্টেন্ডার্সে তার অপরাধবোধে ভাই অস্কারের (পিয়েরে মোলিয়ার) আচরণ দেখে হতবাক হয়ে গেছে।

বিবিসি ওয়ান সাবানের দর্শকরা যেমন জানেন, অস্কার সপ্তাহের শুরুতে প্যাট্রিক ট্রুম্যানকে (রুডল্ফ ওয়াকার) আক্রমণ করেছিলেন, তিনি কিংবদন্তির 6 কে বুকি জয়ের চুরি করার কয়েক মুহুর্ত পরে।

তিনি তার পরিবারের সুরক্ষার হুমকি দিচ্ছিলেন, যিনি তার পরিবারের সুরক্ষার হুমকি দিচ্ছিলেন, তিনি তার ঠগ -প্রাক্তন পাল ফ্যাট মাইক (তাই হিলফেরিংক) কে পরিশোধের জন্য নগদ অর্থের জন্য মরিয়া ছিলেন।

তিনি খুব কমই বুঝতে পেরেছিলেন, লরেন প্রসূতি ছুটি থেকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলেন কয়েকটি গাড়ি চাবুক মারতে এবং তার মজুরিতে অগ্রিম অর্জন করতে। অস্কার প্যাট্রিকের অর্থ আটকে দেওয়ার সময়, তিনি ইতিমধ্যে মাইক বন্ধ করে দিতেন।

এটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে তিনি লরেনের দোরগোড়ায় নাটক আনতে পারেন না, এবং তিনি রাতে যেতে গিয়েছিলেন।

তবে তিনি নগদটি আবিষ্কার করতে পারার আগে নয় এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে কী ঘটেছে।

ট্রুম্যান-ফক্স বংশটি প্যাট্রিকের বিছানার আশেপাশে একটি আপডেটের অপেক্ষায় জড়ো হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ হাওয়ে ডেনস (ডেল্রয় অ্যাটকিনসন) এর কাছ থেকে একটি সাক্ষী বিবৃতি নিতে এসেছিল, যিনি তাকে মেঝেতে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

অস্কার কালো পোশাকগুলিতে ট্রুম্যান হাউস দিয়ে হাঁটেন এবং ইস্টেন্ডার্সে একটি মশাল ধরে
নগদ অর্থের জন্য মরিয়া, অস্কার প্যাট্রিকের অর্থ চুরি করেছে (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)
প্যাট্রিক ইস্টেন্ডার্সে হতবাক দেখাচ্ছে
একটি ঝগড়া চলাকালীন, পেনশনারকে টাম্বলিং পাঠানো হয়েছিল (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

তিনি তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, পরে তিনি চুরি হওয়া অর্থের জন্য অস্কার এবং লরেনকে ব্ল্যাকমেইলিং করেছিলেন। লরেন তাকে তাদের হেরফের করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার ভাইয়ের দায়বদ্ধ ছিল তার কোনও প্রমাণ নেই।

হাওয়ে তাদের ভুল প্রমাণ করার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং তাদের কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন – অস্কার যে চুরিটি করেছিলেন তখন তিনি যে বালাক্লাভা এবং পোশাক পরেছিলেন তা উপস্থাপন করেছিলেন।

কোথাও ঘুরে বেড়ানোর সাথে সাথে লরেন এবং অস্কার অর্থ হস্তান্তর করলেন।

তারা যেমন মনে করে যে তাদের অগ্নিপরীক্ষা শেষ হয়েছে, সমস্যাটি পরের সপ্তাহে আরও গভীর হবে।

অস্কারকে ইওলান্দে ট্রুম্যান (অ্যাঞ্জেলা উইন্টার) এর সাথে চ্যাট করতে দেখা গেছে এবং লরেন দাবি করেছেন যে তিনি তার দূরত্ব বজায় রাখছেন।

প্যাট্রিক এখন বাড়িটি ছেড়ে চলে যেতে খুব ভয় পেয়ে গিয়ে তার শোনার সময় তিনি খুব ভয়ঙ্কর বোধ করতে পারেন তবে তিনি ভয়ঙ্কর বোধ করতে পারেন না, এবং তার ব্যাগগুলি বহন করতে সহায়তা করার প্রস্তাব দেয়।

যখন তারা বাড়িতে পৌঁছায়, অস্কার পেনশনার সাথে একটি অসম্ভব বন্ধুত্বকে আঘাত করে এবং দু’জন ডোমিনোস খেলতে শুরু করে। যাইহোক, লরেন যখন তার নতুন বন্ধুত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি মুগ্ধ হওয়ার চেয়ে কম।

অস্কার কি আগুন নিয়ে খেলছে?

